Костенко опроверг заявления Безуглой о Вагнергейте: "Продолжение работы комиссии - заслуга оппозиции"
Нардеп "Голоса" Роман Костенко не согласен, что оппозиция блокирует работу Временной следственной комиссии ВР, расследующей Вагнергейт.
Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Заявления, что оппозиция блокирует работу ВСК по делу "вагнеровцев", не соответствуют действительности! Напротив, оппозиция фактически обеспечивает работу комиссии", - пишет Костенко.
Он считает заслугой оппозиции то, что ВСК собиралась уже 4 раза и продолжит работу завтра.
"Именно депутаты от оппозиции привели и способствовали заслушиванию разведчиков, участвовавших в планировании и проведении спецоперации. После этого мы способствовали заслушиванию экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Это лица, которые предоставили очень важную информацию комиссии", - утверждает нардеп "Голоса".
"А вот некоторые члены ВСК, в нарушение законодательства, голосуют за заслушивание вопросов в закрытом режиме без участия представителей оппозиции", - добавил он.
Напомни, ранее глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая обвинила представителей оппозиции в срыве заседания. По ее словам, они помешали комиссии заслушать показания экс-главы ГУР Минобороны Бурбы, ворвавшись на заседание, на котором могли присутствовать только лица, предварительно получившие допуск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А іноді такий страх в очах, ніби щось бовкнула. Тож, незабаром буде сивину зафарбовувати і пити настоянки.
Тож, не така вже і дурна.
"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
Госизмена и соучастие в госизмене - это уже не зеленка в лицо и не мусорный бак, а тюрьма и очень надолго.