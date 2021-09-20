В пятницу на Часе вопросов к правительству Рада заслушает Шмыгаля, - Разумков

В пятницу на Часе вопросов к правительству парламент должен заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном совете ВРУ сказал спикер Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что на прошлой неделе депутаты заслушали позицию премьера по тарифам.

"Все договорились, что на этой неделе во время Часа вопросов к правительству мы заслушаем именно Дениса Анатольевича Шмыгаля относительно готовности (к отопительному сезону. - Ред.) и тех вопросов, которые сегодня действительно беспокоят украинцев", - подчеркнул спикер.

По словам Разумкова, тут есть вопросы, которые находятся в компетенции именно Кабмина.

"Мы готовы помогать. Но надо понимать, где наша помощь будет максимально эффективна и каждый должен отвечать за свою зону отвественности", - добавил он.

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