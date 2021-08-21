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"Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, щодо яких урядом Російської Федерації запроваджуються так звані "спеціальні економічні заходи".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України в усіх її формах і проявах", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Повідомляється, що цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу.

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"Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи.

Жоден тиск з боку РФ не зупинить послідовну політику України з протидії російській агресії. Продовжимо докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказано в повідомленні.

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У МЗС наголосили, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права. "Ці агресивні кроки держави-окупанта не залишиться без відповіді", - підсумували у відомстві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Ответ Зеленского будет ужасным, он откажется выступать у Путина на корпоративе.
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21.08.2021 15:05
+4
В стране война восьмой год идет, а зебилы опять про санкции... Арту на передок и из всех стволов в сторону хоть одного пука "с той стороны"... Хватит смешить весь мир, включая рабсею.
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21.08.2021 15:36
+3
"Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 2958Ты ошибся. Ты хотел написать: Ответ Зеленского будет ужасным, он откажется выступать у Ху#ла на поминках! Верно?
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21.08.2021 15:36
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А ты как спишь? в позе лотуса?
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21.08.2021 15:19 Відповісти
Ярко, спасибо)
Судя по тому, как взорвались опилки и булавки в головах москалей - прямо в точку))
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21.08.2021 15:29 Відповісти
Это он в МИД-е в таком виде? "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 9374 Или на отдыхе?
Если не отдыхе - то почему бы ему не спать?
Охрененный компромат - сфоткали человека спящего на отдыхе в трусах! "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 8568
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21.08.2021 18:50 Відповісти
Ответ Зеленского будет ужасным, он откажется выступать у Путина на корпоративе.
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21.08.2021 15:05 Відповісти
"Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 2958Ты ошибся. Ты хотел написать: Ответ Зеленского будет ужасным, он откажется выступать у Ху#ла на поминках! Верно?
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21.08.2021 15:36 Відповісти
Нет, я не ошибся, Путин старший товарищ Зеленского, он его боится как наркоман участкового.
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21.08.2021 18:37 Відповісти
Что-то МИД взял кремлевскую тактику на вооружение. Ведь понятно же, что агрессор будет гнобить свою жертву. За чем попусту возмущаться этим, когда сами законно санкциями давим интересы рф в Украине.
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21.08.2021 15:09 Відповісти
Ще треба прокинутись і розказати, що Порошенко заважає
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21.08.2021 15:14 Відповісти
запіздалі реакції нашого мзс нагадують собак павлова, а повинно бути навпаки(((
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21.08.2021 15:18 Відповісти
В стране война восьмой год идет, а зебилы опять про санкции... Арту на передок и из всех стволов в сторону хоть одного пука "с той стороны"... Хватит смешить весь мир, включая рабсею.
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21.08.2021 15:36 Відповісти
Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые "специальные экономические меры- шо .все таки "адиноврот" с оккупантами-рашистами и связи с оккупантом им нужны???
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21.08.2021 15:38 Відповісти
Только наша дебильная власть на восьмом году войны с паРашей удивляется и обижается, что кремлёвские гниды применяют санкции к нашим чиновникам.... А они что, дружбы хотят с путинскими выродками?
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21.08.2021 16:09 Відповісти
Я поражаюсь тупому зебилью. Ну, ввела параша "против них санкции".
Но нормальным людям на парашу и её "санкции" насрать, уж извините. "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 1210
Лично мне, например, наплевать, что меня не пустят в парашу, потому что я сам не поеду.
Тем более мне насрать, что мне там что-то "заблокируют", т.к. у меня там ничего нет.
А у зебилов, значит, есть, что они так воют??? "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 8933
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21.08.2021 17:31 Відповісти
Когда все Открыто и Доступно , Чесно ,и Обоюдно , - То Ясно, - А когда подступно и подло то не понятно , - Зачем и Почему. - потихоньку и не Спеша жмите рашку , она уже на ладан Дышит, - Почему ???. Наши Дети уже не едут в рашу и не делают Прогресс.А подпитка не Интеллектуальная , а ничего не Значущая, а в 19 Век.
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21.08.2021 18:37 Відповісти
До цього часу з *********** не встановлено візового режиму і в кожному обміннику міняють ржублі які продажні манкурти отримують за зраду... Про які санкції мова? ... "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 2197
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21.08.2021 23:09 Відповісти
 
 