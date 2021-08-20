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У річницю отруєння Навального США запровадили нові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У річницю отруєння Навального США запровадили нові санкції проти Росії

Адміністрація США у п'ятницю оголосила про запровадження санкцій проти дев'яти фізосіб і двох структур у РФ у річницю інциденту з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє американський Мінфін.

Санкційний список багато в чому збігається з британськими санкціями, про які раніше в п'ятницю оголосили в Лондоні.

Зокрема, під американськими санкціями опинилися директор Інституту криміналістики ФСБ генерал Кирило Васильєв, а також генерал-полковник і начальник Служби із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов.

Крім того, санкції запроваджено проти заступника директора Інституту криміналістики ФСБ Станіслава Макшакова, співробітників цього інституту Олексія Александрова та Івана Осипова, глави спеціального технологічного центру ФСБ генерал-майора Володимира Богданова, а також співробітника ФСБ Володимира Паняєва.

Санкції також запроваджено проти Костянтина Кудрявцева, співробітника Інституту криміналістики ФСБ, який, як вважають у США, належить безпосередньо до групи осіб, залученої до отруєння Навального.

Обмежувальні заходи запроваджено проти Артура Жирова, колишнього директора 27 Центрального науково-дослідного інституту Міноборони Російської Федерації.

Читайте: Велика Британія запровадила санкції проти семи співробітників спецслужб РФ через отруєння Навального

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В годовщину отравления Навального США ввели новые санкции против России - Цензор.НЕТ 9840
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20.08.2021 21:06 Відповісти
А вот, если честно-нафига?Нефть-матугку касабы исправно поставляют на запад. Равно как и газ батюшку. Всех всё устраивает (к сожалению для нас).
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20.08.2021 21:13 Відповісти
Висловлюю свою глибоку стурбованість.
І занепокоєння.
Не менш глибоке.
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21.08.2021 13:50 Відповісти
 
 