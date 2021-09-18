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Новости Агрессия России против Украины
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Схрон с боеприпасами обнаружен в Дружковке Донецкой области, - Национальная гвардия. ФОТО

Воины Национальной гвардии во время отработки города Дружковка Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте НГУ.

"Силами группировки по контрдиверсионной борьбе была осуществлена оперативно-профилактическая отработка города Дружковка  Донецкой области. Во время профилактических мероприятий силами розыскных групп были выявлены лица, которые могут быть причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований, проведены беседы с местным населением и силами мобильных блок-постов проверены транспортные средства, на наличие в них опасных предметов и незаконных веществ.

"Группировкой по контрдиверсионной борьбе операции Объединенных сил, которую возглавляет подразделение Национальной гвардии Украины, была проведена оперативно-профилактическая отработка. Такие мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем, для того, чтобы мирным гражданам не грозила опасность", - пояснил военнослужащий НГУ.

Также, в ходе отработки города была получена оперативная информация, о местонахождении тайника вооружения и боеприпасов в окрестностях Дружковки. По результатам отработки оперативной информации, в лесу, у действующего железнодорожного моста и автомобильной дороги, военнослужащие нашли: противотанковые мины - 2 шт., удлиненный инженерный заряд (СЗ-4П) - 1 шт., зажигательную мину-гранату - 1 шт., универсальный малогабаритный кумулятивный заряд - 1 шт., реактивную противотанковую гранату (РПГ-22) - 8 шт., цинк патронов калибра 5-45 мм. - 1 шт., Около пятисот патронов калибра 7,62 мм., наступательную ручную гранату (РГД-5) - 5 шт., ручную оборонительную гранату (Ф-1) - 3 шт.

Схрон с боеприпасами обнаружен в Дружковке Донецкой области, - Национальная гвардия 01
Схрон с боеприпасами обнаружен в Дружковке Донецкой области, - Национальная гвардия 02
Схрон с боеприпасами обнаружен в Дружковке Донецкой области, - Национальная гвардия 03

боеприпасы (2330) Национальная гвардия (2106) тайник (130) операция Объединенных сил (6766)


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Готовляться, або готовились ссуки...
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18.09.2021 14:45 Ответить
Самое интересное, что в Дружковке нет ни леса, ни железнодорожного моста. Есть автомобильный мост над железной дорогой, он же путепровод, но это немного не то пальто. А уж леса там и подавно нет и не было вообще ни одного за всю 240 летнюю историю города.
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18.09.2021 15:01 Ответить
как это нет??мост идущий на машзавод.а возле не лес,а парк
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18.09.2021 22:30 Ответить
я бы это просто минировал и ждал клиента...
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18.09.2021 15:07 Ответить
Опять склад -- непонятно кто хозяин

Или это просто ,, эффективная работа,,
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18.09.2021 15:20 Ответить
противотанковых мин три на фото)))
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18.09.2021 16:52 Ответить
Патриоты готовились. Ночей не спали, запасы на случай прорыва вс рф готовили.

А эти сатрапы
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18.09.2021 21:24 Ответить
Ну от,а з чим же герої додому поїдуть....
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19.09.2021 09:57 Ответить
 
 