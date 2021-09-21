Найбільше довкілля забруднюють старі автомобілі, - експерт
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Згідно з дослідженнями міжнародних фахівців, Київ є однією з найбільш забруднених столиць світу, а Україна посідає п'яте місце серед європейських держав через смертність, пов'язану з екологією.
Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
За словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, столиця за забрудненням атмосферного повітря обходить абсолютно всі населені пункти України.
Найбільший внесок в забруднення навколишнього середовища і в столиці, і в найменшому районному центрі роблять пересувні джерела - автомобілі. Їхня кількість вже давно перевищує кількість населення, – зазначила Тимочко.
Також повідомляється, що забруднення довкілля хибно пов'язують із промисловістю. Саме підприємцям активісти та політики-популісти найчастіше висловлюють претензії та спекулюють на цій темі заради власних рейтингів. В Україні навіть виник термін – екологічний тероризм, направлений на шантажування бізнесу. Хоча насправді компанії витрачають мільярди на екологічні модернізації, а до екології підприємств завжди прикута увага.
Небезпечність цього процесу в тому, що реальні екологічні проблеми залишаються без уваги. Екологи та активісти просто не звертають увагу на проблеми, які не приносять прибутку. Тим часом рівні небезпечних речовин у повітрі, зокрема Києва, стабільно у декілька разів перевищують норму.
Будь ласка, зачекайте...
Я конечно дико извиняюсь, но эта глава была в Кривом Роге или в Запорожье?
1.Старые авто более менее парк по количеству как раз в маленьких городках ПГТ областных центрах Западной Украины Востока Украины Центра а там как раз ситуация с качеством воздуха в норме и даже в лидерах по качеству вот я живя в Одессе понимаю что город Одесса из за нарушения розы ветров застройка высотками побережья и прибрежья и огромный автопарк авто именно новейших марок и годов выпуска делает в Одессе воздух опасным для дыхания море не спасает.. а в Луцке или Ковеле или Ровно воздух чистый если брать во внимание автомобили именно времен СССР а вот по вопросу предприятий ситуация разная..
2 именно в регионах депрессивных ездят старые авто и то небольшие пробеги.. потому что доход равен возможностям пробега и литров топлива для авто бензин дизель и газ...
3. Новые типа по евро 5-6 авто на самом деле являются ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ ЧЕМ ЖИГУЛИ 2107 ИЛИ НИВА поясню мода на 3 цилиндра и малую мощность заставляют водителя все время гонять на газе раскручивать двигатель максимальную полку момента крутящий момент и лошадиные силы чтобы куда то ездить а по факту все новые двигатели и до 100 тыс. км не дотянут по факт а с введением Евро 7 будут полностью прекращен выпуск авто с механической коробкой переключения передач все будет или робот автомат или вариатор.. а это +1-2 литра сжигания в якобы экономных двигателях...
4. автомобили с двигателем большего объёма и лошадок под капотом на торможении могут ехать на инерции а вот новые двигатели крутить надо практически от остановки до остановки что чревато выкидами СО2 именно в городских трафиках и пробках повышенным загрязнением ИМЕЕМ ПАРАДОК ЧЕМ ВЫШЕ ЕВРО 6-7 РТЕМ ГРЯЗНЕЕ БУДЕТ НАШ ВОЗДУХ В МЕГАПОЛИСАХ....
Немає в нас стільки автомобілів.
Тобто якщо у мого сусіда машини немає - тоді у мене, дружини, доньки - точно є принаймні по одній. А у десятирічного сина навіть дві (за сусіда).
Не так у нас вже й багато тих судей, прокурорів та депутатів аби своїм автопарком перекрити все населення країни. І кількість народу в громадському транспорті це підтверджує. До того ж, навіть Сівоха не здатен сидіти одночасно однією сракою в двох автомобілях.
-Поезжайте в Мариуполь и Кривой Рог!
-Какой Мариуполь?
-Поезжайте в Мариуполь и Кривой Рог!
-Чего?
-Нет, вы поезжайте и спросите, где воздух чище, и вам ответят!
Вводи ЕВРО-6, всех остальных "в топку".
Разрешить въезд в центр только электро.
И воздух станет чище.
Если это смог, то набздели его депутаты своей жизнедеятельностью.
Качество водопроводной воды эколога не волнует ?
Ещё в конце 90-х её можно быть после кипячения пить.
Потом стандарты поменяли - это легче, чем менять очистительные сооружения.
https://www.youtube.com/watch?v=Ma_vab0YObU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C