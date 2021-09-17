Влада має дочекатися рекомендацій Венеціанської комісії до законопроєкту про олігархів, - Рахманін

Чинна редакція антиолігархічного законопроекту жодним чином не позбавляє олігархів впливу в Україні, й ухвалювати його в такому вигляді немає сенсу, вважає народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Якщо Верховна Рада ухвалить в цілому законопроєкт №5599, не дочекавшись висновків Венеціанської комісії, це завдасть шкоди репутації держави і поставить під сумнів щирість намірів влади очистити політику від корупційного впливу", - повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Рахманіна.

За його словами, незважаючи на те, що рекомендації Венеціанської комісії не є обов'язковими до виконання, ВР не варто ухвалювати цей законопроект, доки європейські конституціоналісти не зроблять своїх висновків. "Змістовного навантаження цей законопроект не несе: за достатньо довільною процедурою неуповноважений орган - РНБО, що суперечить Конституції, визначає коло осіб олігархами і вносить в якийсь дивний реєстр. Далі все. Ніяких стягнень, санкцій чи обмежень. Яким чином це може примусити олігархів бути законослухняними і відповідальними, про що неодноразово говорив сам президент, я особисто не знаю. Цей законопроект здебільшого про піар", - наголосив нардеп. Він зазначив, що той, хто "хоче боротися з олігархами, робить це, а хто не хоче - вигадує дивні законопроєкти". "Це така маленька моральна сатисфакція людям, з якими ти змушений перебувати в одному політичному просторі, на яких не можеш або реально боїшся впливати", - переконаний Рахманін. Нардеп наголосив, що закон, в разі його ухвалення, нічого не дасть у царині очищення країни від корупційного впливу олігархів, адже в "Україні нині достатньо інструментів для реальної боротьби з олігархами".

"За кількістю різноманітних силових структур ми, напевно, абсолютний чемпіон в Європі: у нас є Офіс генпрокурора, Нацполіція, СБУ, НАБУ, САП, ДБР, АМКУ, БЕБ. Якщо якійсь із цих структур не вистачає повноважень, Верховна Рада охоче розгляне можливість їх розширення. Але це має відбуватися в межах Конституції", - резюмував нардеп.