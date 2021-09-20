Байден щодо слів про "Путіна-убивцю": Мені поставили запитання. Я дав відповідь
Президент США Джо Байден пояснив свої слова, коли він назвав "вбивцею" російського президента Володимира Путіна. Він підкреслив, що просто відповів на поставлене запитання.
Байдена цитує ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що мова про це в новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда і Роберта Кости. Зокрема, в ній описана розмова Байдена і Путіна після тієї скандальної заяви. Як зазначають журналісти, Путін заявив, що засмучений у зв'язку з тим, що американський президент назвав його "вбивцею".
У відповідь Байден зазначив, що його коментар в інтерв'ю ведучому ABC News Джорджу Стефанопулосу "не був чимось навмисним".
"Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему", - заявив президент США.
Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
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так я вам расскажу.
Президенту Трампу были до лампочки все, кроме его(и моей тоже ) страны.
Задача- делать все так, чтобы Америка всегда была ПЕРВОЙ во всем.
Это касалось и газа тоже.
Европе предлагался американский сжиженный газ недорого вместо российского из трубы.
Немцы, которые на подачке у Газпрома, тянули время.
Поляки начали строить терминалы для приемки газа из газовозов. Полностью отказались от российского газа.
Итог- Трампа сожрали, Бидон включил строительство трубы( скорее всего за десятину, как в Буризме), транзит через Украину обязательно прикроют, рано или поздно, скорее раньше.
Правду сказать, этот транзит не интересовал Байдена. Его ничего вообще не интересует кроме мороженного, так как старик в маразме.
Как впрочем и Трампа транзит через Украину не интересовал, но тот хотел выключить российский газ ВООБЩЕ и Украине это было выгодно, у России не было бы денег на войны.
Вот и все.
А ЗЕ говорит, что никак не можна вот так прямо говорить, что ***** убийца. Как же потом ЗЕ к ***** в гости ехать на чай и заглядывание в очко?
кстати, сомневаюсь, чтоб Джо такое сказал про китайского генсека.
и чей же он попередник?
а вот еще перл - "кстати, сомневаюсь, чтоб Джо такое сказал про китайского генсека" ))
т.е вы признаете, шо китайский генсек повыше ***** будет и чином и ростом?
не я, а вы "признаете, шо китайский генсек повыше ***** будет и чином и ростом?"
Чтоб нас не приняли в НАТО. Гитлер тоже никого не убивал