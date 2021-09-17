Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет, - Данилов

Российская торговая сеть "MERE" прекратит свою работу в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии.

По его словам, в Украине есть еще несколько городов, где функционирует указанная торговая сеть.

Отвечая на вопрос, по какой причине она продолжает работать, секретарь СНБО ответил, что обращался к мэру Николаева. "Я хотел бы его отправить в Красноярск, откуда к нам приехали эти (учредители "MERE" в Украине – ред), чтобы он там попробовал открыть сеть украинских магазинов и попробовал там поработать", - сказал он.

"Я вообще считаю, это позором. Мэры городов, которые позволяют то, чтобы у них работала эта сеть, то им нужно вообще думать, чем они там занимаются. И когда они говорят, что они не имеют к этому никакого отношения, то знаете – если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это", - добавил Данилов.

По его словам, "у СНБО есть понимание, как реагировать на этот вопрос". "Мы понимаем, что мы будет в данном случае делать. Более того, я могу сказать, что определенное число сотрудников этой российской сети приехали из Российской Федерации. Каким-то удивительным образом, они получают у нас возможность работать. Разберемся", - добавил секретарь СНБО.

На вопрос о конкретных шагах в этом направлении Данилов ответил: "Вы увидите".

Российская сеть дискаунтеров MERE - проект владельцев российской сети "Светофор".

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