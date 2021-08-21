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МИД поддерживает введение США новых санкций против России из-за отравления Навального

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

МИД поддерживает введение США новых санкций против России из-за отравления Навального

Министерство иностранных дел Украины поддерживает решение США о введении с 20 августа 2021 года дополнительных ограничительных мер против РФ, связанных с применением химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о запрете импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий.

Аналогичные санкции были введены Украиной против РФ в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В годовщину отравления Навального США ввели новые санкции против России

Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация.

"Российские власти должны прекратить подобную практику. Призываем международное сообщество принять более решительные действия для предупреждения деструктивной деятельности России", - отметили в МИД.

Также читайте: "Агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", - МИД о санкциях РФ

Как сообщалось, Администрация США 20 августа объявила о введении санкций против девяти физлиц и двух структур в РФ в годовщину инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
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спасибо МИДу за поддержку, хотя его нихто ни о чем и не спрашивал...
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21.08.2021 15:12 Ответить
Навальный не выйдет уже. А если и выйдет, то дряхлым, сломленным старичком. Поэтому санкции будут продолжаться! А кто в этом виноват? Конечно же вцепившийся за власть Путька. Вместе с его одурманенным, совковым народом, поддерживающим весь это беспредел. Таков уж холопский менталитет у значительной части населения на России...
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21.08.2021 15:13 Ответить
Странный этот МИД. Поддерживает санкции против рф и тут же сопли льет , что рф ввводит санкции против Украины. Ежу понятно, что когда нет боевых действий, то вход идут экономические удары.
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21.08.2021 15:23 Ответить
МЗС підтримує запровадження США нових санкцій проти Росії через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4031
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21.08.2021 15:44 Ответить
ruska=>matushka gulag it's ok, my cat's belly doesn't look ok, that is a problem.
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21.08.2021 18:59 Ответить
 
 