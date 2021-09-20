Костенко спростував заяви Безуглої про Вагнергейт: "Продовження роботи комісії - заслуга опозиції"

Нардеп "Голосу" Роман Костенко не згоден, що опозиція блокує роботу Тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт.

Свою позицію він озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заяви, що опозиція блокує роботу ТСК у справі "вагнерівців", не відповідають дійсності! Навпаки, опозиція фактично забезпечує роботу комісії", - пише Костенко.

Він вважає заслугою опозиції те, що ТСК збиралася вже 4 рази і продовжить роботу завтра.

"Саме депутати від опозиції привели і сприяли заслуховуванню розвідників, які брали участь в плануванні і проведенні спецоперації. Після цього ми сприяли заслуховуванню ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби. Це особи, які надали дуже важливу інформацію комісії", - стверджує нардеп "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безугла: Депутати опозиції зірвали засідання ТСК, увірвавшись, коли повинні були заслухати Бурбу

"А ось деякі члени ТСК, в порушення законодавства, голосують за заслуховування питань в закритому режимі без участі представників опозиції", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава ТСК, нардеп "СН" Мар'яна Безугла звинуватила представників опозиції в зриві засідання. За її словами, вони перешкодили комісії заслухати свідчення екс-глави ГУР Міноборони Бурби, увірвавшись на засідання, на якому могли бути присутніми лише особи, які попередньо отримали допуск.