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СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня были введены санкции против первых людей. Семь должностных лиц, которые были непосредственно причастны. Сотрудники ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального. Они попали под санкции", - заявил Данилов.

Также читайте: МИД поддерживает введение США новых санкций против России из-за отравления Навального

Автор: 

Данилов (1066) санкции (11254) Навальный (855)


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Топ комментарии
+8
весь госапарат занят продуцированием поводов для новостей. Не роботой а тупым хайпом ни о чем.
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17.09.2021 20:04
+6
сокрушительныйшей удар по агрессору
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17.09.2021 20:04
+4
Может пора ввести санкции против глобального потепления?

Завтра может быть поздно.
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17.09.2021 20:07
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Путен в шоке.
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17.09.2021 19:58 Ответить
Жесть...
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17.09.2021 19:59 Ответить
Трухина забыли .
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17.09.2021 19:59 Ответить
Данилов реально странный. Ему то что до Навального? Вообще херь какая то с этим снбо творится
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17.09.2021 20:00 Ответить
это на самом деле смешно
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17.09.2021 20:01 Ответить
теперь Лехе впаяют дополнительный срок, раз Украина за него вступилась.., как украинскому шпийону

Спасибочки..
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17.09.2021 20:03 Ответить
весь госапарат занят продуцированием поводов для новостей. Не роботой а тупым хайпом ни о чем.
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17.09.2021 20:04 Ответить
В прошлую субботу дежурил данилов со своей латиницей. Кто в эту субботу будет продуцировать квартальные новости из цикла тупой и еще тупее?
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17.09.2021 20:32 Ответить
сокрушительныйшей удар по агрессору
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17.09.2021 20:04 Ответить
Наверное, Данилов прав. Так и надо. То есть- нам так и надо. Чем тупее хрень нам в уши вдунуть, тем лучше она усваивается, похоже. Это было сильно заявлено, о санкциях против ФСБшников. Что, дворянства их лишишь украинского?
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17.09.2021 20:06 Ответить
Может пора ввести санкции против глобального потепления?

Завтра может быть поздно.
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17.09.2021 20:07 Ответить
Можно еще против озоновой дыры над Антарктидой.
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17.09.2021 20:10 Ответить
Діра нажаль затягнулась, кажуть через те парниковий ефект посилився.
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17.09.2021 20:20 Ответить
В этом году озоновая дыра над Южным полюсом увеличилась до рекордной величины - превысила размер Антарктиды. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Службу мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS).

Все в точности как и с нашим бюджетом.
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17.09.2021 20:40 Ответить
Кожен ракетний старт, це удар по атмосфері і по шару озону. Чим більше ракета, тим сильніше удар.
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17.09.2021 21:35 Ответить
Озо́новая дыра́ - это локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. По общепринятой в научной среде теории, во второй половине XX века всё возрастающее воздействие антропогенного фактора в виде выделения хлор- и фторсодержащих фреонов привело к значительному утончению озонового слоя, см., например, доклад Всемирной метеорологической организации[1]:

При чем тут ракетный старт?
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17.09.2021 21:59 Ответить
Пиши далі! Цікаво.
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17.09.2021 22:05 Ответить
Мне не интересно. если тебе скучно то звони в секс по телефону. Ну если деньги конечно есть. Хотя за высеры тут может и заработал уже на один звонок.
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17.09.2021 22:32 Ответить
Не хамі, інтелектуал комп'ютерний.

Забери у тебе дівайс , ти на жодне питання вірно не відповіш.
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17.09.2021 23:29 Ответить
Что, мордва, подгорает? От санкций, но и от горящей Якутии тоже.
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17.09.2021 20:13 Ответить
Я не в курсе от чего именно у тебя подгорает.
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17.09.2021 20:44 Ответить
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17.09.2021 20:09 Ответить
#навальныйнашевсьо
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17.09.2021 20:10 Ответить
Когда там прекратят подачу свежего воздуха?.
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17.09.2021 20:10 Ответить
совсем дебилы? при чем тут навальный и вообще кацапия? своих проблем нет? все порешали?
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17.09.2021 20:12 Ответить
Для быдла раньше был квн с зеленским по субботам, теперь квн с зеленским по пятницам и называется снбо
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17.09.2021 20:28 Ответить
А яким боком до нас масковськой шовініст Навальний?
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17.09.2021 20:17 Ответить
анальный леша уже неоднократно вещал чей Крым (точно не украинский).

а сегодня в Украине рекорд по количеству и темпам инфицированных ковидом. зе-чмо вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, занимается херней. зато смешно, правда зебилы?!
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17.09.2021 20:26 Ответить
Неисправимый Мизантроп


@gladenkoa·

Кризис жанра. Хреновый сериал это РНБО, даже на один сезон не хватило.

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17.09.2021 20:28 Ответить
Хрень и бред сивой кобылы? Я вообще что такое "САНКЦИИ" по отношению к умышленным убийцам, к откровенным предателям и пособникам оккупантов, к агрессору и его прихвостням!? Это не имеет никакого отношения ни к законам, ни к чести, ни справедливости , а просто ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВОДИЛОВО ГЛУПЫХ ЛОШКОВ И ОБЫВАТЕЛЕЙ. Можно ничего не делать с преступниками, предателями и убийцами, даже можно с ними торговать, встречаться, подавать и пожимать руки /тем у кого они по локоть в крови/, а для проформы прикрытия своей БЕСПРИНЦИПНОСТИ, ТРУСОСТИ И БЕСХРЕБЕТНОСТИ /половой тряпки/ с важностью и пафосом "объявить санкции". ТФУ, как противны мне их мерзкие хари!
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17.09.2021 22:08 Ответить
Так протів Путіна одразу треба. І заарештувати поїхати. А ще санкції протів снігу і дощу, бо холодно.
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18.09.2021 21:29 Ответить
 
 