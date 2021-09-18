Схрон із боєприпасами виявлено в Дружківці Донецької області, - Національна гвардія. ФОТО

Воїни Національної гвардії під час відпрацювання міста Дружківка Донецької області виявили схованку з боєприпасами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті НГУ.

Силами угруповання з контрдиверсійної боротьби було здійснено оперативно-профілактичне відпрацювання міста Дружківка, яке на Донеччині. Під час профілактичних заходів силами розшукових груп були виявлені особи, які можуть бути причетні до діяльності незаконних збройних формувань, проведені бесіди з місцевим населенням та силами мобільних блок-постів перевірено транспортні засоби, на наявність у них небезпечних предметів та незаконних речовин.

"Дружківка – це місто на підконтрольній Українській території, проте у ній досить багато людей, які допомагають або працюють з групами незаконних збройних формувань. Тому, угрупованням з контрдиверсійної боротьби операції Об’єднаних сил, який очолює підрозділ Національної гвардії України, було проведено там оперативно-профілактичне відпрацювання. Такі заходи триватимуть і надалі, для того, щоб мирним громадянам не загрожувала небезпека", – пояснив військовослужбовець НГУ.

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Також, в ході відпрацювання міста була отримана оперативна інформація, щодо місцезнаходження схрону озброєння в околицях Дружківки. За результатом відпрацювання оперативної інформації, у лісі, біля діючого залізничного моста та автомобільної дороги, військовослужбовці знайшли: протитанкові міни – 2 шт., подовжений інженерний заряд (СЗ-4П) – 1 шт., запальну міну-гранату – 1 шт., універсальний малогабаритний кумулятивний заряд – 1 шт., реактивну протитанкову гранату (РПГ-22) – 8 шт., цинк патронів калібру 5-45 мм. – 1 шт., близько п’ятисот патронів калібру 7,62 мм., наступальну ручну гранату (РГД-5) – 5 шт., ручну оборонну гранату (Ф-1) – 3 шт., тощо.





