СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Сегодня были введены санкции против первых людей. Семь должностных лиц, которые были непосредственно причастны. Сотрудники ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального. Они попали под санкции", - заявил Данилов.
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+4 Максим Максимович #492073
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Спасибочки..
Завтра может быть поздно.
Все в точности как и с нашим бюджетом.
При чем тут ракетный старт?
Забери у тебе дівайс , ти на жодне питання вірно не відповіш.
а сегодня в Украине рекорд по количеству и темпам инфицированных ковидом. зе-чмо вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, занимается херней. зато смешно, правда зебилы?!
@gladenkoa·
Кризис жанра. Хреновый сериал это РНБО, даже на один сезон не хватило.