"Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ
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Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, щодо яких урядом Російської Федерації запроваджуються так звані "спеціальні економічні заходи".
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України в усіх її формах і проявах", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.
Повідомляється, що цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу.
"Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи.
Жоден тиск з боку РФ не зупинить послідовну політику України з протидії російській агресії. Продовжимо докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказано в повідомленні.
У МЗС наголосили, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права. "Ці агресивні кроки держави-окупанта не залишиться без відповіді", - підсумували у відомстві.
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Судя по тому, как взорвались опилки и булавки в головах москалей - прямо в точку))
Если не отдыхе - то почему бы ему не спать?
Охрененный компромат - сфоткали человека спящего на отдыхе в трусах!
Но нормальным людям на парашу и её "санкции" насрать, уж извините.
Лично мне, например, наплевать, что меня не пустят в парашу, потому что я сам не поеду.
Тем более мне насрать, что мне там что-то "заблокируют", т.к. у меня там ничего нет.
А у зебилов, значит, есть, что они так воют???