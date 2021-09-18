Схрон с боеприпасами обнаружен в Дружковке Донецкой области, - Национальная гвардия. ФОТО

Воины Национальной гвардии во время отработки города Дружковка Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте НГУ.

"Силами группировки по контрдиверсионной борьбе была осуществлена оперативно-профилактическая отработка города Дружковка Донецкой области. Во время профилактических мероприятий силами розыскных групп были выявлены лица, которые могут быть причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований, проведены беседы с местным населением и силами мобильных блок-постов проверены транспортные средства, на наличие в них опасных предметов и незаконных веществ.

"Группировкой по контрдиверсионной борьбе операции Объединенных сил, которую возглавляет подразделение Национальной гвардии Украины, была проведена оперативно-профилактическая отработка. Такие мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем, для того, чтобы мирным гражданам не грозила опасность", - пояснил военнослужащий НГУ.

Также, в ходе отработки города была получена оперативная информация, о местонахождении тайника вооружения и боеприпасов в окрестностях Дружковки. По результатам отработки оперативной информации, в лесу, у действующего железнодорожного моста и автомобильной дороги, военнослужащие нашли: противотанковые мины - 2 шт., удлиненный инженерный заряд (СЗ-4П) - 1 шт., зажигательную мину-гранату - 1 шт., универсальный малогабаритный кумулятивный заряд - 1 шт., реактивную противотанковую гранату (РПГ-22) - 8 шт., цинк патронов калибра 5-45 мм. - 1 шт., Около пятисот патронов калибра 7,62 мм., наступательную ручную гранату (РГД-5) - 5 шт., ручную оборонительную гранату (Ф-1) - 3 шт.





