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Железняк: Закон об олигархах - это юридическая фантазия

Железняк: Закон об олигархах - это юридическая фантазия

Законопроект об олигархах не решит проблему с олигархами.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава парламентской фракции "Голос", сообщает Цензор.НЕТ.

Железняк назвал законопроект "юридической фантазией".

"Этот закон на 12 страниц никоим образом не решает проблему с олигархами. Хотите бороться с олигархами, меняйте нормально налоговое законодательство. Хотите бороться с олигархами, пусть заработает Антимонопольный комитет", - заявил он.

Железняк добавил, что комитет Рады не поддержал правки в законопроект, которые запрещали бы олигархам посещать Офис Президента.

Читайте: Рада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - Разумков

Автор: 

законопроект (3219) олигарх (1027) шоу Шустера (315) Железняк Ярослав (419)


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Топ комментарии
+8
Нет это закон о расправе с политическими оппонентами
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18.09.2021 00:13
+5
Так и сам "Голос"- политическая фантазия, так что кто бы это говорил...
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18.09.2021 00:09
+3
Олігархи це складова базису діючої системи країни як сировинного придатку. Їх легко контролювати через митниці. А митниці це і є джерело доходів усіх чиновників. За олігархічної системи концентрації цілих секторів економіки в руках декількох осіб та "ста сімей" достатньо лише слідкувати за ними і тому податкова система орієнтована лише на олігархів які годують чиновників. Ввозять в країну - знімається маржа. Вивозять теж знімається. І чим менше обєктів оподаткування тим спокійніше і ситніше життя чиновників які роблять все щоб народ залишався бідним і запобігають на законодавчому рівні виникненню і розвитку середнього класу. Бо це потенційно мільйони активних бізнесів які вони не здатні контролювати і доїти. Дрібноті дають можливість "хомячити" крихти в "тіньовому секторі" і відчувати себе "винними" і "кримінальними" за ухиляння від драконівських податків та поборів. Ну і фінально на сторожі олігархату поставлено партійну систему виборів де кожне багате падло може купити місце в списку якоїсь партії або навіть створити власну і продавати місця в парламент.
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18.09.2021 00:47
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Так и сам "Голос"- политическая фантазия, так что кто бы это говорил...
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18.09.2021 00:09 Ответить
да, дурного умысла в законе нету - это просто вброс-идиотизм зеленых, чтоб пипл в сми его немного жевал..
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18.09.2021 00:10 Ответить
Нет это закон о расправе с политическими оппонентами
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18.09.2021 00:13 Ответить
ха !!! у зеленых нет ни оппонентов ни врагов кроме простых людей !!! все - одна команда !!! и вот чтобы народ утихомирить - это и делается !!! пускай пожуют в соцсетях и успокоятся...
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18.09.2021 00:19 Ответить
а ты сомневался !
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18.09.2021 12:49 Ответить
через налоги и понятие олигарх- человек имеющий более 100 млн. долларов США и налог 40% до 100 млн. включительно а после 100 млн. налог 90%.и пусть работают.. и плюс налоги на вывоз капитала... мигом закончится вся эта наволочь ее еще и посодют лет так на 25 на каторгу чтобы реально киркой и ломом поработали на строительстве дорог мосто домов для народа Украины... картина маслом бригада бувших олигархов Ахметов Коломойша Пинчук и прочая шобла в полосатой робе и кандалах и миной удаленного подрыва на поясе работают по 18 часов за баланду на благосостояние всей Украины... а их полено Вовочка в робе и кандалах елозит киркой по клавишам рояля рядом с ними же как и вся фрикция Слуг из Зрады..также...
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18.09.2021 10:29 Ответить
петю нужно вернуть под суд вместе с гонтаревой - это с его подачи все было сделано !! он предводитель этого преступления!!
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18.09.2021 12:51 Ответить
Всі ідіть у сраку.
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18.09.2021 00:11 Ответить
Голос - (эро)поли?тическая фантазия пинчука
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18.09.2021 00:12 Ответить
Олігархи це складова базису діючої системи країни як сировинного придатку. Їх легко контролювати через митниці. А митниці це і є джерело доходів усіх чиновників. За олігархічної системи концентрації цілих секторів економіки в руках декількох осіб та "ста сімей" достатньо лише слідкувати за ними і тому податкова система орієнтована лише на олігархів які годують чиновників. Ввозять в країну - знімається маржа. Вивозять теж знімається. І чим менше обєктів оподаткування тим спокійніше і ситніше життя чиновників які роблять все щоб народ залишався бідним і запобігають на законодавчому рівні виникненню і розвитку середнього класу. Бо це потенційно мільйони активних бізнесів які вони не здатні контролювати і доїти. Дрібноті дають можливість "хомячити" крихти в "тіньовому секторі" і відчувати себе "винними" і "кримінальними" за ухиляння від драконівських податків та поборів. Ну і фінально на сторожі олігархату поставлено партійну систему виборів де кожне багате падло може купити місце в списку якоїсь партії або навіть створити власну і продавати місця в парламент.
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18.09.2021 00:47 Ответить
Якби одне то все було б значно простіше...
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18.09.2021 11:57 Ответить
Переважна більшість "законів" прийнятих цим режимом - юридична фантазія.
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18.09.2021 06:58 Ответить
этот закон - дешевый и примитивний популизм от озеленевших. нужен правильный налоговый закон. Хотя... о каком законе можно говорить в стране коррупционеров.
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18.09.2021 08:54 Ответить
 
 