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Задержаны китайцы, нелегально работавшие на Тернопольщине, - Нацполиция. ВИДЕО

Четверо граждан Китая работали на одном из производств неподалеку Збаража Тернопольской области. Двое из них были проблемы с документами: один человек нарушил разрешенный законодательством срок пребывания в Украине, другой - не имел разрешения на трудоустройство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.

В отношении нарушителей правоохранители составили админпротоколы по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Также решается вопрос их о принудительном возвращении на родину.

Кроме этого, к административной соответствии за нарушение правил трудоустройства иностранцев привлекли и директора предприятия.

Автор: 

Китай (2909) нелегалы (452) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+2
гопнику, тут бояри немає.
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17.09.2021 22:58
+2
б'ють не по пашпорту, а по харі.
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18.09.2021 00:07
+2
Не у всіх є негри.
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18.09.2021 00:35
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топ новина...китайці по усьому світу нелегально працюють.
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17.09.2021 22:35 Ответить
Придурок, ты такое терпидло? Ты не унижен тем, что эти гнусы заразили планету вирусом и всех поставили на головы?
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17.09.2021 22:55 Ответить
гопнику, тут бояри немає.
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17.09.2021 22:58 Ответить
тупню, ти кацапський прапор з французьким переплутав
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18.09.2021 00:04 Ответить
б'ють не по пашпорту, а по харі.
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18.09.2021 00:07 Ответить
Отпустить и наградить за обмен опытом положительной репродукции населения..
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17.09.2021 22:39 Ответить
Немедленно пенделями вытолкать вон. В рашу.
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17.09.2021 22:54 Ответить
Всегда замечал что в постсовке к китайцам или к другим азиатам ужасное отношение, как к недочеловекам. Никогда этого не понимал.
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17.09.2021 23:25 Ответить
Не у всіх є негри.
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18.09.2021 00:35 Ответить
Заплатить за перелет, чтобы поработать возле Збаража.
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17.09.2021 23:51 Ответить
то ли еще будет... Недавно Зе подписал безвиз с Китаем. ...
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18.09.2021 08:03 Ответить
 
 