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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Санкции России против Украины
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МИД (6656) Россия (91317) санкции (10624) Украина (44307)

"Агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", - МИД о санкциях РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые "специальные экономические меры".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что в этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков

"Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы.

Ни одно давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии. Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - сказано в сообщении.

Также читайте: Это месть России за Крымскую платформу, - Кулеба о наложении на него российских санкций

В МИД подчекнули, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. "Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", - подытожили в ведомстве.
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Топ комментарии
+10
Ответ Зеленского будет ужасным, он откажется выступать у Путина на корпоративе.
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21.08.2021 15:05
+4
В стране война восьмой год идет, а зебилы опять про санкции... Арту на передок и из всех стволов в сторону хоть одного пука "с той стороны"... Хватит смешить весь мир, включая рабсею.
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21.08.2021 15:36
+3
"Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 2958Ты ошибся. Ты хотел написать: Ответ Зеленского будет ужасным, он откажется выступать у Ху#ла на поминках! Верно?
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21.08.2021 15:36
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А ты как спишь? в позе лотуса?
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21.08.2021 15:19 Ответить
Ярко, спасибо)
Судя по тому, как взорвались опилки и булавки в головах москалей - прямо в точку))
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21.08.2021 15:29 Ответить
Это он в МИД-е в таком виде? "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 9374 Или на отдыхе?
Если не отдыхе - то почему бы ему не спать?
Охрененный компромат - сфоткали человека спящего на отдыхе в трусах! "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 8568
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21.08.2021 18:50 Ответить
Ответ Зеленского будет ужасным, он откажется выступать у Путина на корпоративе.
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21.08.2021 15:05 Ответить
"Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 2958Ты ошибся. Ты хотел написать: Ответ Зеленского будет ужасным, он откажется выступать у Ху#ла на поминках! Верно?
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21.08.2021 15:36 Ответить
Нет, я не ошибся, Путин старший товарищ Зеленского, он его боится как наркоман участкового.
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21.08.2021 18:37 Ответить
Что-то МИД взял кремлевскую тактику на вооружение. Ведь понятно же, что агрессор будет гнобить свою жертву. За чем попусту возмущаться этим, когда сами законно санкциями давим интересы рф в Украине.
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21.08.2021 15:09 Ответить
Ще треба прокинутись і розказати, що Порошенко заважає
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21.08.2021 15:14 Ответить
запіздалі реакції нашого мзс нагадують собак павлова, а повинно бути навпаки(((
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21.08.2021 15:18 Ответить
В стране война восьмой год идет, а зебилы опять про санкции... Арту на передок и из всех стволов в сторону хоть одного пука "с той стороны"... Хватит смешить весь мир, включая рабсею.
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21.08.2021 15:36 Ответить
Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые "специальные экономические меры- шо .все таки "адиноврот" с оккупантами-рашистами и связи с оккупантом им нужны???
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21.08.2021 15:38 Ответить
Только наша дебильная власть на восьмом году войны с паРашей удивляется и обижается, что кремлёвские гниды применяют санкции к нашим чиновникам.... А они что, дружбы хотят с путинскими выродками?
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21.08.2021 16:09 Ответить
Я поражаюсь тупому зебилью. Ну, ввела параша "против них санкции".
Но нормальным людям на парашу и её "санкции" насрать, уж извините. "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 1210
Лично мне, например, наплевать, что меня не пустят в парашу, потому что я сам не поеду.
Тем более мне насрать, что мне там что-то "заблокируют", т.к. у меня там ничего нет.
А у зебилов, значит, есть, что они так воют??? "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 8933
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21.08.2021 17:31 Ответить
Когда все Открыто и Доступно , Чесно ,и Обоюдно , - То Ясно, - А когда подступно и подло то не понятно , - Зачем и Почему. - потихоньку и не Спеша жмите рашку , она уже на ладан Дышит, - Почему ???. Наши Дети уже не едут в рашу и не делают Прогресс.А подпитка не Интеллектуальная , а ничего не Значущая, а в 19 Век.
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21.08.2021 18:37 Ответить
До цього часу з *********** не встановлено візового режиму і в кожному обміннику міняють ржублі які продажні манкурти отримують за зраду... Про які санкції мова? ... "Агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", - МЗС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 2197
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21.08.2021 23:09 Ответить
 
 