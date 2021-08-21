МИД поддерживает введение США новых санкций против России из-за отравления Навального
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Министерство иностранных дел Украины поддерживает решение США о введении с 20 августа 2021 года дополнительных ограничительных мер против РФ, связанных с применением химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, речь идет о запрете импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий.
Аналогичные санкции были введены Украиной против РФ в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства.
Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация.
"Российские власти должны прекратить подобную практику. Призываем международное сообщество принять более решительные действия для предупреждения деструктивной деятельности России", - отметили в МИД.
Как сообщалось, Администрация США 20 августа объявила о введении санкций против девяти физлиц и двух структур в РФ в годовщину инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
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