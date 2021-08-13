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У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття

Російська мережа супермаркетів Mere відкрила свій перший магазин в Україні. Мережа вже запустилася в Нікополі (Дніпропетровська область).

У Нікополі Дніпропетровської області з'явився перший магазин мережі російських супермаркетів Mere, пише dnepr.info, передає Цензор.НЕТ.

"Mere - це європейська дочка російської мережі магазинів "Світлофор". Вона включає в себе понад 800 магазинів по всій Росії і за її межами.

По Україні планується відкриття 40 супермаркетів до кінця цього року. Зараз один почав функціонувати в Нікополі. У Павлограді в торговому центрі "Гулівер" також очікують відкриття. Про це прямо свідчить вивіска і підготовлене приміщення, яке оформлено в корпоративному стилі Mere. Підтвердили цей факт і "сусіди" дискаунтера по території.

Читайте також: Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко

Нові магазини будуть і надалі з'являтися по Дніпропетровській, а також Київській областях.

Тим часом ексдиректор з розвитку "Mere" в Україні заявив, що ніяких перешкод з боку української влади при відкритті магазинів вони не відчули. Хоча про плани російської мережі стало відомо ще в середині червня цього року. Тоді в РНБО виключили таку можливість, пообіцявши "застосовувати заходи" до міської влади, які будуть віддавати преференції бізнесу країни-агресора", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року. Данілов 15 червня заявив, що відкриття не буде. "Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери ... Якщо міська влада даватиме преференції російському бізнесу, якщо йдеться про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред .), тому що без їх дозволу цього зробити не можна", - заявив Данілов. 18 червня секретар РНБО назвав спробу відкриття супермаркетів російської мережі операцією спецслужб РФ і заявив, що мережу магазинів збиралися використовувати під час виборчого процесу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Как обычно у нас, поболтали, разговоры поразговаривали, на карман получили и сделали вид, что не заметили. А европейские торговые сети к нам не хотят зайти или у них со взятками местным царькам туговато?
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13.08.2021 14:00
+19
А Зеленский считает нормальным хоронить каждый день убитых россиянами украинцев и торговать с агрессором, разрешать им бизнес в Украине? Ему пох украинцы? Он вменяемый или совсем конченый? Он где живет, в какой стране? Может на Луне?
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13.08.2021 14:14
+18
позорище...спалить нах
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13.08.2021 14:02
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Это всё что нужно знать о зе ублюдках во власти! 25% уродов продолжают мечтать о кацапском члене в заднице. В Никополе уже свершилось! Козацкий край! Предки в гробах переворачиваются! Вотчина ЖОПАблока и любителей рюцкага миру.
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13.08.2021 15:18 Відповісти
не ну шо пересичнім надо? Ковбасу по 2.20 и кавуны по 5 коп. Дадут им аж бегом, ЕЩЁ И В ОЧЕРЕДЬ СТАНУТ.
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13.08.2021 15:28 Відповісти
*підключаю велетенські колонки до підсилювача*
*виставляю гучність на максимум*
*беру мікрофона*
...
і здичавіло реву в мікрофона як бугай:

- ЯКОГО ЗУЯ?!?!?!...
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13.08.2021 15:19 Відповісти
Здичавіло ревти - це все, на що ти в житті здатен? Зрозуміло...
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14.08.2021 01:02 Відповісти
У тебе бімба у вагіні, кровосісь.
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14.08.2021 02:38 Відповісти
Это только цветочки, сейчас на рынок зайдёт Газпром и будет продовать газ украинцам по 3 гр. за куб.
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13.08.2021 15:20 Відповісти
нормально Зе властвует, теперь украинцы будут оплачивать войну на Донбассе из своего кармана.
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13.08.2021 15:20 Відповісти
можно подумать они не оплачивали. Товарооборот с Расеей за 2020 год - 7.3 млрд долларов.
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13.08.2021 15:21 Відповісти
У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття - Цензор.НЕТ 6891
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13.08.2021 15:28 Відповісти
https://mere.in.ua/
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13.08.2021 15:28 Відповісти
А вообще это правильно, у АТБ совсем крыша отъехала, в Европе курятина молоко и масло ощутимо дешевле.
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13.08.2021 15:40 Відповісти
Гнать ссаными тряпками их из Украины нужно!
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13.08.2021 15:48 Відповісти
кого?
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13.08.2021 15:51 Відповісти
Аууууу Данилов!!! Ты где?
Ты такое же трепло, брехло, как и янелох оманский!
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13.08.2021 15:47 Відповісти
А шо там болтуны из СНБО? Наверное им уже занесли?😁😁😁😁
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13.08.2021 15:53 Відповісти
От така війна малята!
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13.08.2021 16:08 Відповісти
Продуктовий гей клуб.
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13.08.2021 16:10 Відповісти
Да кому это интересно. Все силы и ресурсы брошены на каратиста ватника.
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13.08.2021 16:17 Відповісти
Слуги КРЕМЛЕВСКОГО народа!
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13.08.2021 16:38 Відповісти
Тап это хитрый жадный Порох... он всё продолжает торговлю на украинской крови .
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13.08.2021 17:06 Відповісти
У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття - Цензор.НЕТ 5624
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13.08.2021 17:50 Відповісти
Красный петух им в помощь...решили испытать терпение народа..
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13.08.2021 17:52 Відповісти


Петр и Мазепа



Прошло почти два месяца со дня, когда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская сеть Mere в Украине работать не будет. И вот сеть расширяется и говорит, что власть в Украине им не чинила препятствий.
У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття - Цензор.НЕТ 5414
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13.08.2021 18:28 Відповісти
о чем речь? 73% зебилов теперь будут скупляться в рашенском супермаркете.
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13.08.2021 18:28 Відповісти
не совокупляться.
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13.08.2021 18:29 Відповісти
Ну и какие вопросы могут быть, в плане СП-2, к Меркель? Это просто пестец, какой-то...
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13.08.2021 21:00 Відповісти
Еще весной открылся !Месяцев с пять назад. Новость не свежак..Не маркет, а какой то полусклад за городом на отшибе. Даже транзитникам не удобно к нему заворачивать, не говоря про местных. Сам один раз заезжал , но после инфы ,что это русня, теперь -хера!
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13.08.2021 21:21 Відповісти
У этой сети - своеобразная концепция: Она обычно делает свои магазины из цехов закрытых предприятий с минимальной арендной платой. Так же делает всё - чтоб снизить затраты на продажу и удешевить цены.

Да. Это магазин - склад. По принципу: "Нужен товар? Откопай его из той кучи ящиков, и простой час в очереди на кассу". Но чёрт возьми, он - ДЕШЕВЫЙ. В России он отлично конкурирует с сетями вроде Пятёрочки, Магнита, Ашана, Ленты. В Украине думаю тоже может иметь успех.
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14.08.2021 01:06 Відповісти
И где все карманные "патриеты"- псевдонационалисты типа ВО Сволоты и Нацдружин? Эти кремлевские консервы вскрывают только по команде.
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14.08.2021 00:22 Відповісти
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