Затримано китайців, які нелегально працювали на Тернопільщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Четверо громадян Китаю працювали на одному з виробництв неподалік Збаража Тернопільської області. Двоє з них мали проблеми з документами: одна людина порушила дозволений законодавством термін перебування в Україні, інша - не мала дозволу на працевлаштування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба поліції Тернопільщини.

Стосовно порушників правоохоронці склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду територією України). Також вирішується питання їх про примусове повернення на батьківщину.

Крім цього, до адміністративної відповідальності за порушення правил працевлаштування іноземців притягнули і директора підприємства.

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