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Будем менять формат проведения Согласительного совета ВРУ, - Разумков

Будем менять формат проведения Согласительного совета ВРУ, - Разумков

После возвращения к работе в парламенте спикера Дмитрия Разумкова будет обсуждаться вопрос изменения формата проведения Согласительного совета ВРУ.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, Разумков сказал на Согласительном совете ВРУ.

"Сегодня все высказали свое беспокойство и недовольство тем форматом, в котором мы работали. Согласен. Будем менять и выходить на более демократические принципы", - отметил спикер.

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Автор: 

ВР (29228) Разумков Дмитрий (1520)


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Розумков шлюха олигархов! Ти даш розвиватися країні чи н
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20.09.2021 12:27 Ответить
Это зедебилы думают про развитие страны? Большая часть их и таких как ты да же не слышали ,что такое олигарх или налоги.
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20.09.2021 12:31 Ответить
У нас есть один известный шлюх одного известного олигарха, но это не Разумков
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20.09.2021 12:33 Ответить
А вы друзья как не садитесь, но ни на что вы не годитесь тчк...
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20.09.2021 12:29 Ответить
"Будем менять и выходить на более демократические принципы" - это же бред.
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20.09.2021 12:47 Ответить
 
 