УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9334 відвідувача онлайн
Новини
2 857 14

Затримано китайців, які нелегально працювали на Тернопільщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Четверо громадян Китаю працювали на одному з виробництв неподалік Збаража Тернопільської області. Двоє з них мали проблеми з документами: одна людина порушила дозволений законодавством термін перебування в Україні, інша - не мала дозволу на працевлаштування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба поліції Тернопільщини.

Стосовно порушників правоохоронці склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду територією України). Також вирішується питання їх про примусове повернення на батьківщину.

Крім цього, до адміністративної відповідальності за порушення правил працевлаштування іноземців притягнули і директора підприємства.

Читайте також: СБУ про затримання білорусів у Києві: Під час перевірки одного з хостелів виявили нелегальних мігрантів з Білорусі - їх передали Держміграції

Автор: 

Китай (4501) нелегали (383) Тернопільська область (585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
гопнику, тут бояри немає.
показати весь коментар
17.09.2021 22:58
+2
б'ють не по пашпорту, а по харі.
показати весь коментар
18.09.2021 00:07
+2
Не у всіх є негри.
показати весь коментар
18.09.2021 00:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
топ новина...китайці по усьому світу нелегально працюють.
показати весь коментар
17.09.2021 22:35 Відповісти
Придурок, ты такое терпидло? Ты не унижен тем, что эти гнусы заразили планету вирусом и всех поставили на головы?
показати весь коментар
17.09.2021 22:55 Відповісти
гопнику, тут бояри немає.
показати весь коментар
17.09.2021 22:58 Відповісти
тупню, ти кацапський прапор з французьким переплутав
показати весь коментар
18.09.2021 00:04 Відповісти
б'ють не по пашпорту, а по харі.
показати весь коментар
18.09.2021 00:07 Відповісти
Отпустить и наградить за обмен опытом положительной репродукции населения..
показати весь коментар
17.09.2021 22:39 Відповісти
Немедленно пенделями вытолкать вон. В рашу.
показати весь коментар
17.09.2021 22:54 Відповісти
Всегда замечал что в постсовке к китайцам или к другим азиатам ужасное отношение, как к недочеловекам. Никогда этого не понимал.
показати весь коментар
17.09.2021 23:25 Відповісти
Не у всіх є негри.
показати весь коментар
18.09.2021 00:35 Відповісти
Заплатить за перелет, чтобы поработать возле Збаража.
показати весь коментар
17.09.2021 23:51 Відповісти
то ли еще будет... Недавно Зе подписал безвиз с Китаем. ...
показати весь коментар
18.09.2021 08:03 Відповісти
 
 