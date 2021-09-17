СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня были введены санкции против первых людей. Семь должностных лиц, которые были непосредственно причастны. Сотрудники ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального. Они попали под санкции", - заявил Данилов.

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