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Костенко опроверг заявления Безуглой о Вагнергейте: "Продолжение работы комиссии - заслуга оппозиции"

Костенко опроверг заявления Безуглой о Вагнергейте:

Нардеп "Голоса" Роман Костенко не согласен, что оппозиция блокирует работу Временной следственной комиссии ВР, расследующей Вагнергейт.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Заявления, что оппозиция блокирует работу ВСК по делу "вагнеровцев", не соответствуют действительности! Напротив, оппозиция фактически обеспечивает работу комиссии", - пишет Костенко.

Он считает заслугой оппозиции то, что ВСК собиралась уже 4 раза и продолжит работу завтра.

"Именно депутаты от оппозиции привели и способствовали заслушиванию разведчиков, участвовавших в планировании и проведении спецоперации. После этого мы способствовали заслушиванию экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Это лица, которые предоставили очень важную информацию комиссии", - утверждает нардеп "Голоса".

Читайте: Безуглая: Депутаты оппозиции сорвали заседание ВСК, ворвавшись, когда заслушивали Бурбу

"А вот некоторые члены ВСК, в нарушение законодательства, голосуют за заслушивание вопросов в закрытом режиме без участия представителей оппозиции", - добавил он.

Напомни, ранее глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая обвинила представителей оппозиции в срыве заседания. По ее словам, они помешали комиссии заслушать показания экс-главы ГУР Минобороны Бурбы, ворвавшись на заседание, на котором могли присутствовать только лица, предварительно получившие допуск.

Автор: 

ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Костенко Роман (165) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+20
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20.09.2021 19:56
+15
ни в коем случае нельзя допустить чтобы эта государственная измена сошла с рук ЗЕ&Ко. одно из двух: или они будут строго наказаны, или нас перестанут уважать как государство.
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20.09.2021 19:52
+12
безухая аутистка ! в ее мирке происходит то, что другие не видят...
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20.09.2021 19:43
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Брехушка ганька буде і надалі брехати.
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20.09.2021 19:39 Ответить
Буря в стакані води. Артєль -напрасний труд.
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20.09.2021 19:53 Ответить
Посміхається під час пресконференцій вельми не часто. Відчуває, що брехня виходить не дуже.
А іноді такий страх в очах, ніби щось бовкнула. Тож, незабаром буде сивину зафарбовувати і пити настоянки.
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20.09.2021 21:55 Ответить
А вездесущий, незаменимый святой Дерьмак - член этой ТСК? Или он ее мозг?
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20.09.2021 19:41 Ответить
Він мозг гетьмана)))
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20.09.2021 20:38 Ответить
безухая аутистка ! в ее мирке происходит то, что другие не видят...
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20.09.2021 19:43 Ответить
Let me ask you, brother....do you really wanna see what's going on in her world? I mean really?
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20.09.2021 19:45 Ответить
O noy! no no...
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20.09.2021 19:49 Ответить
In this case "Hell, no!" would be appropriate.
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20.09.2021 19:54 Ответить
OK! let it be - "Hell, no!"
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20.09.2021 20:02 Ответить
Є підстави припускати, що вона *******.
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20.09.2021 19:43 Ответить
Зібрали зелених придурків в купу.
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20.09.2021 19:45 Ответить
Безмозгла брехатиме і надалі , так як їй за це платять кругленьку суму🙁
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20.09.2021 19:48 Ответить
Кажуть, якщо такий розумний, покажи свої гроші.
Тож, не така вже і дурна.
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20.09.2021 21:52 Ответить
ни в коем случае нельзя допустить чтобы эта государственная измена сошла с рук ЗЕ&Ко. одно из двух: или они будут строго наказаны, или нас перестанут уважать как государство.
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20.09.2021 19:52 Ответить
безугла співучасник зради
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20.09.2021 19:54 Ответить
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20.09.2021 19:56 Ответить
Зелёные зезвездуны и **********.
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20.09.2021 19:58 Ответить
https://prm.ua/zaiava-bezuhloi-pislia-zasidannia-tsk-u-spravi-vahnerivtsiv-mohla-buty-zahotovkoiu-zabrodskyy/ Заява Безуглої після засідання ТСК у "справі вагнерівців" могла бути заготовкою - Забродський

"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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20.09.2021 20:50 Ответить
Интересно Слуги Наркомана понимают, что закапывают себя вместе с ЗЕ?

Госизмена и соучастие в госизмене - это уже не зеленка в лицо и не мусорный бак, а тюрьма и очень надолго.
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20.09.2021 20:57 Ответить
 
 