Найбільше довкілля забруднюють старі автомобілі, - експерт

Згідно з дослідженнями міжнародних фахівців, Київ є однією з найбільш забруднених столиць світу, а Україна посідає п'яте місце серед європейських держав через смертність, пов'язану з екологією.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

За словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, столиця за забрудненням атмосферного повітря обходить абсолютно всі населені пункти України.

Найбільший внесок в забруднення навколишнього середовища і в столиці, і в найменшому районному центрі роблять пересувні джерела - автомобілі. Їхня кількість вже давно перевищує кількість населення, – зазначила Тимочко.

Також повідомляється, що забруднення довкілля хибно пов'язують із промисловістю. Саме підприємцям активісти та політики-популісти найчастіше висловлюють претензії та спекулюють на цій темі заради власних рейтингів. В Україні навіть виник термін – екологічний тероризм, направлений на шантажування бізнесу. Хоча насправді компанії витрачають мільярди на екологічні модернізації, а до екології підприємств завжди прикута увага.

Небезпечність цього процесу в тому, що реальні екологічні проблеми залишаються без уваги. Екологи та активісти просто не звертають увагу на проблеми, які не приносять прибутку. Тим часом рівні небезпечних речовин у повітрі, зокрема Києва, стабільно у декілька разів перевищують норму.