Костенко спростував заяви Безуглої про Вагнергейт: "Продовження роботи комісії - заслуга опозиції"
Нардеп "Голосу" Роман Костенко не згоден, що опозиція блокує роботу Тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт.
Свою позицію він озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Заяви, що опозиція блокує роботу ТСК у справі "вагнерівців", не відповідають дійсності! Навпаки, опозиція фактично забезпечує роботу комісії", - пише Костенко.
Він вважає заслугою опозиції те, що ТСК збиралася вже 4 рази і продовжить роботу завтра.
"Саме депутати від опозиції привели і сприяли заслуховуванню розвідників, які брали участь в плануванні і проведенні спецоперації. Після цього ми сприяли заслуховуванню ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби. Це особи, які надали дуже важливу інформацію комісії", - стверджує нардеп "Голосу".
"А ось деякі члени ТСК, в порушення законодавства, голосують за заслуховування питань в закритому режимі без участі представників опозиції", - додав він.
Нагадаємо, раніше глава ТСК, нардеп "СН" Мар'яна Безугла звинуватила представників опозиції в зриві засідання. За її словами, вони перешкодили комісії заслухати свідчення екс-глави ГУР Міноборони Бурби, увірвавшись на засідання, на якому могли бути присутніми лише особи, які попередньо отримали допуск.
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А іноді такий страх в очах, ніби щось бовкнула. Тож, незабаром буде сивину зафарбовувати і пити настоянки.
Тож, не така вже і дурна.
"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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