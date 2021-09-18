Железняк: Закон про олігархів - це юридична фантазія
Законопроєкт про олігархів не вирішить проблему з олігархами.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава парламентської фракції "Голос", повідомляє Цензор.НЕТ.
Железняк назвав законопроєкт "юридичної фантазією".
"Цей закон на 12 сторінок жодним чином не вирішує проблему з олігархами. Хочете боротися з олігархами, міняйте нормально податкове законодавство. Хочете боротися з олігархами, нехай заробить Антимонопольний комітет", - заявив він.
Железняк додав, що комітет Ради не підтримав правки до законопроєкту, які забороняли б олігархам відвідувати Офіс Президента.
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