"Агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", - МИД о санкциях РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые "специальные экономические меры".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Сообщается, что в этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса.
"Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы.
Ни одно давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии. Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - сказано в сообщении.
В МИД подчекнули, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. "Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", - подытожили в ведомстве.
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Судя по тому, как взорвались опилки и булавки в головах москалей - прямо в точку))
Если не отдыхе - то почему бы ему не спать?
Охрененный компромат - сфоткали человека спящего на отдыхе в трусах!
Но нормальным людям на парашу и её "санкции" насрать, уж извините.
Лично мне, например, наплевать, что меня не пустят в парашу, потому что я сам не поеду.
Тем более мне насрать, что мне там что-то "заблокируют", т.к. у меня там ничего нет.
А у зебилов, значит, есть, что они так воют???