Австриец пытался вывезти из страны старинные книгу и картину, - Госпогранслужба. ФОТО
Гражданин Австриии, возвращаясь из Украины, взял с собой книгу конца XIX века и картину начала XX века
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Отмечается, что 18 сентября в паромный пункт пропуска "Орловка" на выезд из Украины прибыл гражданин Австрии. Учитывая анализ рисков, пограничники Измаильского отряда и таможенники приняли решение подробнее и детальнее осмотреть машину австрийской регистрации 76-летнего иностранного гостя.
"В ходе общего осмотра автомобиля и личных вещей водителя были обнаружены картина и книга, которые могут представлять историко-культурную ценность. Мужчина перевозил картину, обрамленную деревянной рамой золотистого цвета, с изображением девушки в красной косынке. На полотне было отмечено фамилия, вероятно, автора и дата - 1917 год.
А книга на французском языке "Grands peintres de l'allemagne" была издана в 1891 году в Париже. Кроме того, в ней содержался лист с надписью о награждении этой книгой ученицы 6 класса Одесской Мариинской женской гимназии в 1898 году", - отмечается в сообщении.
По словам иностранца он приобрел предметы старины в одном из антикварных магазинов Одессы.
"Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК "Контрабанда" пограничники Измаильского отряда направили сообщение в СБУ, а представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
австрияку вкатают контрабанду по протоколу, конфискуют груз, оценят его в 1 млн грн, наложат на него штраф в размере 100% от суммы «контрабанды». Таможенники получат премию и повышение по службе… Вкатают через суд запрет на выезд из Украины, но ему об этом не сообщат, и не дай Бог ему ещё раз заехать в Украину, прийдется ещё доблестных погранцов кормить, чтобы закрыли глаза на запрет и разрешил выехать назад в Европу или на расию…
Потом австрияк наймёт украинского адвоката, который обжалует решение таможни в суде, адвокат вытянет из него деньги себе и судье за решение ( тянуться это будет год-два), потом таможня подаст апелляцию и опять тот же круг для него… и так три раза.
У мусоров беспроигрышный вариант, даже если суд признаёт их действия незаконными и неполномочными, они уже своё поощрение получили. И таких случаев сотни …. Таможенники ненаказуемы, у них два варианта… либо в свою пользу, либо в пользу «государства» , если ничего себе не получили. И, исходя из возраста «подозреваемого», он не доживет до своего оправдания…
#Цензор_верни_предыдущий_дизайн