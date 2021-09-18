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Схрон із боєприпасами виявлено в Дружківці Донецької області, - Національна гвардія. ФОТО

Воїни Національної гвардії під час відпрацювання міста Дружківка Донецької області виявили схованку з боєприпасами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті НГУ.

Силами угруповання з контрдиверсійної боротьби було здійснено оперативно-профілактичне відпрацювання міста Дружківка, яке на Донеччині. Під час профілактичних заходів силами розшукових груп були виявлені особи, які можуть бути причетні до діяльності незаконних збройних формувань, проведені бесіди з місцевим населенням та силами мобільних блок-постів перевірено транспортні засоби, на наявність у них небезпечних предметів та незаконних речовин.

"Дружківка – це місто на підконтрольній Українській території, проте у ній досить багато людей, які допомагають або працюють з групами незаконних збройних формувань. Тому, угрупованням з контрдиверсійної боротьби операції Об’єднаних сил, який очолює підрозділ Національної гвардії України, було проведено там оперативно-профілактичне відпрацювання. Такі заходи триватимуть і надалі, для того, щоб мирним громадянам не загрожувала небезпека", – пояснив військовослужбовець НГУ.

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Також, в ході відпрацювання міста була отримана оперативна інформація, щодо місцезнаходження схрону озброєння в околицях Дружківки. За результатом відпрацювання оперативної інформації, у лісі, біля діючого залізничного моста та автомобільної дороги, військовослужбовці знайшли: протитанкові міни – 2 шт., подовжений інженерний заряд (СЗ-4П) – 1 шт., запальну міну-гранату – 1 шт., універсальний малогабаритний кумулятивний заряд – 1 шт., реактивну протитанкову гранату (РПГ-22) – 8 шт., цинк патронів калібру 5-45 мм. – 1 шт., близько п’ятисот патронів калібру 7,62 мм., наступальну ручну гранату (РГД-5) – 5 шт., ручну оборонну гранату (Ф-1) – 3 шт., тощо.

Схрон із боєприпасами виявлено в Дружківці Донецької області, - Національна гвардія 01
Схрон із боєприпасами виявлено в Дружківці Донецької області, - Національна гвардія 02
Схрон із боєприпасами виявлено в Дружківці Донецької області, - Національна гвардія 03

боєприпаси (2262) Національна гвардія (1517) сховок (124) операція Об’єднаних сил (6725)


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18.09.2021 14:45 Відповісти
Самое интересное, что в Дружковке нет ни леса, ни железнодорожного моста. Есть автомобильный мост над железной дорогой, он же путепровод, но это немного не то пальто. А уж леса там и подавно нет и не было вообще ни одного за всю 240 летнюю историю города.
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18.09.2021 15:01 Відповісти
как это нет??мост идущий на машзавод.а возле не лес,а парк
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18.09.2021 22:30 Відповісти
я бы это просто минировал и ждал клиента...
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18.09.2021 15:07 Відповісти
Опять склад -- непонятно кто хозяин

Или это просто ,, эффективная работа,,
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18.09.2021 15:20 Відповісти
противотанковых мин три на фото)))
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18.09.2021 16:52 Відповісти
Патриоты готовились. Ночей не спали, запасы на случай прорыва вс рф готовили.

А эти сатрапы
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18.09.2021 21:24 Відповісти
Ну от,а з чим же герої додому поїдуть....
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19.09.2021 09:57 Відповісти
 
 