Двое офицеров полиции задержаны на взятке на Луганщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали за взяточничество двух офицеров одного из отделов полиции в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Капитан полиции и старший лейтенант-криминалист следственного отделения требовали и получили "откупные" у местного жителя, которому грозило наказание за вождение в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

За деньги полицейские предлагали мужчине избежать административной ответственности. Также полицейские узнали, что он занимается сбытом горючего, поэтому заявили ему, что им также нужны деньги. Они обещали не вмешиваться в его деятельность при постоянных ежемесячных платежей в сумме 1,5 тыс. гривен.

Сотрудники ГБР задокументировали, как старший лейтенант получил от гражданина 9,5 тыс. гривен и передал начальнику отдела полиции его долю. При распределении полученного взятки полицейские были задержаны.

Обоим правоохранителям сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 368 УК Украины). Следствие устанавливает другие возможные факты вымогательства и получения неправомерной выгоды задержанными.