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Друзенко: Эта власть - непуганая, как ребенок, не совавший пальцы в розетку

Друзенко: Эта власть - непуганая, как ребенок, не совавший пальцы в розетку

Политики предыдущего поколения набили немало шишек, карабкаясь на вершины власти. Поэтому они чувствуют, когда "перегнули", и умеют "включать заднюю".

Об этом рассуждает в Фейсбуке президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, блогер Геннадий Друзенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"По цинизму, жадности, самовлюбленности нынешние власть имущие (за отдельными исключениями, лишь подчеркивают правило) - достойные наследники своих предшественников", - считает Друзенко.

При этом, по мнению блогера, есть черта, отличающая нынешнюю власть от предшественников.

"Эта власть абсолютная непуганая. Как ребенок, который никогда не совал пальцы в розетку и даже не подозревает, что за блестящим (или матовым) белым пластиком скрываются 220 вольт, которые могут не только "ударить", но и сжечь безопасного исследователя границ возможного", - пишет Друзенко.

Читайте: Семье погибшего во время учений на полигоне сержанта Попова отказали в соцпомощи. ДОКУМЕНТ

Блогер считает, что политики предыдущего поколения "набили множество шишек, карабкаясь на властную верхушку". А потому, когда понимают, что "перегнули палку", умели "включать заднюю".

"Нынешние даже не подозревают, что есть границы возможного, даже если у тебя самый большой рейтинг, монобольшинство в парламенте и волшебная палочка СНБОУ в руках. Как люди, пришедшие из виртуального мира кино (который позволяет существенно корректировать законы физики, химии и биологии), они могут приказывать экономике развиваться, дорогам - строиться, армии - крепнуть, Кремлю - дрожать, а нашим западным партнерам - готовить хлеб-соль на входе в НАТО и ЕС. И очень удивляются, когда их прихоти встречают сопротивление суровой реальности", - пишет Друзенко.

Также читайте: За медиками-добровольцами из ПДМШ стоит очередь бригад ВСУ, потому что мы привозим профессиональных врачей, - Друзенко

По мнению блогера, власти повезет, если вместо разрушительного взрыва ее отрезвит какой-то кризис.

"Когда убаюканный сладким пением окружения "лидер" окончательно перепутает действительность со своими грезами, случится политическое землетрясение. И виртуальный замок страны Зе разлетится вдребезги, как исчезали в полночь нарядные одежды и карета Золушки", - предрекает Друзенко.

Автор: 

власть (2645) Зеленский Владимир (20234) Друзенко Геннадий (14)


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Топ комментарии
+24
Зелені це ще ті літературознавці
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20.09.2021 15:53
+18
Такі, як цей друзенко, поширюючи брехню, приклали максимум зусиль, для того, щоб промити мізки українцям і привести до влади ВАЗеленького-дерьмака-бабломойського.
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20.09.2021 16:10
+16
це той друзенко який проти бариги топив на каналах бєні? саме той! з числа патріотів хєрових аля білий вождь
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20.09.2021 16:10
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Правила форума Совет форумчан
Зелені це ще ті літературознавці
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20.09.2021 15:53 Ответить
А между прочим, все проблемы Анны были от того, что подсела на опий.
"«- Боже мой! Боже мой. Когда это кончится? Дайте мне морфину. Доктор! дайте же морфину. О, Боже мой, Боже мой!"
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20.09.2021 16:03 Ответить
Что зачит не пуганная? Т.е. поимка с ворованным пивом это не испуг?
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20.09.2021 15:57 Ответить
Лякані вже зєйловці, лякані. Згадаймо марші "Ні капітуляції!"Розмакльована Банкова. Результат - кардинальна зміна позиції по Донбасу. Звільнений Стерненко. Дають задню о-йо-йой.
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20.09.2021 17:03 Ответить
Отаке м"якеньке визначення сьогодній плісняві цього героя- він на канлах олігархів захищає їх як може , типу Гордон-2
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20.09.2021 16:00 Ответить
один раз бачив і чув Друзенка на плюсах. І щось повіяло таким романтичним, запахом свіжоскошеної трави під палаючим сонцем. Тоді вони з командою такиж же погонщиків викраденого стада коней допікали Ірку Геращенко. Мобільні були під деригуванням самої Наталки Скабійчук.

Колись один кіногерой з фільму Геній, сказав про правову систему - страна непуганних ідіотов. А з Друзенком простіше - країна куплених ідіотів, яку він зараз критикує. Видно не включили в реєстр "потрібних і нужних блогерів"
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20.09.2021 16:18 Ответить
Да, да, то не зелені покидьки зрадники то вони такі, як попередники. Почалось відбілювання.
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20.09.2021 16:00 Ответить
Что в этой простой фразе - "За цинізмом, жадібністю, самозакоханістю нинішні можновладці (за окремими винятками, що лише підкреслюють правило) - гідні спадкоємці своїх попередників." - вам непонятно? В чем он не прав и с чем вы не согласны?

Или при любом подозрении на **** в сторону лучезарного Петра Алексеевича или его окружения, вам красная пелена на глаза падает, а любой дерзнувший совершить подобное святотатство переходит в разряд "врагов народа", не смотря ни на какие реальные заслуги перед Украиной?
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20.09.2021 16:10 Ответить
У Пороха були і свої плюси і свої мінуси, але в цілому він зі своєю посадою справлявся. Зараз мова йде про державну зраду і відводити стрілки на попередників - це дешевий пропагандистський трюк. Кожен має відповідати за свої вчинки.
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20.09.2021 16:19 Ответить
Я же не спорю, справлялся, но косяков у Пороха тоже хватало и его было за, что критиковать.

А кто переводит стрелки? Автор просто поделился своими мыслями по поводу зеленого шапито, которое сохранив все худшие качества прежних депутатов у корыта еще и привнесло новые.
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20.09.2021 16:27 Ответить
Факти про " цинізм, жадібність , самозакоханість" "поганих пАпередніков" приведете, чи часу не вистачило, як блоХеру друзенко, та іншим професійним "борцунам"?
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20.09.2021 16:21 Ответить
В окружении Пороха было мало коррупционных скандалов, зачастую довольно наглых и циничных, или память отшибло? Бриллиантовым прокурорам привет кстати.
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20.09.2021 16:31 Ответить
О, то Порошенко вже й за прокурорів ніс відповідальність? Сподіваюсь, що й до ВАЗеленського у вас такі ж вимоги, чи це другоЄ?

Нагадаю, справу, по "діамантовох прокурорах" розглядали ЗА каденції Пороха, а не відмазували, як за каденції ВАЗелінського.

Що ще ваша пам'ять зберегла про провладних політиків часів Порошенка?

Який "цинізм, жадібність, самозакоханість" та злив спецоперацій?
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20.09.2021 17:11 Ответить
Ну если у вас Петя, будучи президентом, ни за кого и ни за что в своем окружении ответственности не несет, в том числе и за своих прямых и ручных ставленников, то какие к клоуну претензии тогда? Он тоже получается вообще не при делах, почему ему постоянно претензии предъявляют, за Ермака, Татарова и прочие зашквары. Или это другое?

Так с 2015 рассматривали, что до конца Петиного срока так и не рассмотрели, хотя взяли этих прокуроров с поличным. Разве что всех причастных к этому расследованию по-увольняли, но это наверняка просто совпадение...

Я вам гугл или что? Если у вас память выборочная, то это уже не мои проблемы. Тем более даже если я потрачу время, накидаю сюда ссылок и пруфов на многочисленные коррупционные скандалы связанные с окружением Пороха, всеми этими Шокиными, Яремами, Насировыми, тем же Аввакяном и прочими, вы наверняка все равно начнете вилять и отмазки выдумывать, такое уже было не раз. Некоторые даже из Семочко и Свинарчуков пытались праведников и "героев" лепить, которых "мерзкий лжец" Бигус опорочил, бедняжек. Ну и разумеется стрелки на клоуна переводить, что конечно все будет правдой, вот только многочисленные косяки клоуна индульгенцией Петиных косяков не являются. Так что спасибо, но цели вас в чем-то переубеждать и желания тратить кучу времени на бессмысленные споры у меня нет.
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20.09.2021 18:02 Ответить
Та ні, це у вас Петя ніс відповідальність за всіх, а Вава НЕ несе відповідальності за власних призначинців, яким надає НЕіснуючі повноваження. До речі, дерьмак, який по факту керує країною і має, за наш рахунок кагал радників, навіть, НЕ держслужбовець.

То що, "чесний", улюбленець бені та фсб, бігус, вже вибачився за брехню перед усіма, кого обплював лайном, чи ні?
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20.09.2021 18:15 Ответить
Не нужно передергивать, я как раз считаю, что президент несет ответственность за все происходящее в стране и за действия своих ставленников, которых он на самые влиятельные должности назначает. Это вы как раз утверждали обратное, вот я и спроецировал вашу же логику на Зелю. Ведь раз по вашей логике Петя будучи президентом за своих ставленников ответственности не несет, то и Зеля выходит тоже.

А что, есть перед кем извиняться? Вроде когда-то слышал, что один из "самых честных, неподкупных и независимых" украинских судов раз обязал его извиниться перед каким-то прикорытником, но подобными судебными решениями в Украине, к сожалению, давно никого не удивить. Вот если бы наш "самый честный" суд хоть раз посадил хоть одного фигуранта из многочисленных коррупционных расследований Бигуса, среди рыговского, петиного или клоунского окружения, неважно, вот это была бы сенсация.
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20.09.2021 18:29 Ответить
В такому випадку, доречно порівнювати однакові структури, а не правоохоронні з адміністративними. Прокуратуру з президентською адміністрацією.

Це ви зараз заявили, що ригівський портнов, один з перших радників ВАЗеленського, з його слідчими та судами- порохобот, який не захотів знайти складу складу злочину і відмазав "свинарчуків" та Смішка? Смішно.

Бігус, зі своїми родичами в фсб, це звичайний гельмінт, як і лещенко з наємом та друзенко. Жадібні до уваги та грошей.

За що агітує друзенко? За все хороше, проти всього поганого? За наступне "новоє ліТцо, кота у мішку", яке "навчиться"? Чи є конкретний кандидат, який візьте на себе відповідальність за зруйновану пліснявими економіку, армію, політику, війну?
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20.09.2021 19:31 Ответить
Я вижу вам нравится выдумывать и приписывать другим слова, которых никто не говорил.

Портнов, что негласный царек всех судей в Украине или что? Просто рыг со связями. К тому же сомневаюсь, что портнову есть какое-то дело до свинарчуков. Вот лично Пороха он бы с удовольствием посадил, если бы мог. Как будто на украинскую судебную мафию (иначе это не назвать), только один портнов влияние имеет. Тот же Порошенко, да и сами Свинарчуки, тоже связями не обделены. Да и какой смысл спорить о том, о чем мы можем только предполагать, мы незнаем и доли всех этих подковерных интриг, связей и ниток которыми в украинской политике все переплетены между собой, святых там просто нет.

Насчет Бигуса я вижу только ваши домыслы и голословные обвинения, в прочем как и насчет Друзенко и прочего. Ну написал человек у себя в фейсбуке свое мнение о зеленом шапито, ничего такого особенного не написал, никаких покровов не сорвал, все нормальные люди и так это понимают, да и человек далеко не того калибра, чтобы повлиять на мнения тысяч. К чему вся эта паранойя "за что он агитирует? за нового кота в мешке"?

Если вы не согласны, ваше право, но я например полностью согласен. Зеленое шапито - циничные, жадные и самовлюбленные мудаки, причем еще и тупые и "небитые", возомнившие о себе невесть что. При Пете подобных мудаков тоже хватало, это факт, единственное, что их отличало, это большая осторожность. Если вы считаете, что отрицать очевидное ради каких-то целей, пусть даже высоких, это нормально, то я так не считаю. Я считаю, что подобная лапша и лицемерие скорей приведет к обратному результату.

Вот вы хотите, чтобы на следующих выборах победил не Зеля, а Петя, я тоже, при всем моем скептическом к нему отношении, я это понимаю. Но чего я не понимаю, так это смысла пытаться обосрать и заткнуть каждого кто хоть раз в сторону Пороха критичное слово сказал, даже заслуженно, и выставить его чуть ли не "святым", на цензоре это очень распространено. Реально нездоровая херня. По такой логике и Зелю лучше не критиковать, а то вдруг после него какой нибудь Бойко на выборах победит или Медведчук и вообще будет жопа.

Если бы Порох нашел в себе волю и смелость признать свои ошибки и пообещал их исправить, хотя бы частично, вот это бы реально помогло ему победить. А все это лицемерие и дешевый популизм, попытки притвориться что ничего не было, называть черное белым, пытаться откровенно ссать гражданам в глаза и тд., это ничего кроме раздражения не вызывает. К слову Зеля абсолютно таким же образом свой рейтинг хоронит, причем чем дальше тем успешней. Будь Петя менее скользким, более дальновидным, честным и искренним перед людьми, второе президентство было бы у него в кармане, но к сожалению имеем, что имеем и все еще не так однозначно. Хотя у Зели впереди еще 3 года почти, еще успеет многократно обосраться.
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20.09.2021 20:37 Ответить
Які слова я видумую, не зрозуміло?

Порох не святий і помилявся і вибачався. У нього корона, через це, не падала. "Президент України Петро Порошенко вибачився за свою обіцянку щодо закінчення Антитерористичної операції на сході за години у 2014 році."

Проблема не в критиці, а в обріхуванні. В тих же "свинарчуках", висосаних, тим же бігусом з пальця, прямо перед виборами. Пропіареними свинками "нацжон". "Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"

Якби Петя був більш слизьким, він би не собачився з аваковим за ті ж рюкзаки, і залишився б при владі.

Пишете "лицемір, дешевий популіст", підтвердіть фактом.

У тих "розслідувачів", "експертів", "блогерів", які топили Пороха перед виборами, розповсюджуючи кацапські вкиди, по всіх олігархічних каналах, не вистачає сміливості визнати свої помилки, тому виникає питання, навіщо вони ототожнюють ВАЗеленського, який розвалив країну з Порошенком, який її витягнув з ями.

Проти кого вони працюють- зрозуміло, на кого працюють- невідомо.

Чи є хтось конкретний, хто ладен взяти на себе відповідальність за розвалену пліснявою країну? Знаєте призвіще, поділіться.
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20.09.2021 21:39 Ответить
"Це ви зараз заявили" и далее весь абзац.

Не припоминаю, чтобы Порох признал хоть одну из своих ошибок. Та глупость которую он сморозил про окончания АТО за 2 недели, это мелочь. Хотя мне конечно не понятно, как президент мог такое ляпнуть, после того как кацапские военные уже захватили Крым. Если он действительно верил, что после Крыма кацапня не решится вторгнуться на Донбасс и там просто кучку местных обрыганов приструнить нужно будет и все, то это наивность уровня "заглянуть путину в глаза". Но опять же это по сути мелочь, ляпнул и ляпнул, украинские политики каждый день и не такую чушь ляпают.

Это вы считаете дело свинарчуков высосанным из пальца, а по мне как раз наоборот, высосанными из пальца кажутся все попытки их отмазать и выставить "героями", а их циничную схему "гениальной спецоперацией".

Одно дело когда какие ни будь ватные рыги гавкают "про кровавого фашызда и алкаша потрошенко", "послал наших бедных морячков на убой" и прочие "убийства братьев ермака", а совсем другое когда друзья или прямые ставленники Пороха попадаются на откровенной коррупции и он используя свои ресурсы пытается это замять, когда борьбы с коррупцией никакой нет и все коррупционеры и сепары, на которых клейма поставить негде, спокойно гуляют, когда вместо реальных и необходимых реформ одна имитация или полумеры и те из под палки Запада. Вот это реальные косяки, которые Петя никогда не признает и не извинится за них.

Честно говоря не припоминаю, чтобы Порох с Авакяном собачился. Насколько помню тему рюкзаков и прочего только активисты с журналистами муссировали, включая так нелюбимого вами Бигуса, а власть как обычно пыталась замять и как мы видим вполне успешно. И опять же не вижу связи между хорошими отношениями с Аваковым и сохранением власти.

Практически любое обращение, речь или оправдания какого-то очередного приближенного погуглите и увидите там популизм и лицемерие. Если в словах клоуна и его команды сплошной популизм и лицемерие увидеть для вас не проблема, то и в словах Пети и его команды должны, если сможете смотреть беспристрастно конечно. Там популизм и лицемерие, конечно не такие дикие как у квартальных, но суть примерно та же, как и у остальных политиков в прочем.

Опять же не припоминаю, чтобы Бигус, "Схемы", Шабунин, Стерненко в конце концов, когда ни будь распространяли кацапские вбросы. Всяких Лещенок и прочих депутатов-приспособленок возомнивших себя властителями умов, я в расчет не беру. И как по мне, они работают против коррупционеров, чиновничьего произвола и сепаров. Если во всей их работе вас заклинило только на нескольких их сюжетах посвященных Пороху и его приближенным, то это ваши проблемы. Мир вокруг Пети не вращается и индульгенции на коррупцию для своих друзей и приближенных у него нет.

"Взять ответственность" за страну, на словах, каждая партия взять готова, рыги с юлей среди первых. А реально из всех кандидатов никого лучше Пороха нет, к сожалению. Это не значит, что Порох отличная кандидатура, просто он лучший из того, что есть.
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21.09.2021 00:15 Ответить
Яку помилку, на вашу думку, має визнати Порошенко, конкретно?

Різницю між початком і шостим роком війни самостійно знайдете? Тому ні, це не те ж саме, що заглянуть фуйлу в очі, в 2019-му.

Ще раз. Судячи з ваших заяв, виходить, що ВАЗеленський-дерьмак-портнов, порохоботи. Які не захотіли побачити складу злочину у справі "свинарчуків". Можу порадувати вас. Завдяки лайновкиду фсбшного "розслідувача" бігуса, бабломойська пліснява отримала Україну, фуйло, групу росіян і вірмен, які допомагали "свинарчукам" тягати, з під носа у ворога, потрібні українській армії запчастини.

У нас, реально, немає нікого, хто здатен, знову взяти воюючу, розграбовану країну, напічкану "любими друзями" ВАЗеленського-дерьмака-бабломойстьког-ахметова-фуйла на всіх керівних посадах і повернути до життя. Тому ці пропагандони, які промивають мізки людям брехнею про тотожність Порошенка та ВАЗеленського, не пропонуючи нікого проукраїнського, реального, потужного натомість, або корисні ідіоти, або вороги.
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21.09.2021 12:50 Ответить
В предыдущем каменте я уже перечислил основные ошибки Порошенко.

Порох сморозил эту глупость через 3 месяца после захвата кацапской армией Крыма. Когда даже сами кацапы уже перестали нести чушь про "силы народной самообороны" и признали, что это были их военные и мол "мы этого никогда и не скрывали". Почему любому адекватному человеку, далекому от политики было очевидно, что если уже отбитые кацапы решились нарушить международное право и аннексировать Крым, то залезть на Донбасс им вообще ничего не стоит, а президент страны этого типа не понимал? Так что для меня это наивность именно того уровня.

Мне уже начинает надоедать опровергать ваши выдумки. Если по той "логике", которую вы мне пытаетесь приписывать, зеля-ермак-портнов - порохоботы, то Порох и его команда - рыги и сепары, ведь при их правлении ни один влиятельный рыг и сепар так и не был осужден, Штепа с Ефремовым в сизо посидели и все, про коррупционеров я вообще молчу.

В проигрыше Порошенко на выборах виноват в первую очередь сам Порошенко, пытаться выставить его хорошим царем окруженным плохими боярами, а всех журналистов-расследователей и антикоррупционеров критикующих его за его умышленные и неумышленные ошибки - "лживыми мудаками", нелепо.

Опять же, вы путаете свои домыслы с реальностью, никто знак = между Порохом и Зелей не ставит. Хотя между их ставленниками действительно много общего, но Зеля конечно давно уже всех переплюнул и может конкурировать только с Овощем. Журналисты и антикоррупционеры просто делают свою работу, критикуют действующую власть за их косяки. Нормальные журналисты и должны этим заниматься, а не жопу ей лизать из каких-то "высоких идеологических соображений", как бы вам того не хотелось. Активным вылизыванием власти "ради родины" (и за бабло естественно) занимаются на паРаше и в Беларуси и я подобного в своей стране не хочу. Вы, на мой взгляд проталкиваете именно такую модель, типа "Если не Порох, то кто?", мол если Порох единственный вменяемый кандидат, то и критиковать его ни за что нельзя, а кто критикует, те у вас по-умолчанию становится "лжецами" и "предателями".
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21.09.2021 13:42 Ответить
Критикуйте, на здоров'я, за те, в чому він винен, а не за те, що повелися на "розслідування журналістів" на кшталт бігуса та власне голосування в 2019-му.
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21.09.2021 15:54 Ответить
Я это и делаю. То, что Порох у вас никогда ни в чем не виноват, я уже понял.
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21.09.2021 16:01 Ответить
Мені не цікаво, що ви за мене намагаєтесь зрозуміти. Розберіться з власними "демонами".
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21.09.2021 16:28 Ответить
И вам того же.
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21.09.2021 17:00 Ответить
заслугам нуль, коли ти сприяв приходу тих , хто розвалює те , ради чого ти творив свої заслуги. Не можеш вибачитися- КРАЩЕ ЖУЙ
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20.09.2021 16:21 Ответить
Я считаю если президент страны совершает ошибки, его нужно критиковать. Если для вас заслуженная критика власти = содействие приходу мудаков, то вам пожалуй модель рашки или Беларуси ближе. Там принято о царе либо хорошо, либо никак, прикрываясь мантрами типа "кабы чего не вышло", "если не питун/лука то кто?" и прочий бред про "осажденную крепость" и "загнивающий запад" якобы мечтающий эти помойки развалить дай им только возможность.
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20.09.2021 16:38 Ответить
https://bykvu.com/ua/tag/zeporushennja/

Зайдіть на БУКВИ - ЗЕПОРУШЕННЯ
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20.09.2021 17:22 Ответить
И что, зачем этот перевод стрелок на клоуна? Я вроде нигде его не оправдывал и полностью согласен, что клоун чмо, вместе со всем своим шапито. Но все это косяки клоуна, за которые уже его необходимо критиковать, косяки Пороха это никак не оправдывает.
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20.09.2021 17:36 Ответить
Друзенко сам немало сделал для прихода к власти зе
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20.09.2021 16:03 Ответить
Он не виноват, он искренне верил, что хуже не будет. Впрочем как и всё остальное безмозглое, 73%-ое...
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20.09.2021 16:11 Ответить
АраХАМія теж валантьор
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20.09.2021 16:13 Ответить
Не согласен, они уже не по детски понимают, что влечет за собой измена!

Хотят прикинуться детьми, уйти от ответственности. А если будет доказана измена, то она станет надгробным камнем над всей правящей партии!!!

Такие зашквары будут продолжаться, вплоть до приостановки работы ВСК на неопределенное время.
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20.09.2021 16:05 Ответить
Они УЖЕ вырыли могилу, обработали и приготовили этот камень!

Пока сидят в шатающихся креслах.

Или вы серьезно верите в 73% и 30% рейтинга?!!!
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20.09.2021 16:56 Ответить
Пипец, уже блогеров сюда печатают) новости типа закончились.
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20.09.2021 16:05 Ответить
Не пипец а ЗЕпдець й не на на ЦН, а ОПУщеним зрадою
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20.09.2021 16:15 Ответить
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20.09.2021 16:05 Ответить
ну уж нет! нынешние послидовники - это стадо обезьян без мозгов, без совести, зато циничных, жадных и беспринципных
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20.09.2021 16:07 Ответить
це той друзенко який проти бариги топив на каналах бєні? саме той! з числа патріотів хєрових аля білий вождь
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20.09.2021 16:10 Ответить
Він і зараз це робить. На Бєніних Г+Г плазує перед зеленими, заробляє собі місце в Конституційному суді.
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20.09.2021 16:19 Ответить
урод 100%
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20.09.2021 16:19 Ответить
Такі, як цей друзенко, поширюючи брехню, приклали максимум зусиль, для того, щоб промити мізки українцям і привести до влади ВАЗеленького-дерьмака-бабломойського.
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20.09.2021 16:10 Ответить
Чому рейтинги вови не падають? А є друзенки-герої на популістських шоу. А коли почнуть падати? А ОСЬ ЦЕЙ ЙОГО ВИСЕР друзенків ВЖЕ ПОЧАТОК , поки що він порівнює з папєрєдніками , але процес пішов , й не з нього а з рішення олігархів валити вову . Для початку вони витягли олігарха Фіалу, який теж приклався як й Друзенко ...
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20.09.2021 16:27 Ответить
А ви дійсно вірете в ці рейтинги?!!!

Судячи по ДІЯМ ОПи вони мають РЕАЛЬНІ рейтинги!
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20.09.2021 17:00 Ответить
вони близькі до правди - повірте , були ...
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20.09.2021 17:24 Ответить
БУЛИ! Ттільки не 73%!

Більш реальний БУВ на вибори в ВРУ - зеКоМанди + зажопи.

Десь 50+. Зараз - місцеві продемонстрували реальні на цей час ще менше.
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20.09.2021 19:14 Ответить
Не во власти дело! Избиратели уже пуганные-перепуганные, но все такие-же безмозглые алчные идиоты
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20.09.2021 16:32 Ответить
это призыв к чему? и почему здесь??
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20.09.2021 16:56 Ответить
Призыв к сметунам. Порохоботы хотят посмотреть сметунов на улице!
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20.09.2021 17:01 Ответить
когда бывшие были при власти, у них любили повторять - "не раскачивайте лодку, а то путин нападет"! а когда их выкинули из "лодки" на помойку, призывы и лозунги сразу поменялись - "лодку" им уже не жалко.
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20.09.2021 17:06 Ответить
Это,кстати бывшие НЕ ГОВОРИЛИ.

Освежить память,а то системный сбой от ненависти к Пороху!
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20.09.2021 19:17 Ответить
неужели "не говорили"????
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20.09.2021 19:37 Ответить
p.s. да признаюсь - этого циничного подлеца не выношу, как и подавляющая часть Украины.
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20.09.2021 19:39 Ответить
Как и ху&ло, и подавляющая часть расеян,а не украинцев!

Вы тоже относитесь к расеянам,а изрекаете за Украину. Синдром имперцев излечиваеться!

Сами догадаетесь чем.
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21.09.2021 09:54 Ответить
последние выборы президента Украины показали чего стоит твоя порошенка в УКРАИНЕ!!! если считаешь всех этих людей, что голосовали ПРОТИВ пети "имперцами" и "росеянами", то может стоит тебе поменять страну для жизни??!!!
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21.09.2021 12:47 Ответить
Да,голосовавшие за Зельцмана - расеяне или зебилы. Незначительная разница в диагнозе.
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22.09.2021 08:53 Ответить
Факты не убеждают?!!!
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21.09.2021 09:50 Ответить
Перестав поважати Друзенка, після того як він з Мусєйчук чинив розправу над Іриною Геращенко. Пуста, продажна істота.
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20.09.2021 17:45 Ответить
друзенка
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20.09.2021 18:39 Ответить
Этот откровенный негодяй-Друзенка, бегающий от сеней одного политика в сени к другому, приложил нечеловеческие усилия, что бы посадить нынешнюю власть в кресла. Теперь, как 5и в чем не бывало Друзенка, ковыряясь в носу, томно рассказывает об мальчиках с пальчиках, сующих пальцы в розетку.
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20.09.2021 20:21 Ответить
 
 