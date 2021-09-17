Російська торговельна мережа "MERE" в Україні не працюватиме, - Данілов

Російська торговельна мережа "MERE" припинить свою роботу в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, відповідаючи на запитання, що магазини цієї мережі як і раніше працюють в м. Біла Церква Київської області та в м. Павлоград Дніпропетровської області, попри озвучені раніше запевнення секретаря РНБО в їх закритті.

За його словами, в Україні є ще кілька міст, де функціонує згадана торговельна мережа.

Відповідаючи на запитання, з якої причини вона продовжує працювати, секретар РНБО відповів, що звертався до мера Миколаєва. "Я хотів би його відправити до Красноярська, звідки до нас приїхали ці (засновники "MERE" в Україні - ред), щоб він там спробував відкрити мережу українських магазинів і спробував там попрацювати", - сказав він.

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"Я взагалі вважаю це ганьбою. Мерам міст, які дозволяють, щоб у них працювала ця мережа, потрібно взагалі думати, чим вони там займаються. І коли вони говорять, що вони не мають до цього ніякого стосунку, то знаєте - якщо маєш бажання мати стосунок, то знайдеш, як це зробити. Якщо маєш бажання закривати очі на те, що роблять на нашій території росіяни, то будеш робити це", - додав Данілов.

За його словами, "у РНБО є розуміння, як реагувати на це питання". "Ми розуміємо, що ми будемо в цьому випадку робити. Більше того, я можу сказати, що певна кількість співробітників цієї російської мережі приїхали з Російської Федерації. Якимось дивним чином вони отримують у нас можливість працювати. Розберемося", - додав секретар РНБО.

На запитання про конкретні кроки в цьому напрямку Данілов відповів: "Ви побачите".

Російська мережа дискаунтерів MERE - проєкт власників російської мережі "Світлофор".