Харьковщина, Луганщина, Житомирщина и Львовщина - потенциальные кандидаты на вхождение в "красную" зону карантина, - KSE
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Четырем регионам грозит попадание в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области.
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"В зоне риска также находятся остальные области. Это и западная Украина, а также Харьковская, Луганская область, которая снова возобновила большие темпы роста заболеваемости, Житомирская область и из западных регионов наиболее критическую динамику показывает - Львовская область. Эти четыре области - потенциальные кандидаты на вхождение в "красный" уровень", - отметил он.
В то же время, по словам Ганиченко, попадание в "красную" зону регионов ожидается не на ближайшей неделе.
"В течение 2-3 недель. Мы можем говорить о потенциальном вхождении в "красный" уровень", - объяснил эксперт.
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