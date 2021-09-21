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Харьковщина, Луганщина, Житомирщина и Львовщина - потенциальные кандидаты на вхождение в "красную" зону карантина, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Общество

Харьковщина, Луганщина, Житомирщина и Львовщина - потенциальные кандидаты на вхождение в

Четырем регионам грозит попадание в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"В зоне риска также находятся остальные области. Это и западная Украина, а также Харьковская, Луганская область, которая снова возобновила большие темпы роста заболеваемости, Житомирская область и из западных регионов наиболее критическую динамику показывает - Львовская область. Эти четыре области - потенциальные кандидаты на вхождение в "красный" уровень", - отметил он.

В то же время, по словам Ганиченко, попадание в "красную" зону регионов ожидается не на ближайшей неделе.

"В течение 2-3 недель. Мы можем говорить о потенциальном вхождении в "красный" уровень", - объяснил эксперт.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В КШЕ мене швидше читають, ніж в МОЗі

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21.09.2021 15:03 Ответить
Якщо окрім механічного виконання операцій на аріфмометрі ще й подивитися та порівняти український тренд захворюваності на ковід зі світовим, важко не помітити відставання нашого у часі приблизно на 1 місяць. У світі наприкінці серпня крива пішла вниз. На Україну це чекає наприкінці вересня, скоріш за все. А вже осіння хвиля розпочнеться, на здивування КШЕ, десь у жовтні.
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21.09.2021 15:11 Ответить
 
 