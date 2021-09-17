Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет, - Данилов
Российская торговая сеть "MERE" прекратит свою работу в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии.
По его словам, в Украине есть еще несколько городов, где функционирует указанная торговая сеть.
Отвечая на вопрос, по какой причине она продолжает работать, секретарь СНБО ответил, что обращался к мэру Николаева. "Я хотел бы его отправить в Красноярск, откуда к нам приехали эти (учредители "MERE" в Украине – ред), чтобы он там попробовал открыть сеть украинских магазинов и попробовал там поработать", - сказал он.
"Я вообще считаю, это позором. Мэры городов, которые позволяют то, чтобы у них работала эта сеть, то им нужно вообще думать, чем они там занимаются. И когда они говорят, что они не имеют к этому никакого отношения, то знаете – если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это", - добавил Данилов.
По его словам, "у СНБО есть понимание, как реагировать на этот вопрос". "Мы понимаем, что мы будет в данном случае делать. Более того, я могу сказать, что определенное число сотрудников этой российской сети приехали из Российской Федерации. Каким-то удивительным образом, они получают у нас возможность работать. Разберемся", - добавил секретарь СНБО.
На вопрос о конкретных шагах в этом направлении Данилов ответил: "Вы увидите".
Российская сеть дискаунтеров MERE - проект владельцев российской сети "Светофор".
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"... об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, https://www.facebook.com/watch/live/?v=1925304054308548&ref=notif¬if_id=1631861370900435¬if_t=live_video_explicit во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии. "
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Он может ничего не делать, объясняя тем что ничего не может сделать и кивать на Киев.
Он может создать законно такие условия (конкуренция) чтобы было не выгодно вести этот бизнес.
Он так же может обратиться в правоохранительные органы .
Он может привлечь СМИ и бить тревогу.
У него, я думаю, при желании найдутся и другие рычаги прикрыть этот бизнес ( что было доказано не единожды).
Ваше утверждение "Не может мэр ничего запретить" ложно.
2. Я не перевирал, я перечислил законные мероприятия которые мог бы провести мэр.
3. Если развитие российского бизнеса в Украине для вас нормально, то вы сами знаете кто вы.
4. С остальными вопросами опять к мэру или к Данилову с президентом.
Ко мне какие претензии?
Печиво, пряники ізюм, конфети, мука, крупи - все Україна.