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Киев (24542) экология (1582)

Больше всего окружающую среду загрязняют старые автомобили, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Согласно исследованиям международных специалистов, Киев является одной из самых загрязненных столиц мира, а Украина занимает пятое место среди европейских государств из-за смертности, связанной с экологией.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По словам главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, столица по загрязнению атмосферного воздуха обходит все населенные пункты Украины.

Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и в столице, и в маленьком районном центре вносят передвижные источники – автомобили. Их количество уже давно превышает количество населения,
– отметила Тимочко.

Также сообщается, что загрязнение окружающей среды ошибочно связывают с промышленностью. Именно предпринимателям активисты и политики-популисты чаще всего высказывают претензии и спекулируют на этой теме ради собственных рейтингов. В Украине даже возник термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса. Хотя на самом деле компании тратят миллиарды на экологические модернизации, а к экологии предприятий всегда приковано внимание.

Опасность этого процесса в том, что реальные экологические проблемы остаются без внимания. Экологи и активисты просто не обращают внимания на проблемы, которые не приносят прибыли. Между тем уровни опасных веществ в воздухе, в частности Киева, стабильно в несколько раз превышают норму.
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Топ комментарии
+13
Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и в столице, и в маленьком районном центре вносят передвижные источники - автомобили. Их количество уже давно превышает количество населения, Источник: https://censor.net/ru/n3289528

Немає в нас стільки автомобілів.
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21.09.2021 16:04
+11
Баба реально брешет. Попахивает Ахметовым и другими металлургами.
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21.09.2021 16:06
+8
Так вот почему родня депутатов СН обзавелась новыми дорогими машинами.....они за экологию переживают...
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21.09.2021 15:58
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По словам главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, столица по загрязнению атмосферного воздуха обходит все населенные пункты Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3289528

Я конечно дико извиняюсь, но эта глава была в Кривом Роге или в Запорожье?
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21.09.2021 15:57 Ответить
а еще лучше ситуация в провинции - тут вообще на раритетах передвигаются, как Козлевич...
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21.09.2021 16:08 Ответить
Я - об общем загрязнении. В Кривом Роге к примеру желтый смог - почти норма. А она чешет о Киеве.
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21.09.2021 16:11 Ответить
Не подобаються Козли то, викупіть їх і відправте Ахмєтову. А мені Козлик подобається, особливо в лісі.
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21.09.2021 16:18 Ответить
В провинции Козлевич может кактаться на Антилопе Гну сколько влезет. В столице плотность антилоп на метр дороги несравненно выше.
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21.09.2021 16:31 Ответить
ну так и шо? Земля то одна , всё в воздух идёт, общий ...
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21.09.2021 17:09 Ответить
экспердыне что в темнике написали, то она и "отметила"
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21.09.2021 16:27 Ответить
Отож.
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21.09.2021 16:28 Ответить
лексперт придурок еще тот нельзя натягивать как резинку всю Украину на вопрос о экологии по старым авто и Киеву.. поясню--

1.Старые авто более менее парк по количеству как раз в маленьких городках ПГТ областных центрах Западной Украины Востока Украины Центра а там как раз ситуация с качеством воздуха в норме и даже в лидерах по качеству вот я живя в Одессе понимаю что город Одесса из за нарушения розы ветров застройка высотками побережья и прибрежья и огромный автопарк авто именно новейших марок и годов выпуска делает в Одессе воздух опасным для дыхания море не спасает.. а в Луцке или Ковеле или Ровно воздух чистый если брать во внимание автомобили именно времен СССР а вот по вопросу предприятий ситуация разная..

2 именно в регионах депрессивных ездят старые авто и то небольшие пробеги.. потому что доход равен возможностям пробега и литров топлива для авто бензин дизель и газ...

3. Новые типа по евро 5-6 авто на самом деле являются ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ ЧЕМ ЖИГУЛИ 2107 ИЛИ НИВА поясню мода на 3 цилиндра и малую мощность заставляют водителя все время гонять на газе раскручивать двигатель максимальную полку момента крутящий момент и лошадиные силы чтобы куда то ездить а по факту все новые двигатели и до 100 тыс. км не дотянут по факт а с введением Евро 7 будут полностью прекращен выпуск авто с механической коробкой переключения передач все будет или робот автомат или вариатор.. а это +1-2 литра сжигания в якобы экономных двигателях...

4. автомобили с двигателем большего объёма и лошадок под капотом на торможении могут ехать на инерции а вот новые двигатели крутить надо практически от остановки до остановки что чревато выкидами СО2 именно в городских трафиках и пробках повышенным загрязнением ИМЕЕМ ПАРАДОК ЧЕМ ВЫШЕ ЕВРО 6-7 РТЕМ ГРЯЗНЕЕ БУДЕТ НАШ ВОЗДУХ В МЕГАПОЛИСАХ....
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21.09.2021 17:31 Ответить
Золотые слова, поэтому мы и свезли все гавно с Европы.
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21.09.2021 15:58 Ответить
Так вот почему родня депутатов СН обзавелась новыми дорогими машинами.....они за экологию переживают...
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21.09.2021 15:58 Ответить
бггг, у кого ремонт давно не роблений?..

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21.09.2021 16:03 Ответить
Які саме старі автомобілі?
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21.09.2021 16:03 Ответить
Всі, які не є Бентлями, Мерсами та Аудіями молодше 2019 року.
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21.09.2021 16:16 Ответить
Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и в столице, и в маленьком районном центре вносят передвижные источники - автомобили. Их количество уже давно превышает количество населения, Источник: https://censor.net/ru/n3289528

Немає в нас стільки автомобілів.
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21.09.2021 16:04 Ответить
Баба реально брешет. Попахивает Ахметовым и другими металлургами.
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21.09.2021 16:06 Ответить
Нє, то "благародним лєдям" заважають холопи на своїх непристижних драбаданах.
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21.09.2021 16:14 Ответить
Нема в нас стiльki населення
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21.09.2021 16:32 Ответить


Тобто якщо у мого сусіда машини немає - тоді у мене, дружини, доньки - точно є принаймні по одній. А у десятирічного сина навіть дві (за сусіда).
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21.09.2021 16:34 Ответить
Приезжая в Киев из Краматорска, я очень крепко сплю и просыпаюсь полон сил, возвращаясь в Краматорск первое же утро "спасибо что живой" а голова будто всю ночь страйки выбивал. Так что сомнительное заявление. Понятно что если Киев сравнивать с дикими лесами Норвегии, то город грязный, а вот с промышленными городами сравнивать, так Киев ещё оазис свежего воздуха.
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21.09.2021 16:07 Ответить
Киев -оазис пробок..
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21.09.2021 16:32 Ответить
евроблях, больше евроблях! этого старого дерьмового хлама! и КАМАЗов побольше! больших, старых, коптящих и дымящих!
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21.09.2021 16:08 Ответить
Ми живемо в капіталістичній країні. Не подобаються камази то, викупи їх.
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21.09.2021 16:12 Ответить
что ты несешь, «капиталист»!
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21.09.2021 16:15 Ответить
Світло в царство темряви і невігластва.
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21.09.2021 17:21 Ответить
Свiтло!
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21.09.2021 19:43 Ответить
Побільше "тесл" потрібно (((( правда десь писали що при виготовленні однієї тесли навколишнє середовище забруднююється більше аніж за весь час експлуатації "камаза" ((( ну і головне " тесла" теж не вічна - її АКБ кудись діти - проблема з рідні відпрацьованому ядерному паливу ((
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21.09.2021 16:18 Ответить
у нас почти все КАМАЗы на дороге - убитый хлам. Или рассыпается по дороге или коптит воздух черно-белым дымом. Никто не следит за выбросами, в отличие от стран ЕС, с удовольствием спихивающим нашим шаровикам за деньги автохлам, подлежащий утилизации.
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21.09.2021 16:27 Ответить
"Их количество уже давно превышает количество населения" ЕКСПЄРД!

Не так у нас вже й багато тих судей, прокурорів та депутатів аби своїм автопарком перекрити все населення країни. І кількість народу в громадському транспорті це підтверджує. До того ж, навіть Сівоха не здатен сидіти одночасно однією сракою в двох автомобілях.
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21.09.2021 16:11 Ответить
Как говорил Паниковский:

-Поезжайте в Мариуполь и Кривой Рог!

-Какой Мариуполь?

-Поезжайте в Мариуполь и Кривой Рог!

-Чего?

-Нет, вы поезжайте и спросите, где воздух чище, и вам ответят!
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21.09.2021 16:12 Ответить
И в чем проблема?
Вводи ЕВРО-6, всех остальных "в топку".
Разрешить въезд в центр только электро.
И воздух станет чище.
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21.09.2021 16:23 Ответить
Сняли утренний туман над Днепром и говорят, что это смог.

Если это смог, то набздели его депутаты своей жизнедеятельностью.

Качество водопроводной воды эколога не волнует ?

Ещё в конце 90-х её можно быть после кипячения пить.

Потом стандарты поменяли - это легче, чем менять очистительные сооружения.
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21.09.2021 16:25 Ответить
Промышленникам хотят ввести жесткие экологические нормы, вот оно и вылезло.
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21.09.2021 16:31 Ответить
Ірпінь, Буча та Гостомель зливають каналізацію в річку, яка впадає в Києвське водосховище нижче Козаровичів. Сьорбайте кияне і незабрьохайтеся. Це взагалі нікого не цікавить.
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21.09.2021 17:28 Ответить
Про количество авто брехня, машина хорошо если у половины семей есть, то и у трети.
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21.09.2021 16:26 Ответить
Старые автомобили в центре Киева .. ..
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21.09.2021 16:30 Ответить
Потрібно зменшувати акцизи та мито на авто евро5 і вище, тоді старі корита переїдуть на металолом
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21.09.2021 16:35 Ответить
Слышь эксперд приедь в Каменское утром выйди на новый мост и сразу увидишь экологических террористов-ахметовское дмк
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21.09.2021 16:43 Ответить
Коксохимы,нефтехимы.Производство бытовой химии,Промышленное производство курятины,свинины,литейные ,кузнечные проиводства,Фуры,Строительные механизмы,грузовой транспорт,Маршрутки в городах.и лишь потом частный легковой транспорт.Меня бесят эти лукавые эксперты по вызову.Когда мне начинают грузить про все возможные и невозможные,просто перечисляя их из инструкций сельхозхимии. болячки сона,и поэтому подорожала олия.Господа! Не надо нас грузить,мы ще не пьяни..Ваша ложь столь же очевидна,как китайская и кремлевская.Нужно организовывать выступления против олигархов-монополистов.Против подорожания мяса ,молока ,олии,хлеба нужно организовывать марши пустых кастрюль.Если молодежь высокооплачиваемая еще стерпит,то пенсам -гроб!
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21.09.2021 16:52 Ответить
Додайте туди зливи каналізації в містах де, порушені всі норми планування забудови.
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21.09.2021 17:31 Ответить
Совершенно верно ....слуги народа не засоряют воздух выхлопами своих авто...засоряют лохи которые работают на себя, на семью и на страну...
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21.09.2021 17:32 Ответить
Ну звичайно, в Харкові винні автомобілі лише, а старий коксохім, який запустили знов в центрі міста, в цьому зовсім не винний. Навіть не зважаючи на те що навіть річка Уди змінила свій колір після цього.
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21.09.2021 17:57 Ответить
Какой шантаж бизнеса? Что за кукла на верёвке? Если она слепая, пусть попросит внучка запустить дрон над Дарницей под вечер. Хорошие виды на Дарницкую ТЭС Ахметова. Самое интересное ночью, а когда похолодает, тогда и не только ночью.
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21.09.2021 18:31 Ответить
Это грузовой транспорт вредит экологии. Когда видишь сколько он делает выхлопа, солнечный свет меркнет. Автор имеет видимо много новых машин. Надо проверить за какие шиши он их приобрел.
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21.09.2021 19:01 Ответить
Саме смішне, пише, бізнес вкладає мільярди в екологію. Це вони в доменні печі вкладають, яких вже немає мабуть ніде?
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21.09.2021 19:02 Ответить
Как оно будет

https://www.youtube.com/watch?v=Ma_vab0YObU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
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21.09.2021 19:21 Ответить
В Киеве одна "Стройиндустрия" вбросов дает не меньше, чем все автомобили Киева. А по автомобилям - постройте уже хоть один мост в объезд Киева, чтобы фуры и прочий транзитный транспорт через город не ехал. И пробок станет в разы меньше и воздух сразу станет чище.
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22.09.2021 11:50 Ответить
Вывод можно и нужно сделать - авто должно всегда быть в идеальном состоянии и за двигателем нужен особый уход
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07.07.2023 11:57 Ответить
Это вы верно подметили! А залог хорошей и безопасной работы двигателя заключается в использовании качественного масла для двигателя и его своевременной замены. Мне вот на авто нужно менять масло, уже договорился с этим киевским сервисом https://dieselservice.kiev.ua/services-prices/to-avtomobilia/zamena-masla-v-dvigatele . Ситуацию усугублять не хочу, так как это только навредит моему авто
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11.07.2023 10:38 Ответить
 
 