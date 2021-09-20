Костенко опроверг заявления Безуглой о Вагнергейте: "Продолжение работы комиссии - заслуга оппозиции"

Нардеп "Голоса" Роман Костенко не согласен, что оппозиция блокирует работу Временной следственной комиссии ВР, расследующей Вагнергейт.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Заявления, что оппозиция блокирует работу ВСК по делу "вагнеровцев", не соответствуют действительности! Напротив, оппозиция фактически обеспечивает работу комиссии", - пишет Костенко.

Он считает заслугой оппозиции то, что ВСК собиралась уже 4 раза и продолжит работу завтра.

"Именно депутаты от оппозиции привели и способствовали заслушиванию разведчиков, участвовавших в планировании и проведении спецоперации. После этого мы способствовали заслушиванию экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Это лица, которые предоставили очень важную информацию комиссии", - утверждает нардеп "Голоса".

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"А вот некоторые члены ВСК, в нарушение законодательства, голосуют за заслушивание вопросов в закрытом режиме без участия представителей оппозиции", - добавил он.

Напомни, ранее глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая обвинила представителей оппозиции в срыве заседания. По ее словам, они помешали комиссии заслушать показания экс-главы ГУР Минобороны Бурбы, ворвавшись на заседание, на котором могли присутствовать только лица, предварительно получившие допуск.