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Новости
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Ликвидация ГАСИ даст возможность покончить с аферами в градостроительстве, - Кудрявцев

Ликвидация ГАСИ даст возможность покончить с аферами в градостроительстве, - Кудрявцев

Вместе с тем Кудрявцев отметил, что сейчас успех инициативы главы министерства зависит только от новой команды инспекции.

15 сентября правительство ликвидировало Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Теперь вместо нее архитектурой и градостроительством будет заниматься Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

Экс-руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев прокомментировал эти события УНИАН. Он возглавлял ГАСИ три с половиной года, за которые инспекция покинула лидерство среди самых коррумпированных государственных структур, а строительная отрасль по легкости ведения строительного бизнеса поднялась на 118 позиций.

"Я боролся с коррупцией в ГАСИ все годы моей работы и лично убедился в необходимости полного переформатирования этой структуры для искоренения коррупции в сфере. То, что ее удалось вообще ликвидировать, а тем более в обещанный срок, это вообще огромная победа профильного министра. Ликвидация ГАСИ даст возможность покончить с аферами в градостроительстве. Команде Чернышова это под силу", – сказал он.

При этом Кудрявцев подчеркнул, что праздновать рано.

"То, что ликвидации ГАСИ сопутствовала мощная антикампания против министра, демонстрирует, что строительные коррупционеры не сдаются и впереди у ГИАГ много нервной работы и сложной борьбы", – заявил он.

Вместе с тем Кудрявцев отметил, что сейчас успех инициативы главы министерства зависит только от новой команды инспекции.

"Важно как именно полученным после перезагрузки шансом распорядится руководитель и коллектив новосозданного органа, – подчеркнул он. – Главное, чтобы это не оказалось просто сменой вывески и очередным разочарованием, еще одной псевдореформой. Такой ошибки мы себе позволить просто не можем. В Украине нужно строить по-новому. Другого выхода у нас нет".

Кудрявцев также предложил приоритетные шаги для новой инспекции: "уничтожение коррупции путем полной автоматизации получения разрешений через электронный кабинет застройщика; обеспечение полной прозрачности и доступности всех услуг, которые государство предоставляет участникам рынка; единый справедливый подход для каждого заказчика и каждого объекта строительства; системный подход вместо косметических правок в государственных строительных нормах".

Автор: 

Кудрявцев (33) ГАСИ (103) ГИАГ (12)


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17.09.2021 14:11 Ответить
Знаємо ці новиє літса. Вже проходили.
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17.09.2021 14:11 Ответить
та там і стариє особливо о це що вищє на фото
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17.09.2021 14:13 Ответить
да да да...время офигительных историй
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17.09.2021 14:14 Ответить
Где-то покончить, где-то начать…
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17.09.2021 14:18 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!)))
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17.09.2021 14:20 Ответить
Поражают имбицилы у власти! Они ***** даже не понимают, что государственная машина - тоже самое, что и личное авто, только в колоссальных масштабах!!! Крысятничаешь у своей машины, жди беды и остановки, поломки машины. Здесь тоже самое, только нас ждут катастрофы по более.
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17.09.2021 14:42 Ответить
он сам в это верит?
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17.09.2021 14:43 Ответить
 
 