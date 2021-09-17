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Новости Взяточники
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Двое офицеров полиции задержаны на взятке на Луганщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали за взяточничество двух офицеров одного из отделов полиции в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое офицеров полиции задержаны на взятке на Луганщине, - ГБР 01

"Капитан полиции и старший лейтенант-криминалист следственного отделения требовали и получили "откупные" у местного жителя, которому грозило наказание за вождение в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

За деньги полицейские предлагали мужчине избежать административной ответственности. Также полицейские узнали, что он занимается сбытом горючего, поэтому заявили ему, что им также нужны деньги. Они обещали не вмешиваться в его деятельность при постоянных ежемесячных платежей в сумме 1,5 тыс. гривен.

Двое офицеров полиции задержаны на взятке на Луганщине, - ГБР 02

Сотрудники ГБР задокументировали, как старший лейтенант получил от гражданина 9,5 тыс. гривен и передал начальнику отдела полиции его долю. При распределении полученного взятки полицейские были задержаны.

Двое офицеров полиции задержаны на взятке на Луганщине, - ГБР 03

Обоим правоохранителям сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 368 УК Украины). Следствие устанавливает другие возможные факты вымогательства и получения неправомерной выгоды задержанными.

Автор: 

взятка (6149) Нацполиция (16424) ГБР (2968) Луганская область (6487)


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от как-то так..- и дальше пусть авакян кажет про реформы....
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18.09.2021 02:31 Ответить
 
 