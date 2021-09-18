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Железняк: Закон про олігархів - це юридична фантазія

Железняк: Закон про олігархів - це юридична фантазія

Законопроєкт про олігархів не вирішить проблему з олігархами.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава парламентської фракції "Голос", повідомляє Цензор.НЕТ.

Железняк назвав законопроєкт "юридичної фантазією".

"Цей закон на 12 сторінок жодним чином не вирішує проблему з олігархами. Хочете боротися з олігархами, міняйте нормально податкове законодавство. Хочете боротися з олігархами, нехай заробить Антимонопольний комітет", - заявив він.

Железняк додав, що комітет Ради не підтримав правки до законопроєкту, які забороняли б олігархам відвідувати Офіс Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахманін: "Я один проголосував проти закону про олігархів. Реєстрами війну не виграють, це імітація"

законопроєкт (3583) олігарх (930) шоу Шустера (309) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+8
Нет это закон о расправе с политическими оппонентами
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18.09.2021 00:13
+5
Так и сам "Голос"- политическая фантазия, так что кто бы это говорил...
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18.09.2021 00:09
+3
Олігархи це складова базису діючої системи країни як сировинного придатку. Їх легко контролювати через митниці. А митниці це і є джерело доходів усіх чиновників. За олігархічної системи концентрації цілих секторів економіки в руках декількох осіб та "ста сімей" достатньо лише слідкувати за ними і тому податкова система орієнтована лише на олігархів які годують чиновників. Ввозять в країну - знімається маржа. Вивозять теж знімається. І чим менше обєктів оподаткування тим спокійніше і ситніше життя чиновників які роблять все щоб народ залишався бідним і запобігають на законодавчому рівні виникненню і розвитку середнього класу. Бо це потенційно мільйони активних бізнесів які вони не здатні контролювати і доїти. Дрібноті дають можливість "хомячити" крихти в "тіньовому секторі" і відчувати себе "винними" і "кримінальними" за ухиляння від драконівських податків та поборів. Ну і фінально на сторожі олігархату поставлено партійну систему виборів де кожне багате падло може купити місце в списку якоїсь партії або навіть створити власну і продавати місця в парламент.
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18.09.2021 00:47
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Так и сам "Голос"- политическая фантазия, так что кто бы это говорил...
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18.09.2021 00:09 Відповісти
да, дурного умысла в законе нету - это просто вброс-идиотизм зеленых, чтоб пипл в сми его немного жевал..
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18.09.2021 00:10 Відповісти
Нет это закон о расправе с политическими оппонентами
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18.09.2021 00:13 Відповісти
ха !!! у зеленых нет ни оппонентов ни врагов кроме простых людей !!! все - одна команда !!! и вот чтобы народ утихомирить - это и делается !!! пускай пожуют в соцсетях и успокоятся...
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18.09.2021 00:19 Відповісти
а ты сомневался !
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18.09.2021 12:49 Відповісти
через налоги и понятие олигарх- человек имеющий более 100 млн. долларов США и налог 40% до 100 млн. включительно а после 100 млн. налог 90%.и пусть работают.. и плюс налоги на вывоз капитала... мигом закончится вся эта наволочь ее еще и посодют лет так на 25 на каторгу чтобы реально киркой и ломом поработали на строительстве дорог мосто домов для народа Украины... картина маслом бригада бувших олигархов Ахметов Коломойша Пинчук и прочая шобла в полосатой робе и кандалах и миной удаленного подрыва на поясе работают по 18 часов за баланду на благосостояние всей Украины... а их полено Вовочка в робе и кандалах елозит киркой по клавишам рояля рядом с ними же как и вся фрикция Слуг из Зрады..также...
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18.09.2021 10:29 Відповісти
петю нужно вернуть под суд вместе с гонтаревой - это с его подачи все было сделано !! он предводитель этого преступления!!
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18.09.2021 12:51 Відповісти
Всі ідіть у сраку.
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18.09.2021 00:11 Відповісти
Голос - (эро)поли?тическая фантазия пинчука
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18.09.2021 00:12 Відповісти
Олігархи це складова базису діючої системи країни як сировинного придатку. Їх легко контролювати через митниці. А митниці це і є джерело доходів усіх чиновників. За олігархічної системи концентрації цілих секторів економіки в руках декількох осіб та "ста сімей" достатньо лише слідкувати за ними і тому податкова система орієнтована лише на олігархів які годують чиновників. Ввозять в країну - знімається маржа. Вивозять теж знімається. І чим менше обєктів оподаткування тим спокійніше і ситніше життя чиновників які роблять все щоб народ залишався бідним і запобігають на законодавчому рівні виникненню і розвитку середнього класу. Бо це потенційно мільйони активних бізнесів які вони не здатні контролювати і доїти. Дрібноті дають можливість "хомячити" крихти в "тіньовому секторі" і відчувати себе "винними" і "кримінальними" за ухиляння від драконівських податків та поборів. Ну і фінально на сторожі олігархату поставлено партійну систему виборів де кожне багате падло може купити місце в списку якоїсь партії або навіть створити власну і продавати місця в парламент.
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18.09.2021 00:47 Відповісти
Якби одне то все було б значно простіше...
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18.09.2021 11:57 Відповісти
Переважна більшість "законів" прийнятих цим режимом - юридична фантазія.
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18.09.2021 06:58 Відповісти
этот закон - дешевый и примитивний популизм от озеленевших. нужен правильный налоговый закон. Хотя... о каком законе можно говорить в стране коррупционеров.
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18.09.2021 08:54 Відповісти
 
 