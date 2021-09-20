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Железняк звинуватив деяких колег із "Голосу" в роботі на Офіс президента

Железняк звинуватив деяких колег із

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк звинуватив своїх колег Олександру Устінову, Галину Васильченко та Наталію Піпу в роботі на Офіс президента.

Про це він пише на своїй сторінці в facebook.

За словами нардепа, депутати з групи "Справедливість" (фракція "Голос") Галина Васильченко та Наталія Піпа отримали мінімум 20 млн гривень на обрані об'єкти на своїх округах як подарунки від Офісу президента. Такі "подарунки" - це спосіб отримати лояльність при голосуванні за закони влади і бюджет, переконаний Железняк. Крім того, глава "Справедливості" Олександра Устінова регулярно відвідує наради в Офісі президента, востаннє її там бачили 16 вересня з 15:00 до 15:40, що майже співпало з обговоренням порядку денного парламенту.

"Слуг народу" і "Справедливість" об'єднують не тільки гроші і побачення в офісі Зеленського, а й спільні сумнівні голосування, наприклад, за бюджетну декларацію. Железняк також підкреслив, що група "Справедливість" не коментує останні події в ТСК щодо "вагнерівців", де більшість зі "слуг народу" блокує розслідування обставин справи.

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Народний депутат переконаний, що найближчі голосування в Раді - виділення додаткових коштів лояльним депутатам, важливі для Офісу закони, кадрові зміни (можливо, мається на увазі відставка Разумкова, - ред.) - доведуть, що "Справедливість" фактично стала частиною монобільшості.

"І все таємне стане явним. Зокрема реальні мотиви руйнування фракції і спроби захоплення посад у партії "Голос" за останні 9 місяців", - підсумував Железняк.

Автор: 

Голос партія (512) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+3
Какая разница на кого они работают, если они работают на пинчука
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20.09.2021 17:26
+2
А от на кого працює Желізняк? На вигляд такий мутний. Фракцію прокакав. І захищає явно не інтереси виборців (простого люду).
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20.09.2021 17:27
+2
Голос сьогодні на погоджувальній раді разом з слугами не проголосували про закон украінський газ украінцям неякісні депутати
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20.09.2021 17:44
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Какая разница на кого они работают, если они работают на пинчука
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20.09.2021 17:26 Відповісти
А от на кого працює Желізняк? На вигляд такий мутний. Фракцію прокакав. І захищає явно не інтереси виборців (простого люду).
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20.09.2021 17:27 Відповісти
Вот зекрыса защищает простой люд -у зебилов уже все мозги земочой разьело
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20.09.2021 17:35 Відповісти
крысы, крысы
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20.09.2021 17:27 Відповісти
)))))мяляр,маляр
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20.09.2021 17:36 Відповісти
gplw
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20.09.2021 17:28 Відповісти
Я так понимаю скоро в Голосе останется один Железняк, они же только недавно половину исключили.))
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20.09.2021 17:29 Відповісти
Там ещё есть незабвенная Рудык
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20.09.2021 17:34 Відповісти
ділов то. пінчук просто так грошей не дає. тож пущай атрабативают
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20.09.2021 17:44 Відповісти
Голос сьогодні на погоджувальній раді разом з слугами не проголосували про закон украінський газ украінцям неякісні депутати
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20.09.2021 17:44 Відповісти
как бы он нормальный образованнный парень и преподователь.... но когда ему дают слово то он очень много и слишком много говорит. перебивает. базар устраивает.... неугомонный сильно... надоел одним словом...((
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20.09.2021 19:34 Відповісти
Залізняк працює на Пінчука. А Олександр Устінова не буде працювати ні на шмарклю ні на Пінчука.
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20.09.2021 19:55 Відповісти
 
 