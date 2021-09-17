Ліквідація ДАБІ дасть можливість покінчити з аферами в містобудуванні, - Кудрявцев

Водночас Кудрявцев зазначив, що зараз успіх ініціативи глави міністерства залежить тільки від нової команди інспекції.

15 вересня уряд ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Тепер замість неї архітектурою та містобудуванням займатиметься Державна інспекція архітектури та містобудування.

Екскерівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев прокоментував ці події УНІАН. Він очолював ДАБІ три з половиною роки, за які інспекція покинула лідерство серед найбільш корумпованих державних структур, а будівельна галузь за легкістю ведення будівельного бізнесу піднялася на 118 позицій.

"Я боровся з корупцією в ДАБІ всі роки моєї роботи і особисто переконався в необхідності повного переформатування цієї структури для викорінення корупції в сфері. Те, що її вдалося взагалі ліквідувати, а тим більше в обіцяний термін, це взагалі величезна перемога профільного міністра. Ліквідація ДАБІ дасть можливість покінчити з аферами в містобудуванні. Команді Чернишова це під силу", - сказав він.

Водночас Кудрявцев підкреслив, що святкувати рано.

"Те, що ліквідація ДАБІ супроводжувалася потужною анти-кампанією проти міністра, демонструє, що будівельні корупціонери не здаються і попереду у ДІАМ багато нервової роботи і складної боротьби", – заявив він.

Разом з тим Кудрявцев зазначив, що зараз успіх ініціативи глави міністерства залежить тільки від нової команди інспекції.

"Важливо як саме отриманим після перезавантаження шансом розпорядиться керівник і колектив новоствореного органу, – підкреслив він. - Головне, щоб це не виявилося просто зміною вивіски і черговим розчаруванням, ще однією псевдо реформою. Такої помилки ми собі дозволити просто не можемо. В Україні потрібно будувати по-новому. Іншого виходу у нас немає".

Кудрявцев також запропонував пріоритетні кроки для нової інспекції: "Знищення корупції шляхом повної автоматизації отримання дозволів через електронний кабінет забудовника; забезпечення повної прозорості та доступності всіх послуг, які держава надає учасникам ринку; єдиний справедливий підхід для кожного замовника і кожного об'єкта будівництва; системний підхід замість косметичних правок в державних будівельних нормах".