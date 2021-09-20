"Сделал все, чтобы сфабриковать против меня дело": бывший руководитель ГФС обвинил прокурора Кулика

Бывший исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов открыто обвинил прокурора Константина Кулика в фабрикации заказных фиктивных производств по личным мотивам.

Об этом экс-налоговик написал у себя на страничке в "ФБ".

"Кулик сделал все, чтобы сфабриковать против меня уголовное дело и подвязать меня к так называемому резонансному "делу Януковича",- сообщил Бамбизов.

По версии автора, Константин Кулик организовал его уголовное преследование в ответ на официальное заявление в НАБУ, направленное Бамбизовым,– тот отреагировал на вмешательство Кулика в работу налоговых органов, обнаруживших нарушения налогового законодательства в АО "Ощадбанк", в результате чего руководству финучреждения удалось уйти от ответственности, а бюджет недополучил 400 млн грн.

"…Мы в ходе плановой проверки АО "Ощадбанк" установили занижение уплаты налога на прибыль в сумме свыше 700 тыс. грн, а также – неуплату налога с доходов нерезидента (больше 480 млн грн). И началось… В период составления акта по результатам проверки к нам зачастил Кулик, который на тот момент был работником Генпрокуратуры. Не стеснялся никаких приемов: "убеждал" проявить "государственную позицию", давил – всячески требовал, чтобы мы изменили выводы акта проверки",- рассказал Бамбизов.

"Когда же мы все-таки направили банку уведомление-решение и тот начал его оспаривать, Кулик открыто заявил: он сделает все, чтобы не допустить принятия законных решений и применения санкций к банку и его руководству. И сделал. Увидев нашу "недоговороспособность", натравил на нас работников прокуратуры, которые изъяли оригиналы всех документов. В итоге работники ГФС не смогли вынести решение по результатам рассмотрения жалобы банка и финучреждение так и не заплатило в бюджет свыше 400 млн грн. Данный факт стал причиной подачи мной соответствующего официального заявления в НАБУ",- пояснил экс-налоговик.

На сегодняшний день дело против Евгения Бамбизова закрыто: специальная антикоррупционная прокуратура Офиса Генерального прокурора приняла решение закрыть его в связи с невиновностью Бамбизова.

"Закрытие уголовного производства против меня – это, конечно, восстановление справедливости. Но оно не будет полным, пока организаторы всего этого заказного маскарада не понесут ответственность и не предстанут перед судом. Так что не расслабляемся – впереди еще много работы: подача заявления в ГБР о незаконном привлечении к уголовной ответственности и задержание виновных",- проанонсировал Евгений Бамбизов.