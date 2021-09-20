Байден о словах о "Путине-убийце": Мне задали вопрос. Я дал ответ
Президент США Джо Байден объяснил свои слова, когда он назвал "убийцей" российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что просто ответил на поставленный вопрос.
Байдена цитирует ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что речь об этом идет в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты. В частности, в ней описан разговор Байдена и Путина после того скандального заявления. Как отмечают журналисты, Путин заявил, что расстроен в связи с тем, что американский президент назвал его "убийцей".
В ответ Байден отметил, что его комментарий в интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу "не был чем-то преднамеренным".
"Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему", - заявил президент США.
Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
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так я вам расскажу.
Президенту Трампу были до лампочки все, кроме его(и моей тоже ) страны.
Задача- делать все так, чтобы Америка всегда была ПЕРВОЙ во всем.
Это касалось и газа тоже.
Европе предлагался американский сжиженный газ недорого вместо российского из трубы.
Немцы, которые на подачке у Газпрома, тянули время.
Поляки начали строить терминалы для приемки газа из газовозов. Полностью отказались от российского газа.
Итог- Трампа сожрали, Бидон включил строительство трубы( скорее всего за десятину, как в Буризме), транзит через Украину обязательно прикроют, рано или поздно, скорее раньше.
Правду сказать, этот транзит не интересовал Байдена. Его ничего вообще не интересует кроме мороженного, так как старик в маразме.
Как впрочем и Трампа транзит через Украину не интересовал, но тот хотел выключить российский газ ВООБЩЕ и Украине это было выгодно, у России не было бы денег на войны.
Вот и все.
А ЗЕ говорит, что никак не можна вот так прямо говорить, что ***** убийца. Как же потом ЗЕ к ***** в гости ехать на чай и заглядывание в очко?
кстати, сомневаюсь, чтоб Джо такое сказал про китайского генсека.
и чей же он попередник?
а вот еще перл - "кстати, сомневаюсь, чтоб Джо такое сказал про китайского генсека" ))
т.е вы признаете, шо китайский генсек повыше ***** будет и чином и ростом?
не я, а вы "признаете, шо китайский генсек повыше ***** будет и чином и ростом?"
Чтоб нас не приняли в НАТО. Гитлер тоже никого не убивал