Железняк: Закон об олигархах - это юридическая фантазия
Законопроект об олигархах не решит проблему с олигархами.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава парламентской фракции "Голос", сообщает Цензор.НЕТ.
Железняк назвал законопроект "юридической фантазией".
"Этот закон на 12 страниц никоим образом не решает проблему с олигархами. Хотите бороться с олигархами, меняйте нормально налоговое законодательство. Хотите бороться с олигархами, пусть заработает Антимонопольный комитет", - заявил он.
Железняк добавил, что комитет Рады не поддержал правки в законопроект, которые запрещали бы олигархам посещать Офис Президента.
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