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Австриец пытался вывезти из страны старинные книгу и картину, - Госпогранслужба. ФОТО

Гражданин Австриии, возвращаясь из Украины, взял с собой книгу конца XIX века и картину начала XX века

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что 18 сентября в паромный пункт пропуска "Орловка" на выезд из Украины прибыл гражданин Австрии. Учитывая анализ рисков, пограничники Измаильского отряда и таможенники приняли решение подробнее и детальнее осмотреть машину австрийской регистрации 76-летнего иностранного гостя.

"В ходе общего осмотра автомобиля и личных вещей водителя были обнаружены картина и книга, которые могут представлять историко-культурную ценность. Мужчина перевозил картину, обрамленную деревянной рамой золотистого цвета, с изображением девушки в красной косынке. На полотне было отмечено фамилия, вероятно, автора и дата - 1917 год.
А книга на французском языке "Grands peintres de l'allemagne" была издана в 1891 году в Париже. Кроме того, в ней содержался лист с надписью о награждении этой книгой ученицы 6 класса Одесской Мариинской женской гимназии в 1898 году", - отмечается в сообщении.

По словам иностранца он приобрел предметы старины в одном из антикварных магазинов Одессы.

"Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК "Контрабанда" пограничники Измаильского отряда направили сообщение в СБУ, а представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Австриец пытался вывезти из страны старинные книгу и картину, - Госпогранслужба 01
Австриец пытался вывезти из страны старинные книгу и картину, - Госпогранслужба 02
Австриец пытался вывезти из страны старинные книгу и картину, - Госпогранслужба 03

контрабанда (2408) Одесская область (3547) антиквариат (86)


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Топ комментарии
+9
із жовтого заголовка можна подумати, що тут раритети принаймі XVII століття - а насправді товари з банального антикварного магазину
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19.09.2021 13:08
+4
На барахолке таких картин и книг полно. С чего они взяли, что они ценность какую то представляют.
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19.09.2021 13:38
+3
Велика важность. У многих дома есть книги дома 19 века и карины 20-ого. Просто этот австриец принципиально таможенникам взятки не дал. Вот об этом надо говорить в этой статье.
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19.09.2021 13:38
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взял в библиотеке почитать книгу в дороге....
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19.09.2021 12:53 Ответить
Сбежал с парада...
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19.09.2021 13:05 Ответить
із жовтого заголовка можна подумати, що тут раритети принаймі XVII століття - а насправді товари з банального антикварного магазину
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19.09.2021 13:08 Ответить
тоже не вижу проблемы. Тоже мне раритет. У нас такие книги никто не читает - пусть были бы у людей, которым они нужны. Вся Петровка завалена старыми никому не нужными книгами.
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19.09.2021 14:03 Ответить
Кстати обратите внимание на почерк на экслибрисе. Сейчас так уже мало кто пишет... Хоть, конечно, по тому времени и "не фонтан". В краеведческих музеях всегда с интересом смотрю старые домовые книги -встречаются довольно забавные вензеля...
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19.09.2021 13:19 Ответить
обычная пропись 19 века.
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19.09.2021 14:03 Ответить
Ну и чего же он не вывез ?
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19.09.2021 13:35 Ответить
На барахолке таких картин и книг полно. С чего они взяли, что они ценность какую то представляют.
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19.09.2021 13:38 Ответить
Велика важность. У многих дома есть книги дома 19 века и карины 20-ого. Просто этот австриец принципиально таможенникам взятки не дал. Вот об этом надо говорить в этой статье.
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19.09.2021 13:38 Ответить
В Европе букин намного дешевле. Я покупал книги дешево в Женеве середина 19 века. В Бристоле случайно попал на двухгодичную ярмарку букина. Книги стояли пачками по 5 и 10 кг на земле. Площадь ярмарки как 7-й километр (бывший) под Одессой. Продавались очень дешево.
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19.09.2021 15:52 Ответить
мусора ограбили австрийца ....
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19.09.2021 13:45 Ответить
Дальнейшее развитие событий:

австрияку вкатают контрабанду по протоколу, конфискуют груз, оценят его в 1 млн грн, наложат на него штраф в размере 100% от суммы «контрабанды». Таможенники получат премию и повышение по службе… Вкатают через суд запрет на выезд из Украины, но ему об этом не сообщат, и не дай Бог ему ещё раз заехать в Украину, прийдется ещё доблестных погранцов кормить, чтобы закрыли глаза на запрет и разрешил выехать назад в Европу или на расию…

Потом австрияк наймёт украинского адвоката, который обжалует решение таможни в суде, адвокат вытянет из него деньги себе и судье за решение ( тянуться это будет год-два), потом таможня подаст апелляцию и опять тот же круг для него… и так три раза.
У мусоров беспроигрышный вариант, даже если суд признаёт их действия незаконными и неполномочными, они уже своё поощрение получили. И таких случаев сотни …. Таможенники ненаказуемы, у них два варианта… либо в свою пользу, либо в пользу «государства» , если ничего себе не получили. И, исходя из возраста «подозреваемого», он не доживет до своего оправдания…
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19.09.2021 14:26 Ответить
Госпогранцы в Мукачево в сентябре 2020 тоже хлопнули коллекцию марок у гражданина Украины, в количестве 3760 штук.Которым цена-качество - три гривни за сотню марок. Заблокировали вывоз культурных ценностей. Все ухохатывались с этих марок. И ...
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19.09.2021 14:30 Ответить
От, курва, ще не все вивезли...

#Цензор_верни_предыдущий_дизайн
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19.09.2021 14:50 Ответить
Кости премьер-министра РАБссии немца Петра Столыпина лежащие в Киевской Лавре стоят гораздо дороже 1 триллиона долларов...
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20.09.2021 08:07 Ответить
 
 