Російська торговельна мережа "MERE" в Україні не працюватиме, - Данілов
Російська торговельна мережа "MERE" припинить свою роботу в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, відповідаючи на запитання, що магазини цієї мережі як і раніше працюють в м. Біла Церква Київської області та в м. Павлоград Дніпропетровської області, попри озвучені раніше запевнення секретаря РНБО в їх закритті.
За його словами, в Україні є ще кілька міст, де функціонує згадана торговельна мережа.
Відповідаючи на запитання, з якої причини вона продовжує працювати, секретар РНБО відповів, що звертався до мера Миколаєва. "Я хотів би його відправити до Красноярська, звідки до нас приїхали ці (засновники "MERE" в Україні - ред), щоб він там спробував відкрити мережу українських магазинів і спробував там попрацювати", - сказав він.
"Я взагалі вважаю це ганьбою. Мерам міст, які дозволяють, щоб у них працювала ця мережа, потрібно взагалі думати, чим вони там займаються. І коли вони говорять, що вони не мають до цього ніякого стосунку, то знаєте - якщо маєш бажання мати стосунок, то знайдеш, як це зробити. Якщо маєш бажання закривати очі на те, що роблять на нашій території росіяни, то будеш робити це", - додав Данілов.
За його словами, "у РНБО є розуміння, як реагувати на це питання". "Ми розуміємо, що ми будемо в цьому випадку робити. Більше того, я можу сказати, що певна кількість співробітників цієї російської мережі приїхали з Російської Федерації. Якимось дивним чином вони отримують у нас можливість працювати. Розберемося", - додав секретар РНБО.
На запитання про конкретні кроки в цьому напрямку Данілов відповів: "Ви побачите".
Російська мережа дискаунтерів MERE - проєкт власників російської мережі "Світлофор".
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"... об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, https://www.facebook.com/watch/live/?v=1925304054308548&ref=notif¬if_id=1631861370900435¬if_t=live_video_explicit во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии. "
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Он может ничего не делать, объясняя тем что ничего не может сделать и кивать на Киев.
Он может создать законно такие условия (конкуренция) чтобы было не выгодно вести этот бизнес.
Он так же может обратиться в правоохранительные органы .
Он может привлечь СМИ и бить тревогу.
У него, я думаю, при желании найдутся и другие рычаги прикрыть этот бизнес ( что было доказано не единожды).
Ваше утверждение "Не может мэр ничего запретить" ложно.
2. Я не перевирал, я перечислил законные мероприятия которые мог бы провести мэр.
3. Если развитие российского бизнеса в Украине для вас нормально, то вы сами знаете кто вы.
4. С остальными вопросами опять к мэру или к Данилову с президентом.
Ко мне какие претензии?
Печиво, пряники ізюм, конфети, мука, крупи - все Україна.