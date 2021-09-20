РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7010 посетителей онлайн
Новости
4 652 32

Байден о словах о "Путине-убийце": Мне задали вопрос. Я дал ответ

Байден о словах о

Президент США Джо Байден объяснил свои слова, когда он назвал "убийцей" российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что просто ответил на поставленный вопрос.

Байдена цитирует ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что речь об этом идет в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты. В частности, в ней описан разговор Байдена и Путина после того скандального заявления. Как отмечают журналисты, Путин заявил, что расстроен в связи с тем, что американский президент назвал его "убийцей".

В ответ Байден отметил, что его комментарий в интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу "не был чем-то преднамеренным".

"Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему", - заявил президент США.

Читайте также: Байден о заявлении "Путин - убийца": Больше не буду этот вопрос поднимать

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31216)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
І добре, що від своїх слів не відмовився. Не те що нас сцикунець.. навіть країну агресора боїться назвати, і ніяк не протидіє ворогові. Ми стали слабкі.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:04
+7
Єслі сказать што ***** - убівца, завтра на дамбасє загінєт сто чілавєк (с) вава зеленский
показать весь комментарий
20.09.2021 16:59
+6
А шо, неправильно сказал? Ещё надо было добавить, шо оно ещё и *****)
показать весь комментарий
20.09.2021 17:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо, опять ? 😂
показать весь комментарий
20.09.2021 16:56 Ответить
Сказанув, а потім задумався. І на всяк випадок почав догоджати ЦАРЬОВІ Пуйлу.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:58 Ответить
А шо, неправильно сказал? Ещё надо было добавить, шо оно ещё и *****)
показать весь комментарий
20.09.2021 17:22 Ответить
Как то нелогично. После таких заявлений руки подать уже в западло. А подавал...Некрасиво выходит.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:57 Ответить
_Ожидать от политиков во-первых моральности, во-вторых порядочности и честности - признак наивности на грани слабоумия. Это по определению лживые, беспринципные и совершенно безнравственные подлецы и мерзавцы. Сама система отбора такая: к власти над людьми рвутся отнюдь не иисусы... Редкие исключения - лишь подтверждают правило.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:17 Ответить
Ты путаешь раху. Просто Байден старый.Без амбиций.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:30 Ответить
_Ты про байдуна многого не знаешь. Как он ещё при КПСС шастал в совок, что он им там говорил... Не будь шляпой, сперва изучи вопрос - после выступай с докладом по вопросу.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:41 Ответить
В США получше тебя изучили.Трамп бы это как козырь предоставил.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:44 Ответить
_Байдун уже столько козырей предоставил... Ещё со времён госсека при "миротворце" абаме! И сейчас новых подогнал! Что только упоротые, отказывающиеся признавать реальность такой как она есть, всё ещё отрицают что такое байдун в действительности.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:49 Ответить
Не петляй, Жора.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:57 Ответить
Єслі сказать што ***** - убівца, завтра на дамбасє загінєт сто чілавєк (с) вава зеленский
показать весь комментарий
20.09.2021 16:59 Ответить
Байден : Путин! Ты убийца! Путин: Кто как обзывается тот так и называется. Пожали руки , разошлись) вот такой вот диалог
показать весь комментарий
20.09.2021 17:02 Ответить
І добре, що від своїх слів не відмовився. Не те що нас сцикунець.. навіть країну агресора боїться назвати, і ніяк не протидіє ворогові. Ми стали слабкі.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:04 Ответить
Це так, не відмовляється, але північний потік розморозив. Трамп називав ввп чи не другом, але північний потік забив санкціями. Час покаже, хто з цих двох для нас краще.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:16 Ответить
Смешно ,что кто то думает,шо если заводить уголовные дела против президента США-это безболезненно
показать весь комментарий
20.09.2021 17:21 Ответить
Потік уже був майже добудований. Толку з тих санкцій. До того ж наше зе ніяк на них не наполягали.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:22 Ответить
Це так, майже добудований. Однак добудувати не могли, поки Байден санкції не зняв.
показать весь комментарий
20.09.2021 18:17 Ответить
Перепрошую, не дочитав пост. Зе на цих санкціях не наполягав, однак і Трамп ці санкції не тільки й не стільки заради нас вводив. Скоріш за все, у Трампа були свої причини гальмувати північний потік, а у Байдена цих причин немає. Ми не все знаємо.
показать весь комментарий
20.09.2021 18:20 Ответить
Ми не все знаємо

====

так я вам расскажу.

Президенту Трампу были до лампочки все, кроме его(и моей тоже ) страны.

Задача- делать все так, чтобы Америка всегда была ПЕРВОЙ во всем.

Это касалось и газа тоже.

Европе предлагался американский сжиженный газ недорого вместо российского из трубы.

Немцы, которые на подачке у Газпрома, тянули время.

Поляки начали строить терминалы для приемки газа из газовозов. Полностью отказались от российского газа.

Итог- Трампа сожрали, Бидон включил строительство трубы( скорее всего за десятину, как в Буризме), транзит через Украину обязательно прикроют, рано или поздно, скорее раньше.

Правду сказать, этот транзит не интересовал Байдена. Его ничего вообще не интересует кроме мороженного, так как старик в маразме.

Как впрочем и Трампа транзит через Украину не интересовал, но тот хотел выключить российский газ ВООБЩЕ и Украине это было выгодно, у России не было бы денег на войны.

Вот и все.
показать весь комментарий
20.09.2021 19:33 Ответить
нашому найвеличнішому теж задавали...у нього відразу жижки затряслися...і рахунок в банку від страху зжався
показать весь комментарий
20.09.2021 17:13 Ответить
Шо вот так просто взял и ответил?

А ЗЕ говорит, что никак не можна вот так прямо говорить, что ***** убийца. Как же потом ЗЕ к ***** в гости ехать на чай и заглядывание в очко?
показать весь комментарий
20.09.2021 19:32 Ответить
Убивця. Тільки прийшов до влади і зразу почав убивать. Почав із Афгана.
показать весь комментарий
20.09.2021 21:09 Ответить
Мало того, что старый маразматик, так еще и мудак, который не отвечает за свои слова, а еще не побреговал пожать руку (по локоть в крови), кстати не он один (если быть объективным)!
показать весь комментарий
20.09.2021 22:37 Ответить
хорошо говорить, когда у тебя сильнейшая армия в мире, когда враг не захватил территории, или когда ты уже папередник и от тебя ничего не зависит.

кстати, сомневаюсь, чтоб Джо такое сказал про китайского генсека.
показать весь комментарий
21.09.2021 01:38 Ответить
впечатлил набор букв - "когда ты уже папередник и от тебя ничего не зависит"..

и чей же он попередник?

а вот еще перл - "кстати, сомневаюсь, чтоб Джо такое сказал про китайского генсека" ))

т.е вы признаете, шо китайский генсек повыше ***** будет и чином и ростом?
показать весь комментарий
21.09.2021 03:44 Ответить
не у меня, а к тебя набор буков и перл. ты знаешь кто у Зе папередник.

не я, а вы "признаете, шо китайский генсек повыше ***** будет и чином и ростом?"
показать весь комментарий
21.09.2021 03:46 Ответить
кем бы ни был тот кого ты имел ввиду - и чей же от попередник?
показать весь комментарий
21.09.2021 03:51 Ответить
сами себе дайте ответ.
показать весь комментарий
21.09.2021 04:00 Ответить
вы упорно не втыкаете - тест на 10 вам точно не нужен.
показать весь комментарий
21.09.2021 03:57 Ответить
вот прекрасно вы сами себе лишь о себе на написали "вы упорно не втыкаете - тест на 10 вам точно не нужен."
показать весь комментарий
21.09.2021 04:01 Ответить
Именно пу отдает директиву постреливать на линии

Чтоб нас не приняли в НАТО. Гитлер тоже никого не убивал
показать весь комментарий
21.09.2021 14:39 Ответить
 
 