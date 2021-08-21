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МЗС підтримує запровадження США нових санкцій проти Росії через отруєння Навального

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МЗС підтримує запровадження США нових санкцій проти Росії через отруєння Навального

Міністерство закордонних справ України підтримує рішення США про запровадження із 20 серпня 2021 року додаткових обмежувальних заходів проти РФ, пов'язаних із застосуванням хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про заборону імпорту з РФ стрілецької зброї, боєприпасів до неї, а також експорту до РФ низки чутливих категорій товарів подвійного використання. Обмежувальні заходи також стосуються низки осіб та підприємств.

Аналогічні санкції були запроваджені Україною проти РФ у 2014 році у зв’язку з агресією РФ проти нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У річницю отруєння Навального США запровадили нові санкції проти Росії

Використання хімічної зброї як способу переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, який системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним багатостороннім угодам у сфері нерозповсюдження, учасником яких є Російська Федерація.

"Російська влада має припинити подібну практику. Закликаємо міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для попередження деструктивної діяльності Росії", - зазначили в МЗС.

Читайте також: "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ

Як повідомлялося, Адміністрація США 20 серпня оголосила про запровадження санкцій проти дев'яти фізосіб і двох структур у РФ у річницю інциденту з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Автор: Наталя Джума
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спасибо МИДу за поддержку, хотя его нихто ни о чем и не спрашивал...
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21.08.2021 15:12 Відповісти
Навальный не выйдет уже. А если и выйдет, то дряхлым, сломленным старичком. Поэтому санкции будут продолжаться! А кто в этом виноват? Конечно же вцепившийся за власть Путька. Вместе с его одурманенным, совковым народом, поддерживающим весь это беспредел. Таков уж холопский менталитет у значительной части населения на России...
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21.08.2021 15:13 Відповісти
Странный этот МИД. Поддерживает санкции против рф и тут же сопли льет , что рф ввводит санкции против Украины. Ежу понятно, что когда нет боевых действий, то вход идут экономические удары.
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21.08.2021 15:23 Відповісти
МЗС підтримує запровадження США нових санкцій проти Росії через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4031
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21.08.2021 15:44 Відповісти
ruska=>matushka gulag it's ok, my cat's belly doesn't look ok, that is a problem.
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21.08.2021 18:59 Відповісти
 
 