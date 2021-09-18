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Новости Агрессия России против Украины
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Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении, - Минобороны

Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении, - Минобороны

В рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2021" осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Так, жителей населенных пунктов Черниговской области призывают не препятствовать и не сообщать о маршрутах движения передислокации войск.

"Все мероприятия проходят в рамках учений", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Глаза для "Бук-М1": на вооружение ВСУ принята радиолокационная станция обнаружения "Феникс-1". ФОТО

Минобороны (9285) оборона (5198) ПВО (2705)


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Топ комментарии
+7
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18.09.2021 17:33
+7
Єдине, що "усіліваєЦа" при Зеленському, це матеріальні статки олігархів...а все інше - це лише "призывы , обещания, болтовня"...
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18.09.2021 17:41
+5
В країні досі немає патронного заводу і заводу із виробництва артснарядов...але ж, хіба це країна? так, збіговисько халявщиків і совкодрочерів
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18.09.2021 18:13
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18.09.2021 17:33 Ответить
Це тристеарат гліцерину. Дійсно це компонент сала. Що тут незрозумілого?
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18.09.2021 20:01 Ответить
Тризуб
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20.09.2021 02:33 Ответить
Учения Украина-НАТО начались раньше положенношго срока 23 сентября....ситуация поменялась сказал глава Пентагона Ллойд Остин....
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18.09.2021 17:40 Ответить
Єдине, що "усіліваєЦа" при Зеленському, це матеріальні статки олігархів...а все інше - це лише "призывы , обещания, болтовня"...
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18.09.2021 17:41 Ответить
В Украину прибыло около 5 000 солдат и офицеров стран блока НАТО...учения начались уже традицитонно в Одессе позавчера...
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18.09.2021 17:43 Ответить
Системы ПВО СССР образца конца 80-х это уже не плохо, но где "Пэтриоты" ?
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18.09.2021 17:44 Ответить
От лише результативність цієї системи по словах Турчинова в цілих 9% це зовсім хреново. 91% мокшанських ракет досягне цілей.
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18.09.2021 17:54 Ответить
Советские ракеты говно и советское пво не отстаёт, поэтому реальные цифры мы увидим (не дай боже) в результате реального применения оружия
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18.09.2021 18:15 Ответить
Три бригады "Круг" прикрывали весь Киев и область.
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18.09.2021 18:03 Ответить
В АМЕРИЦІ ПЕТРІОТИ, АЛЕ ПИТАНЯ, ДЕ НАШІ РОЗРОБКИ ПВО.
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18.09.2021 19:42 Ответить
Мавзолейные идиоты Ольги ********** уже воют волком...Украина под внешним управлением США и блока НАТО....войте крысы мавзолейные войте.... стадо баранов рюсскава Мира вонючего...
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18.09.2021 17:45 Ответить
США не поставили в Украину НИ ОДНОЙ системы ПВО. Причём здесь учения советского ПВО, с исчерпанным сроком гарантийного обслуживания. Это не злорадство, а констатация факта состояния ПВО Украины. Но тут можно видоизменить советский анекдот

Боєць ти зіб'єш російський МіГ цією цеглиною?
Солдат питає -лiтак однією цеглиною?
Так ти що не українець?- запитує командир.
Солдат ламає цеглину надвоє і каже я зіб'ю ДВА МИГа
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18.09.2021 18:07 Ответить
мы-не афганистан, у нас -карубция
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18.09.2021 18:16 Ответить
В країні досі немає патронного заводу і заводу із виробництва артснарядов...але ж, хіба це країна? так, збіговисько халявщиків і совкодрочерів
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18.09.2021 18:13 Ответить
Ну тут ти не правий,або просто не вкурсі....
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19.09.2021 10:59 Ответить
Не легітимна підкацапська сучяра яка на підсмоктуванні в )(уйла,відволікає українські сили.
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18.09.2021 18:57 Ответить
Неплохо. Ммммм.....но вот эта тема " единой танковой цифровой башни" чрезвычайно актуальна. Вплоть до перестройки всего танкостроения!!!! Какой смысл менять корыто, если оно станет чуть длиннее или короче?? Проще поменять башню и движок. А фарш в башне станет универсальным на всю страну и...исчезнет зоопарк!!!! Проще обучение наводчиков и командиров, проще интеграция. Проще ....фсьо!
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19.09.2021 18:53 Ответить
 
 