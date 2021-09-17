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Новини
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Ліквідація ДАБІ дасть можливість покінчити з аферами в містобудуванні, - Кудрявцев

Ліквідація ДАБІ дасть можливість покінчити з аферами в містобудуванні, - Кудрявцев

Водночас Кудрявцев зазначив, що зараз успіх ініціативи глави міністерства залежить тільки від нової команди інспекції.

15 вересня уряд ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Тепер замість неї архітектурою та містобудуванням займатиметься Державна інспекція архітектури та містобудування.

Екскерівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев прокоментував ці події УНІАН. Він очолював ДАБІ три з половиною роки, за які інспекція покинула лідерство серед найбільш корумпованих державних структур, а будівельна галузь за легкістю ведення будівельного бізнесу піднялася на 118 позицій.

"Я боровся з корупцією в ДАБІ всі роки моєї роботи і особисто переконався в необхідності повного переформатування цієї структури для викорінення корупції в сфері. Те, що її вдалося взагалі ліквідувати, а тим більше в обіцяний термін, це взагалі величезна перемога профільного міністра. Ліквідація ДАБІ дасть можливість покінчити з аферами в містобудуванні. Команді Чернишова це під силу", - сказав він.

Водночас Кудрявцев підкреслив, що святкувати рано.

"Те, що ліквідація ДАБІ супроводжувалася потужною анти-кампанією проти міністра, демонструє, що будівельні корупціонери не здаються і попереду у ДІАМ багато нервової роботи і складної боротьби", – заявив він.

Разом з тим Кудрявцев зазначив, що зараз успіх ініціативи глави міністерства залежить тільки від нової команди інспекції.

"Важливо як саме отриманим після перезавантаження шансом розпорядиться керівник і колектив новоствореного органу, – підкреслив він. - Головне, щоб це не виявилося просто зміною вивіски і черговим розчаруванням, ще однією псевдо реформою. Такої помилки ми собі дозволити просто не можемо. В Україні потрібно будувати по-новому. Іншого виходу у нас немає".

Кудрявцев також запропонував пріоритетні кроки для нової інспекції: "Знищення корупції шляхом повної автоматизації отримання дозволів через електронний кабінет забудовника; забезпечення повної прозорості та доступності всіх послуг, які держава надає учасникам ринку; єдиний справедливий підхід для кожного замовника і кожного об'єкта будівництва; системний підхід замість косметичних правок в державних будівельних нормах".

Автор: 

Кудрявцев (41) ДАБІ (183) ДІАМ (27)


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17.09.2021 14:11 Відповісти
Знаємо ці новиє літса. Вже проходили.
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17.09.2021 14:11 Відповісти
та там і стариє особливо о це що вищє на фото
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17.09.2021 14:13 Відповісти
да да да...время офигительных историй
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17.09.2021 14:14 Відповісти
Где-то покончить, где-то начать…
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17.09.2021 14:18 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!)))
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17.09.2021 14:20 Відповісти
Поражают имбицилы у власти! Они ***** даже не понимают, что государственная машина - тоже самое, что и личное авто, только в колоссальных масштабах!!! Крысятничаешь у своей машины, жди беды и остановки, поломки машины. Здесь тоже самое, только нас ждут катастрофы по более.
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17.09.2021 14:42 Відповісти
он сам в это верит?
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17.09.2021 14:43 Відповісти
 
 