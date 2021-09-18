Железняк: Закон об олигархах - это юридическая фантазия

Законопроект об олигархах не решит проблему с олигархами.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава парламентской фракции "Голос", сообщает Цензор.НЕТ.

Железняк назвал законопроект "юридической фантазией".

"Этот закон на 12 страниц никоим образом не решает проблему с олигархами. Хотите бороться с олигархами, меняйте нормально налоговое законодательство. Хотите бороться с олигархами, пусть заработает Антимонопольный комитет", - заявил он.

Железняк добавил, что комитет Рады не поддержал правки в законопроект, которые запрещали бы олигархам посещать Офис Президента.

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