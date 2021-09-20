Железняк обвинил ряд коллег из "Голоса" в работе на Офис Президента

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк обвинил своих коллег Александру Устинову, Галину Васильченко и Наталью Пипу в работе на Офис президента.

Об этом он пишет на своей странице в facebook.

По словам нардепа, депутаты из группы "Справедливость" (фракция "Голос") Галина Васильченко и Наталья Пипа получили минимум 20 млн гривен на избранные объекты на своих округах в качестве подарка от Офиса президента. Такие "подарки" - это способ получить лояльность при голосовании за законы власти и бюджет, убежден Железняк. Кроме того, глава "Справедливости" Александра Устинова регулярно посещает совещания в Офисе президента, последний раз ее там видели 16 сентября с 15:00 до 15:40, что почти совпало с обсуждением повестки дня парламента.

"Слуг народа" и "Справедливость" объединяют не только деньги и свидания в офисе Зеленского, но и общие сомнительные голосования, например, за бюджетную декларацию. Железняк также подчеркнул, что группа "Справедливость" не комментирует последние события относительно ВСК по "вагнеривцям", где большинство из "слуг народа" блокирует расследование обстоятельств дела.

Народный депутат убежден, что ближайшие голосования в Раде - выделение дополнительных средств лояльным депутатам, важные для Офиса законы, кадровые изменения (возможно, имеется в виду отставка Разумкова, - ред.) - докажут, что "Справедливость" фактически стала частью монобольшинства.

"И все тайное станет явным. В том числе реальные мотивы разрушения фракции и попытки захвата должностей в партии "Голос" в последние 9 месяцев", - подытожил Железняк.