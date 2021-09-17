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Новости Санкции против России
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Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет, - Данилов

Российская торговая сеть

Российская торговая сеть "MERE" прекратит свою работу в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии.

По его словам, в Украине есть еще несколько городов, где функционирует указанная торговая сеть.

Отвечая на вопрос, по какой причине она продолжает работать, секретарь СНБО ответил, что обращался к мэру Николаева. "Я хотел бы его отправить в Красноярск, откуда к нам приехали эти (учредители "MERE" в Украине – ред), чтобы он там попробовал открыть сеть украинских магазинов и попробовал там поработать", - сказал он.

"Я вообще считаю, это позором. Мэры городов, которые позволяют то, чтобы у них работала эта сеть, то им нужно вообще думать, чем они там занимаются. И когда они говорят, что они не имеют к этому никакого отношения, то знаете – если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это", - добавил Данилов.

По его словам, "у СНБО есть понимание, как реагировать на этот вопрос". "Мы понимаем, что мы будет в данном случае делать. Более того, я могу сказать, что определенное число сотрудников этой российской сети приехали из Российской Федерации. Каким-то удивительным образом, они получают у нас возможность работать. Разберемся", - добавил секретарь СНБО.

На вопрос о конкретных шагах в этом направлении Данилов ответил: "Вы увидите".

Российская сеть дискаунтеров MERE - проект владельцев российской сети "Светофор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За проведение "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и Донбассе Киев введет санкции против 12 лиц, - Данилов

Автор: 

Данилов (1066) магазин (188)


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Топ комментарии
+9
Т.е. не верить глазам своим, а верить вашей тупой лапше? Вы уже и санкции вводили и яхту Мертветчука арестовывали.
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17.09.2021 19:40
+8
занесет Ермаку и будет..
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17.09.2021 19:42
+7
данилов походу клоун почище Клоуна
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17.09.2021 19:55
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Т.е. не верить глазам своим, а верить вашей тупой лапше? Вы уже и санкции вводили и яхту Мертветчука арестовывали.
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17.09.2021 19:40 Ответить
Podojdite.
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17.09.2021 19:41 Ответить
Уже подождали

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17.09.2021 19:57 Ответить
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17.09.2021 19:58 Ответить
Разберемось. Коли рак свисне? Зебіли.
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17.09.2021 20:00 Ответить
Potomu chto u nee net v prodaje vodki Daniloff.
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17.09.2021 19:40 Ответить
занесет Ермаку и будет..
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17.09.2021 19:42 Ответить
Живешь тут себе, в Мариуполе. Тихо всё, никакой"Мере" в помине нет. Это всё моя провинциальная непродвинутость. А вот эта "Мере", как я понимаю- крутые пацаны! Они ничего не бздят, даже пана Данилова. Никто не знает, "Сильпо" не пыталась открыться в Нижнем Новгороде, например? А "Мере" не просто пыталась, а и работает!!! О, как!
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17.09.2021 19:48 Ответить
никогда не говори никогда (с)

завтра найдете объективное объяснение этому феномену... например, "по просьбе трудящихся" )))
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17.09.2021 19:53 Ответить
болтовня
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17.09.2021 19:54 Ответить
данилов походу клоун почище Клоуна
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17.09.2021 19:55 Ответить
А не вы ли их выбирали?
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17.09.2021 20:47 Ответить
Ни верю ему ни капли.
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17.09.2021 19:59 Ответить
А кому вы готовы поверить?
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17.09.2021 20:47 Ответить
Вроде ,нормально говорит даже може зробе шось. а бредятіну про латиницю для чого закида?

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17.09.2021 20:18 Ответить
а чтобы рашка не расслаблялась.
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17.09.2021 20:46 Ответить
Нахер кацапов из України!
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17.09.2021 20:20 Ответить
Можно и подальше, а то ещё вернутся.
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17.09.2021 20:45 Ответить
Де ті вумники, які до сих пір вірять в те, що Данилов відрізняється від всієї зеленої шобли?

"... об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, https://www.facebook.com/watch/live/?v=1925304054308548&ref=notif&notif_id=1631861370900435&notif_t=live_video_explicit во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии. "

Источник:
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17.09.2021 20:20 Ответить
Не понятно в чем проблема. Возьмите и запретите законодательно или какими подзаконными актами. Зачем перекладываете ответственность на мэров городов?
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17.09.2021 20:33 Ответить
Потому что он мер. Как президент в стране так мер в городе отвечает за ВСЁ!
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17.09.2021 20:44 Ответить
Да конечно! Не может мэр ничего запретить, если это не нарушает действующие законодательство, иначе как если сам не нарушит закон.
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17.09.2021 20:49 Ответить
Совершено верно. Но!

Он может ничего не делать, объясняя тем что ничего не может сделать и кивать на Киев.

Он может создать законно такие условия (конкуренция) чтобы было не выгодно вести этот бизнес.

Он так же может обратиться в правоохранительные органы .

Он может привлечь СМИ и бить тревогу.

У него, я думаю, при желании найдутся и другие рычаги прикрыть этот бизнес ( что было доказано не единожды).

Ваше утверждение "Не может мэр ничего запретить" ложно.
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18.09.2021 11:34 Ответить
Не перевирай. Мое утверждение несколько иное, ты сознательно проигнорировал вторую его часть. Не в ходит в обязанности мера создавать препятствия бизнесу, а как раз наоборот, содействовать ему, если этот бизнес не нарушает действующие законодательство. Нет никакого запрета на деятельность сети "Mere". Почему им нельзя, а например, "Сбербанку" работать можно? Почему можно продавать на заправках российский сжиженный газ, бензин и дизтлпливо? Покупать российские уголь, ТВЭЛы и электроэнергию?
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18.09.2021 11:46 Ответить
1.На ты мы не переходили.

2. Я не перевирал, я перечислил законные мероприятия которые мог бы провести мэр.

3. Если развитие российского бизнеса в Украине для вас нормально, то вы сами знаете кто вы.

4. С остальными вопросами опять к мэру или к Данилову с президентом.

Ко мне какие претензии?
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18.09.2021 11:55 Ответить
Ни чего вы не привели, кроме каких-то глупостей. Что значит обратиться в правоохранительные органы? С чем? Где нарушения? Что значит привлечь СМИ? И что с того? Что значит может ни чего не делать? Это уже нарушение, поскольку на рассмотрение любых обращений существуют предельные сроки. Как мер создаст конкуренцию? Так она уже есть, у нас и так полно торговых сетей. Ещё раз: нужно принимать соответствующие законы, а не требовать от кого-то чтобы он занимался произволом.
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18.09.2021 19:08 Ответить
Типичный жидобольшевикъ,хуцпа ваше всьо,жги исчьо таварисчь
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17.09.2021 20:33 Ответить
ДБР дослідить і доповість таких хвактів не зафіксовано, вам здалось
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17.09.2021 20:59 Ответить
У Нікополі Дніпропетровської області теж працює MERE. Ковбаси українського виробництва дешевше ніж в АТБ. Непоганий вибір дешевих миючих засобів українського виробництва, 10 гр. за літр для миття посуду, скла. 50 масок від ковіду десь 43 грн. Собачий сухий корм 30 грн/кг (собаки їдять). Я завжди купляю на неділю: 1л ведро сметани -33 грн., ведерко творогу 900гр -48 грн, ковбасу напівкопчену "Баликову" (Колбасков, Україна)- десь -78 гр/кг, (копчені тоненькі ковбаски Мислівськи -109 грн/кг), салака морожена котам -31 гр, пельмені, вареникі дешевше

Печиво, пряники ізюм, конфети, мука, крупи - все Україна.
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17.09.2021 21:06 Ответить
Гнати кацапів з України сцяними тряпками і кулеметними чергами . Ще нам не вистачало фінансувати разом з урядом русні , війну , вбивства людей і міжнародний тероризм .
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17.09.2021 21:21 Ответить
Ця торговельна мережа - політичний проєкт рф впровадження в Україні перемоги холодильника над телевізором. Вони готові працювати в мінус і навіть доплачувати за куплений товар...
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17.09.2021 21:28 Ответить
 
 