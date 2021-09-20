Друзенко: Эта власть - непуганая, как ребенок, не совавший пальцы в розетку

Политики предыдущего поколения набили немало шишек, карабкаясь на вершины власти. Поэтому они чувствуют, когда "перегнули", и умеют "включать заднюю".

Об этом рассуждает в Фейсбуке президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, блогер Геннадий Друзенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"По цинизму, жадности, самовлюбленности нынешние власть имущие (за отдельными исключениями, лишь подчеркивают правило) - достойные наследники своих предшественников", - считает Друзенко.

При этом, по мнению блогера, есть черта, отличающая нынешнюю власть от предшественников.

"Эта власть абсолютная непуганая. Как ребенок, который никогда не совал пальцы в розетку и даже не подозревает, что за блестящим (или матовым) белым пластиком скрываются 220 вольт, которые могут не только "ударить", но и сжечь безопасного исследователя границ возможного", - пишет Друзенко.

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Блогер считает, что политики предыдущего поколения "набили множество шишек, карабкаясь на властную верхушку". А потому, когда понимают, что "перегнули палку", умели "включать заднюю".

"Нынешние даже не подозревают, что есть границы возможного, даже если у тебя самый большой рейтинг, монобольшинство в парламенте и волшебная палочка СНБОУ в руках. Как люди, пришедшие из виртуального мира кино (который позволяет существенно корректировать законы физики, химии и биологии), они могут приказывать экономике развиваться, дорогам - строиться, армии - крепнуть, Кремлю - дрожать, а нашим западным партнерам - готовить хлеб-соль на входе в НАТО и ЕС. И очень удивляются, когда их прихоти встречают сопротивление суровой реальности", - пишет Друзенко.

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По мнению блогера, власти повезет, если вместо разрушительного взрыва ее отрезвит какой-то кризис.

"Когда убаюканный сладким пением окружения "лидер" окончательно перепутает действительность со своими грезами, случится политическое землетрясение. И виртуальный замок страны Зе разлетится вдребезги, как исчезали в полночь нарядные одежды и карета Золушки", - предрекает Друзенко.