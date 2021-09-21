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Миру необходимо готовиться к новой неизбежной пандемии, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Миру необходимо готовиться к новой неизбежной пандемии, - Байден

Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по его словам, неизбежно ждет впереди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные варианты (COVID-19. - Ред.)", - отметил президент США.

По его словам, этот выбор необходимо сделать.

Также читайте: Байден о словах о "Путине-убийце": Мне задали вопрос. Я дал ответ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Ясно, тільки тотальний контроль, резервації комендантський час і інші демократичні нововведення можуть врятувати...
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21.09.2021 17:49
+4
Планируемые пандемии позволяют держать народы под полным контролем и ограничивать во всех правах .
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21.09.2021 20:39
+2
судя по бидосику в Нью-Йорке без маски в толпе - таки да....
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21.09.2021 17:49
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Маячня...
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21.09.2021 17:40 Ответить
Як лайно по-українське будє - Трімьп чи Байдєн?!
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21.09.2021 17:47 Ответить
Путин - *****. 100%.
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21.09.2021 17:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kac73Ks_Yqo

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21.09.2021 17:55 Ответить
При всём отрицательном отношении к Байдену получается ,что не все ещё узнали, что в США количество смертей от коронавируса уже превысила количество смертей от "испанки". По старым сведениям тогда умерло 675 тысяч людей, сейчас уже 695 тысяч. Всего эпидемия тогда унесла по всему миру около 50 миллионов - это все знают.

Так что Байден не зря беспокоится.
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21.09.2021 20:37 Ответить
Байдєн паможєт
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21.09.2021 17:45 Ответить
Ясно, тільки тотальний контроль, резервації комендантський час і інші демократичні нововведення можуть врятувати...
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21.09.2021 17:49 Ответить
судя по бидосику в Нью-Йорке без маски в толпе - таки да....
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21.09.2021 17:49 Ответить
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21.09.2021 17:49 Ответить
"Армія 12 мавп" активізувалась?
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21.09.2021 17:51 Ответить
Пачєму ми нє в НАТО, а Байдєн?
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21.09.2021 17:51 Ответить
Байден це величний лідер,він північний потік поховав.
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21.09.2021 17:53 Ответить
Щітаю це перемогою Зеленського
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21.09.2021 17:55 Ответить
Ну тут ніякий український президент не допоміг.Україна економічно слабка.а від так нічого мало що вирішує в геополітиці.
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21.09.2021 18:04 Ответить
Спасибо, шо предупредил.
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21.09.2021 17:55 Ответить
Ковідіоти - хвас!
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21.09.2021 17:57 Ответить
Оказывается это не китайский вирус....
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21.09.2021 17:59 Ответить
Основная проблема Украины - ЗЕвирус-95. Но и на эту заразу можно найти управу)))
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21.09.2021 18:02 Ответить
деменция прогрессирует
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21.09.2021 18:22 Ответить
Байден нагадує пізнього Брєжнева,читає що напишуть і в туалет без помічника,який йому розстебує-застебує ширіньку не ходить...
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21.09.2021 18:39 Ответить
Кто такой Джо Байден (Пол Уотсон)

https://www.youtube.com/watch?v=KQ-YjGmpO4Q&ab_channel=PaulJosephWatson


Джо Байден пообіцяв більше не чіпати жінок

https://www.youtube.com/watch?v=e4nP4iZToXo&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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21.09.2021 19:00 Ответить
Кто возразит, что нет мирового правительства? Уже и этот дурачек Бидон подпевает
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21.09.2021 19:15 Ответить
Цензор, а почему сайт на W XP глючит? Гугл с Мелкософтом купили и тебя?
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21.09.2021 19:17 Ответить
... к безжалостной пандемии...
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21.09.2021 19:47 Ответить
похоже Байдену негласно присвоили професию лаборанта Уханьского института вирусологии ,и он становится соучастником отмывания монет на прививках,которые с первого разу помогли от вируса,что мертвому примочка.(хотя как обещали победу над вирусней)
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21.09.2021 20:32 Ответить
Планируемые пандемии позволяют держать народы под полным контролем и ограничивать во всех правах .
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21.09.2021 20:39 Ответить
 
 