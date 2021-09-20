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Железняк обвинил ряд коллег из "Голоса" в работе на Офис Президента

Железняк обвинил ряд коллег из

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк обвинил своих коллег Александру Устинову, Галину Васильченко и Наталью Пипу в работе на Офис президента.

 Об этом он пишет на своей странице в facebook.

По словам нардепа, депутаты из группы "Справедливость" (фракция "Голос") Галина Васильченко и Наталья Пипа получили минимум 20 млн гривен на избранные объекты на своих округах в качестве подарка от Офиса президента. Такие "подарки" - это способ получить лояльность при голосовании за законы власти и бюджет, убежден Железняк. Кроме того, глава "Справедливости" Александра Устинова регулярно посещает совещания в Офисе президента, последний раз ее там видели 16 сентября с 15:00 до 15:40, что почти совпало с обсуждением повестки дня парламента.

"Слуг народа" и "Справедливость" объединяют не только деньги и свидания в офисе Зеленского, но и общие сомнительные голосования, например, за бюджетную декларацию. Железняк также подчеркнул, что группа "Справедливость" не комментирует последние события относительно ВСК по "вагнеривцям", где большинство из "слуг народа" блокирует расследование обстоятельств дела.

Народный депутат убежден, что ближайшие голосования в Раде - выделение дополнительных средств лояльным депутатам, важные для Офиса законы, кадровые изменения (возможно, имеется в виду отставка Разумкова, - ред.) - докажут, что "Справедливость" фактически стала частью монобольшинства.

"И все тайное станет явным. В том числе реальные мотивы разрушения фракции и попытки захвата должностей в партии "Голос" в последние 9 месяцев", - подытожил Железняк.

Автор: 

Голос партия (499) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+3
Какая разница на кого они работают, если они работают на пинчука
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20.09.2021 17:26
+2
А от на кого працює Желізняк? На вигляд такий мутний. Фракцію прокакав. І захищає явно не інтереси виборців (простого люду).
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20.09.2021 17:27
+2
Голос сьогодні на погоджувальній раді разом з слугами не проголосували про закон украінський газ украінцям неякісні депутати
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20.09.2021 17:44
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Какая разница на кого они работают, если они работают на пинчука
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20.09.2021 17:26 Ответить
А от на кого працює Желізняк? На вигляд такий мутний. Фракцію прокакав. І захищає явно не інтереси виборців (простого люду).
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20.09.2021 17:27 Ответить
Вот зекрыса защищает простой люд -у зебилов уже все мозги земочой разьело
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20.09.2021 17:35 Ответить
крысы, крысы
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20.09.2021 17:27 Ответить
)))))мяляр,маляр
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20.09.2021 17:36 Ответить
gplw
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20.09.2021 17:28 Ответить
Я так понимаю скоро в Голосе останется один Железняк, они же только недавно половину исключили.))
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20.09.2021 17:29 Ответить
Там ещё есть незабвенная Рудык
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20.09.2021 17:34 Ответить
ділов то. пінчук просто так грошей не дає. тож пущай атрабативают
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20.09.2021 17:44 Ответить
Голос сьогодні на погоджувальній раді разом з слугами не проголосували про закон украінський газ украінцям неякісні депутати
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20.09.2021 17:44 Ответить
как бы он нормальный образованнный парень и преподователь.... но когда ему дают слово то он очень много и слишком много говорит. перебивает. базар устраивает.... неугомонный сильно... надоел одним словом...((
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20.09.2021 19:34 Ответить
Залізняк працює на Пінчука. А Олександр Устінова не буде працювати ні на шмарклю ні на Пінчука.
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20.09.2021 19:55 Ответить
 
 