Мы сможем нормально в сроки рассмотреть проект бюджета-2022, - Разумков

Кабмин вовремя подал в парламент проект бюджета на 2022 год.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном совете ВРУ сказал спикер Дмитрий Разумков.

По его словам, на вторник запланировано рассмотрение парламентом проекта бюджета.

"Мы сможем нормально в сроки рассмотреть этот важный вопрос… Хотелось бы верить, что мы пройдем все стадии максимально эффективно… Мы уже дважды отошли от позорной практики таких "бюджетных ночей" или "бюджета под елочку". Надеюсь, что и в этот раз вместе с правительством мы сможем сделать качественный финансовый документ, по которому будет жить вся страна в следующем году", - подчеркнул спикер.

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