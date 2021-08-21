"Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ

Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, щодо яких урядом Російської Федерації запроваджуються так звані "спеціальні економічні заходи".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України в усіх її формах і проявах", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Повідомляється, що цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу.

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"Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи.

Жоден тиск з боку РФ не зупинить послідовну політику України з протидії російській агресії. Продовжимо докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказано в повідомленні.

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У МЗС наголосили, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права. "Ці агресивні кроки держави-окупанта не залишиться без відповіді", - підсумували у відомстві.