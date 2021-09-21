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Миру необходимо готовиться к новой неизбежной пандемии, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по его словам, неизбежно ждет впереди.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные варианты (COVID-19. - Ред.)", - отметил президент США.
По его словам, этот выбор необходимо сделать.
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Так что Байден не зря беспокоится.
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