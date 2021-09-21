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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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РФ ответственна за убийство Литвиненко в Великобритании и должна выплатить его вдове 100 тыс. евро, - решение ЕСПЧ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

РФ ответственна за убийство Литвиненко в Великобритании и должна выплатить его вдове 100 тыс. евро, - решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко в Великобритании, и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации.

"Суд учел отказ властей РФ передать документы, касающегося российского внутреннего расследования, и неспособности опровергнуть версию о причастности государства к делу", - следует из пресс-релиза суда, распространенного во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд пришел к выводу, что РФ была ответственна за убийство Александра Литвиненко в Великобритании", - говорится в постановлении ЕСПЧ.

"Суд постановил, что российские власти не провели эффективное внутреннее расследование, которое способно привести к установлению фактов, выявлению и наказанию виновных в убийстве", - говорится в пресс-релизе.

"Суд постановил, что Россия должна была выплатить заявителю 100 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и ущерба и 22 500 евро в качестве компенсации судебных издержек", - отмечается в документе.

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Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко бежал из России с семьей в Великобританию в 2000 году после возбуждения против него нескольких уголовных дел. В 2006 году он скончался в Лондоне после отравления полонием-210. Расследование в Великобритании пришло к выводу, что к его убийству причастны бизнесмен Дмитрий Ковтун и депутат Госдумы Андрей Луговой, которые встречались с Литвиненко за три недели до смерти. Разбирательство по делу о гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании прекратилось в марте 2016 года, такое решение вынес судебный следователь.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
цена человеческой жизни по меркам ************* 100тыщ евро...А как же человеческая жизнь бесценна...
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21.09.2021 12:22
+7
Не дорого так на государственном уровне
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21.09.2021 12:23
+5
100 тыс за убийство человека?

Выглядит как лицензия.
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21.09.2021 12:31
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цена человеческой жизни по меркам ************* 100тыщ евро...А как же человеческая жизнь бесценна...
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21.09.2021 12:22 Ответить
Ихтамнебыло.
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21.09.2021 12:22 Ответить
ваши доказательства не доказательства мы просто хотели посмотреть шпили и на одной кровати сделать шпили-вили но мы не гомики мы расейские *********.
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21.09.2021 12:47 Ответить
Не дорого так на государственном уровне
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21.09.2021 12:23 Ответить
Рішення - правильне, розмір компенсації - фейковий...
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21.09.2021 12:29 Ответить
100 тыс за убийство человека?

Выглядит как лицензия.
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21.09.2021 12:31 Ответить
В принципе как за расеянина, так даже многовато требуют. А вот за украинцев пусть платят в тысячи раз больше. За всех, убитых царями и царицами, за погибших в борьбе с большевиками, за заморенных голодом. За парней, убитых и искалеченных на Донбассе, сколько платить? За репрессированных, за Сандармох. Никакой, *****, расеи не хватит.
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21.09.2021 12:33 Ответить
Для России это мизер, копейки, но все равно не выплатит - ей решение суда ЕСПЧ не указ
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21.09.2021 12:35 Ответить
не ответственна, а прямой УБИЙЦА!
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21.09.2021 12:37 Ответить
Расшаркиваются перед людоедами, которые их за это презирают и глумятся над ними.
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21.09.2021 13:55 Ответить
Это самое технологическое убийство. Гордость цивилизованного мира. Ой, простите, я ошибся статьей. Я думал это про убийство ученого.
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21.09.2021 13:01 Ответить
Внимание! Обнаружен путлеровский бот! Подлежит ликвидации.
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21.09.2021 13:56 Ответить
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21.09.2021 14:21 Ответить
И ведь выплатят.
Втихаря, но выплатят.
Иначе аресты самолётов и судов будут.
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21.09.2021 14:18 Ответить
Нет, не выплатят, хотя для Царя Московитов это ничтожная сумма, но намного приятнее макнуть европейское правосудие в его бессилие. Пусть хоть рыпнутся, активы европейских кампаний в РФ будут мигом конфискованы, начнутся проблемы с поставками ресурсов и бесхребетная Европа будет ещё просить прощения, ну вы нас не так поняли, тьфу, аж противно
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21.09.2021 23:16 Ответить
Платят они - даже Навальному выплатили за выигранное дело в ЕСПЧ.
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22.09.2021 00:38 Ответить
 
 