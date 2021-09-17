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Власть должна дождаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах, – Рахманин

Власть должна дождаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах, – Рахманин

Действующая редакция законопроекта об олигархах никоим образом не лишает их влияния в Украине, и принимать его в подобном виде нет смысла, считает народный депутат фракции "Голос" Сергей Рахманин.

 "Если Верховная Рада примет в целом законопроект №5599, не дождавшись выводов Венецианской комиссии, это нанесет ущерб репутации государства и поставит под сомнение искренность намерений власти очистить политику от коррупционного влияния", - сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Рахманина.

По его словам, несмотря на то, что рекомендации Венецианской комиссии не являются обязательными к исполнению, Раде не стоит принимать этот законопроект, пока европейские конституционалисты не сделают свои выводы. "Смысловой нагрузки этот законопроект не несет: по достаточно произвольной процедуре неуполномоченный орган - СНБО, что противоречит Конституции, определяет круг лиц олигархами и вносит в странный реестр. Далее все. Никаких взысканий, санкций или ограничений. Каким образом это может заставить олигархов быть законопослушными и ответственными, о чем неоднократно говорил сам президент, я лично не знаю. Этот законопроект в основном о пиаре", - подчеркнул нардеп. Он отметил, что тот, кто "хочет бороться с олигархами, делает это, а кто не хочет - придумывает странные законопроекты". "Это такая маленькая моральная сатисфакция людям, с которыми ты вынужден находиться в одном политическом пространстве, на которых не можешь или реально боишься влиять", - убежден Рахманин. Нардеп подчеркнул, что закон, в случае его принятия, ничего не даст в области очистки страны от коррупционного влияния олигархов, ведь в "Украине сейчас достаточно инструментов для реальной борьбы с олигархами".

"По количеству различных силовых структур мы, наверное, абсолютный чемпион в Европе: у нас есть Офис генпрокурора, Нацполиция, СБУ, НАБУ, САП, ГБР, АМКУ, БЭБ. Если какой-то из этих структур не хватает полномочий, Верховная Рада охотно рассмотрит возможность их расширения. Но это должно происходить в рамках Конституции", - резюмировал нардеп.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) олигарх (1027) Рахманин (120)


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Топ комментарии
+5
а ничего кроме самопиара - кловану и не нужно))

этот ссыкливый гидрант уже "поборол контрабанду" - назначив своих на потоки, после чего все "отстраненные" тихонько вернулись на свои места и продолжили "работать" под новой крышей))
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17.09.2021 16:57
+5
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 17:06
+3
"Тот, кто "хочет бороться с олигархами, делает это, а кто не хочет - придумывает странные законопроекты"
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17.09.2021 17:21
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а ничего кроме самопиара - кловану и не нужно))

этот ссыкливый гидрант уже "поборол контрабанду" - назначив своих на потоки, после чего все "отстраненные" тихонько вернулись на свои места и продолжили "работать" под новой крышей))
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17.09.2021 16:57 Ответить
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 17:06 Ответить
Це той, що бере гроші готівкою в пакеті та планує підпал своєї автівки?
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17.09.2021 17:43 Ответить
тобто, за підпал власного авто він бере бабло? А смисл? Чи у вас всіх, 73/43%зебілів - взагалі відсутній здоровий глузд?
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17.09.2021 18:24 Ответить
"Тот, кто "хочет бороться с олигархами, делает это, а кто не хочет - придумывает странные законопроекты"
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17.09.2021 17:21 Ответить
Сорри Светлана, но фраза "бороться с олигархами" смешно звучит. Они создали эту страну, они ей полностью хороводят, они искренне считают обычных людей быдлом, кторым не просто можно, а нужно манипулировать. И возможно мы сами даем поводы для этого. Вот если откажется вся Украина 90/ домохозяйств платить за пиратскую коммуналку вот тогда до них дойдет, если сможет общество хотябы один телеканал без олигархов запустить, вот тогда они испугаются. А пока публика голосует за Зе или подобных фриков, олигархи могут спать спокойно
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17.09.2021 17:42 Ответить
Ничего вы не понимаете. Зеленский не настаивал бы на этом законе, если бы клятый Порошенко не баллотировался на следующих президентских выборах.

Он путину пообещал, что уберёт Порошенко под плинтус! Кстати, никто из настоящих олигархов не возникает по поводу этого законопроекта - ни Ахметов, ни Коломойский, ни Фирташ (этот вообще в Вене), ни Пинчук. И янелох никого из них не тронет, ему только Порох мешает.
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17.09.2021 17:34 Ответить
Именно поэтому Медведчук воскрес при порохе, а при Зеленском его телепомойки закрыты, сам он под следствием и уже 4 месяца не может из дому выйти.
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17.09.2021 17:42 Ответить
Из дому не может выйти отъявленный враг Украины! Что ж, хвала Зеленскому!

А боевой генерал, защитивший Украину в самый тяжёлый момент, сидит в тюрме и лишён возможности даже подать апелляцию.

И насчёт "воскрес" ты бы помолчал. Гыдко слушать откровенное фуфло.
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17.09.2021 18:18 Ответить
ти нікого з числа нещодавно деактивованих в цьому зебілу не впізнаєш?
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17.09.2021 18:27 Ответить
 
 