Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении, - Минобороны
В рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2021" осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Так, жителей населенных пунктов Черниговской области призывают не препятствовать и не сообщать о маршрутах движения передислокации войск.
"Все мероприятия проходят в рамках учений", - сказано в сообщении.
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+7 Прощай немытая раССея
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Боєць ти зіб'єш російський МіГ цією цеглиною?
Солдат питає -лiтак однією цеглиною?
Так ти що не українець?- запитує командир.
Солдат ламає цеглину надвоє і каже я зіб'ю ДВА МИГа