Будем менять формат проведения Согласительного совета ВРУ, - Разумков

После возвращения к работе в парламенте спикера Дмитрия Разумкова будет обсуждаться вопрос изменения формата проведения Согласительного совета ВРУ.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, Разумков сказал на Согласительном совете ВРУ.

"Сегодня все высказали свое беспокойство и недовольство тем форматом, в котором мы работали. Согласен. Будем менять и выходить на более демократические принципы", - отметил спикер.

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