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Влада має дочекатися рекомендацій Венеціанської комісії до законопроєкту про олігархів, - Рахманін

Влада має дочекатися рекомендацій Венеціанської комісії до законопроєкту про олігархів, - Рахманін

Чинна редакція антиолігархічного законопроекту жодним чином не позбавляє олігархів впливу в Україні, й ухвалювати його в такому вигляді немає сенсу, вважає народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Якщо Верховна Рада ухвалить в цілому законопроєкт №5599, не дочекавшись висновків Венеціанської комісії, це завдасть шкоди репутації держави і поставить під сумнів щирість намірів влади очистити політику від корупційного впливу", - повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Рахманіна.

За його словами, незважаючи на те, що рекомендації Венеціанської комісії не є обов'язковими до виконання, ВР не варто ухвалювати цей законопроект, доки європейські конституціоналісти не зроблять своїх висновків. "Змістовного навантаження цей законопроект не несе: за достатньо довільною процедурою неуповноважений орган - РНБО, що суперечить Конституції, визначає коло осіб олігархами і вносить в якийсь дивний реєстр. Далі все. Ніяких стягнень, санкцій чи обмежень. Яким чином це може примусити олігархів бути законослухняними і відповідальними, про що неодноразово говорив сам президент, я особисто не знаю. Цей законопроект здебільшого про піар", - наголосив нардеп. Він зазначив, що той, хто "хоче боротися з олігархами, робить це, а хто не хоче - вигадує дивні законопроєкти". "Це така маленька моральна сатисфакція людям, з якими ти змушений перебувати в одному політичному просторі, на яких не можеш або реально боїшся впливати", - переконаний Рахманін. Нардеп наголосив, що закон, в разі його ухвалення, нічого не дасть у царині очищення країни від корупційного впливу олігархів, адже в "Україні нині достатньо інструментів для реальної боротьби з олігархами".

"За кількістю різноманітних силових структур ми, напевно, абсолютний чемпіон в Європі: у нас є Офіс генпрокурора, Нацполіція, СБУ, НАБУ, САП, ДБР, АМКУ, БЕБ. Якщо якійсь із цих структур не вистачає повноважень, Верховна Рада охоче розгляне можливість їх розширення. Але це має відбуватися в межах Конституції", - резюмував нардеп.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) олігарх (930) Рахманін (137)


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Топ коментарі
+5
а ничего кроме самопиара - кловану и не нужно))

этот ссыкливый гидрант уже "поборол контрабанду" - назначив своих на потоки, после чего все "отстраненные" тихонько вернулись на свои места и продолжили "работать" под новой крышей))
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17.09.2021 16:57
+5
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 17:06
+3
"Тот, кто "хочет бороться с олигархами, делает это, а кто не хочет - придумывает странные законопроекты"
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17.09.2021 17:21
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а ничего кроме самопиара - кловану и не нужно))

этот ссыкливый гидрант уже "поборол контрабанду" - назначив своих на потоки, после чего все "отстраненные" тихонько вернулись на свои места и продолжили "работать" под новой крышей))
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17.09.2021 16:57 Відповісти
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 17:06 Відповісти
Це той, що бере гроші готівкою в пакеті та планує підпал своєї автівки?
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17.09.2021 17:43 Відповісти
тобто, за підпал власного авто він бере бабло? А смисл? Чи у вас всіх, 73/43%зебілів - взагалі відсутній здоровий глузд?
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17.09.2021 18:24 Відповісти
"Тот, кто "хочет бороться с олигархами, делает это, а кто не хочет - придумывает странные законопроекты"
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17.09.2021 17:21 Відповісти
Сорри Светлана, но фраза "бороться с олигархами" смешно звучит. Они создали эту страну, они ей полностью хороводят, они искренне считают обычных людей быдлом, кторым не просто можно, а нужно манипулировать. И возможно мы сами даем поводы для этого. Вот если откажется вся Украина 90/ домохозяйств платить за пиратскую коммуналку вот тогда до них дойдет, если сможет общество хотябы один телеканал без олигархов запустить, вот тогда они испугаются. А пока публика голосует за Зе или подобных фриков, олигархи могут спать спокойно
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17.09.2021 17:42 Відповісти
Ничего вы не понимаете. Зеленский не настаивал бы на этом законе, если бы клятый Порошенко не баллотировался на следующих президентских выборах.

Он путину пообещал, что уберёт Порошенко под плинтус! Кстати, никто из настоящих олигархов не возникает по поводу этого законопроекта - ни Ахметов, ни Коломойский, ни Фирташ (этот вообще в Вене), ни Пинчук. И янелох никого из них не тронет, ему только Порох мешает.
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17.09.2021 17:34 Відповісти
Именно поэтому Медведчук воскрес при порохе, а при Зеленском его телепомойки закрыты, сам он под следствием и уже 4 месяца не может из дому выйти.
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17.09.2021 17:42 Відповісти
Из дому не может выйти отъявленный враг Украины! Что ж, хвала Зеленскому!

А боевой генерал, защитивший Украину в самый тяжёлый момент, сидит в тюрме и лишён возможности даже подать апелляцию.

И насчёт "воскрес" ты бы помолчал. Гыдко слушать откровенное фуфло.
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17.09.2021 18:18 Відповісти
ти нікого з числа нещодавно деактивованих в цьому зебілу не впізнаєш?
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17.09.2021 18:27 Відповісти
 
 