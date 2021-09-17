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Новини Санкції проти Росії
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Російська торговельна мережа "MERE" в Україні не працюватиме, - Данілов

Російська торговельна мережа

Російська торговельна мережа "MERE" припинить свою роботу в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, відповідаючи на запитання, що магазини цієї мережі як і раніше працюють в м. Біла Церква Київської області та в м. Павлоград Дніпропетровської області, попри озвучені раніше запевнення секретаря РНБО в їх закритті.

За його словами, в Україні є ще кілька міст, де функціонує згадана торговельна мережа.

Відповідаючи на запитання, з якої причини вона продовжує працювати, секретар РНБО відповів, що звертався до мера Миколаєва. "Я хотів би його відправити до Красноярська, звідки до нас приїхали ці (засновники "MERE" в Україні - ред), щоб він там спробував відкрити мережу українських магазинів і спробував там попрацювати", - сказав він.

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"Я взагалі вважаю це ганьбою. Мерам міст, які дозволяють, щоб у них працювала ця мережа, потрібно взагалі думати, чим вони там займаються. І коли вони говорять, що вони не мають до цього ніякого стосунку, то знаєте - якщо маєш бажання мати стосунок, то знайдеш, як це зробити. Якщо маєш бажання закривати очі на те, що роблять на нашій території росіяни, то будеш робити це", - додав Данілов.

За його словами, "у РНБО є розуміння, як реагувати на це питання". "Ми розуміємо, що ми будемо в цьому випадку робити. Більше того, я можу сказати, що певна кількість співробітників цієї російської мережі приїхали з Російської Федерації. Якимось дивним чином вони отримують у нас можливість працювати. Розберемося", - додав секретар РНБО.

На запитання про конкретні кроки в цьому напрямку Данілов відповів: "Ви побачите".

Російська мережа дискаунтерів MERE - проєкт власників російської мережі "Світлофор".

Автор: 

Данілов (1259) магазин (328)


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Топ коментарі
+9
Т.е. не верить глазам своим, а верить вашей тупой лапше? Вы уже и санкции вводили и яхту Мертветчука арестовывали.
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17.09.2021 19:40
+8
занесет Ермаку и будет..
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17.09.2021 19:42
+7
данилов походу клоун почище Клоуна
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17.09.2021 19:55
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Т.е. не верить глазам своим, а верить вашей тупой лапше? Вы уже и санкции вводили и яхту Мертветчука арестовывали.
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17.09.2021 19:40 Відповісти
Podojdite.
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17.09.2021 19:41 Відповісти
Уже подождали

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17.09.2021 19:57 Відповісти
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17.09.2021 19:58 Відповісти
Разберемось. Коли рак свисне? Зебіли.
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17.09.2021 20:00 Відповісти
Potomu chto u nee net v prodaje vodki Daniloff.
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17.09.2021 19:40 Відповісти
занесет Ермаку и будет..
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17.09.2021 19:42 Відповісти
Живешь тут себе, в Мариуполе. Тихо всё, никакой"Мере" в помине нет. Это всё моя провинциальная непродвинутость. А вот эта "Мере", как я понимаю- крутые пацаны! Они ничего не бздят, даже пана Данилова. Никто не знает, "Сильпо" не пыталась открыться в Нижнем Новгороде, например? А "Мере" не просто пыталась, а и работает!!! О, как!
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17.09.2021 19:48 Відповісти
никогда не говори никогда (с)

завтра найдете объективное объяснение этому феномену... например, "по просьбе трудящихся" )))
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17.09.2021 19:53 Відповісти
болтовня
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17.09.2021 19:54 Відповісти
данилов походу клоун почище Клоуна
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17.09.2021 19:55 Відповісти
А не вы ли их выбирали?
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17.09.2021 20:47 Відповісти
Ни верю ему ни капли.
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17.09.2021 19:59 Відповісти
А кому вы готовы поверить?
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17.09.2021 20:47 Відповісти
Вроде ,нормально говорит даже може зробе шось. а бредятіну про латиницю для чого закида?

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17.09.2021 20:18 Відповісти
а чтобы рашка не расслаблялась.
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17.09.2021 20:46 Відповісти
Нахер кацапов из України!
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17.09.2021 20:20 Відповісти
Можно и подальше, а то ещё вернутся.
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17.09.2021 20:45 Відповісти
Де ті вумники, які до сих пір вірять в те, що Данилов відрізняється від всієї зеленої шобли?

"... об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, https://www.facebook.com/watch/live/?v=1925304054308548&ref=notif&notif_id=1631861370900435&notif_t=live_video_explicit во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии. "

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17.09.2021 20:20 Відповісти
Не понятно в чем проблема. Возьмите и запретите законодательно или какими подзаконными актами. Зачем перекладываете ответственность на мэров городов?
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17.09.2021 20:33 Відповісти
Потому что он мер. Как президент в стране так мер в городе отвечает за ВСЁ!
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17.09.2021 20:44 Відповісти
Да конечно! Не может мэр ничего запретить, если это не нарушает действующие законодательство, иначе как если сам не нарушит закон.
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17.09.2021 20:49 Відповісти
Совершено верно. Но!

Он может ничего не делать, объясняя тем что ничего не может сделать и кивать на Киев.

Он может создать законно такие условия (конкуренция) чтобы было не выгодно вести этот бизнес.

Он так же может обратиться в правоохранительные органы .

Он может привлечь СМИ и бить тревогу.

У него, я думаю, при желании найдутся и другие рычаги прикрыть этот бизнес ( что было доказано не единожды).

Ваше утверждение "Не может мэр ничего запретить" ложно.
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18.09.2021 11:34 Відповісти
Не перевирай. Мое утверждение несколько иное, ты сознательно проигнорировал вторую его часть. Не в ходит в обязанности мера создавать препятствия бизнесу, а как раз наоборот, содействовать ему, если этот бизнес не нарушает действующие законодательство. Нет никакого запрета на деятельность сети "Mere". Почему им нельзя, а например, "Сбербанку" работать можно? Почему можно продавать на заправках российский сжиженный газ, бензин и дизтлпливо? Покупать российские уголь, ТВЭЛы и электроэнергию?
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18.09.2021 11:46 Відповісти
1.На ты мы не переходили.

2. Я не перевирал, я перечислил законные мероприятия которые мог бы провести мэр.

3. Если развитие российского бизнеса в Украине для вас нормально, то вы сами знаете кто вы.

4. С остальными вопросами опять к мэру или к Данилову с президентом.

Ко мне какие претензии?
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18.09.2021 11:55 Відповісти
Ни чего вы не привели, кроме каких-то глупостей. Что значит обратиться в правоохранительные органы? С чем? Где нарушения? Что значит привлечь СМИ? И что с того? Что значит может ни чего не делать? Это уже нарушение, поскольку на рассмотрение любых обращений существуют предельные сроки. Как мер создаст конкуренцию? Так она уже есть, у нас и так полно торговых сетей. Ещё раз: нужно принимать соответствующие законы, а не требовать от кого-то чтобы он занимался произволом.
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18.09.2021 19:08 Відповісти
Типичный жидобольшевикъ,хуцпа ваше всьо,жги исчьо таварисчь
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17.09.2021 20:33 Відповісти
ДБР дослідить і доповість таких хвактів не зафіксовано, вам здалось
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17.09.2021 20:59 Відповісти
У Нікополі Дніпропетровської області теж працює MERE. Ковбаси українського виробництва дешевше ніж в АТБ. Непоганий вибір дешевих миючих засобів українського виробництва, 10 гр. за літр для миття посуду, скла. 50 масок від ковіду десь 43 грн. Собачий сухий корм 30 грн/кг (собаки їдять). Я завжди купляю на неділю: 1л ведро сметани -33 грн., ведерко творогу 900гр -48 грн, ковбасу напівкопчену "Баликову" (Колбасков, Україна)- десь -78 гр/кг, (копчені тоненькі ковбаски Мислівськи -109 грн/кг), салака морожена котам -31 гр, пельмені, вареникі дешевше

Печиво, пряники ізюм, конфети, мука, крупи - все Україна.
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17.09.2021 21:06 Відповісти
Гнати кацапів з України сцяними тряпками і кулеметними чергами . Ще нам не вистачало фінансувати разом з урядом русні , війну , вбивства людей і міжнародний тероризм .
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17.09.2021 21:21 Відповісти
Ця торговельна мережа - політичний проєкт рф впровадження в Україні перемоги холодильника над телевізором. Вони готові працювати в мінус і навіть доплачувати за куплений товар...
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17.09.2021 21:28 Відповісти
 
 