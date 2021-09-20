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Байден щодо слів про "Путіна-убивцю": Мені поставили запитання. Я дав відповідь

Байден щодо слів про

Президент США Джо Байден пояснив свої слова, коли він назвав "вбивцею" російського президента Володимира Путіна. Він підкреслив, що просто відповів на поставлене запитання.

Байдена цитує ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що мова про це в новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда і Роберта Кости. Зокрема, в ній описана розмова Байдена і Путіна після тієї скандальної заяви. Як зазначають журналісти, Путін заявив, що засмучений у зв'язку з тим, що американський президент назвав його "вбивцею".

У відповідь Байден зазначив, що його коментар в інтерв'ю ведучому ABC News Джорджу Стефанопулосу "не був чимось навмисним".

"Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему", - заявив президент США.

Також читайте: Зіштовхнувшись із "застоєм" економіки, авторитарний режим Путіна впаде, - The New York Times

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23764)


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Топ коментарі
+10
І добре, що від своїх слів не відмовився. Не те що нас сцикунець.. навіть країну агресора боїться назвати, і ніяк не протидіє ворогові. Ми стали слабкі.
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20.09.2021 17:04
+7
Єслі сказать што ***** - убівца, завтра на дамбасє загінєт сто чілавєк (с) вава зеленский
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20.09.2021 16:59
+6
А шо, неправильно сказал? Ещё надо было добавить, шо оно ещё и *****)
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20.09.2021 17:22
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Шо, опять ? 😂
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20.09.2021 16:56 Відповісти
Сказанув, а потім задумався. І на всяк випадок почав догоджати ЦАРЬОВІ Пуйлу.
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20.09.2021 16:58 Відповісти
А шо, неправильно сказал? Ещё надо было добавить, шо оно ещё и *****)
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20.09.2021 17:22 Відповісти
Как то нелогично. После таких заявлений руки подать уже в западло. А подавал...Некрасиво выходит.
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20.09.2021 16:57 Відповісти
_Ожидать от политиков во-первых моральности, во-вторых порядочности и честности - признак наивности на грани слабоумия. Это по определению лживые, беспринципные и совершенно безнравственные подлецы и мерзавцы. Сама система отбора такая: к власти над людьми рвутся отнюдь не иисусы... Редкие исключения - лишь подтверждают правило.
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20.09.2021 17:17 Відповісти
Ты путаешь раху. Просто Байден старый.Без амбиций.
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20.09.2021 17:30 Відповісти
_Ты про байдуна многого не знаешь. Как он ещё при КПСС шастал в совок, что он им там говорил... Не будь шляпой, сперва изучи вопрос - после выступай с докладом по вопросу.
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20.09.2021 17:41 Відповісти
В США получше тебя изучили.Трамп бы это как козырь предоставил.
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20.09.2021 17:44 Відповісти
_Байдун уже столько козырей предоставил... Ещё со времён госсека при "миротворце" абаме! И сейчас новых подогнал! Что только упоротые, отказывающиеся признавать реальность такой как она есть, всё ещё отрицают что такое байдун в действительности.
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20.09.2021 17:49 Відповісти
Не петляй, Жора.
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20.09.2021 16:57 Відповісти
Єслі сказать што ***** - убівца, завтра на дамбасє загінєт сто чілавєк (с) вава зеленский
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20.09.2021 16:59 Відповісти
Байден : Путин! Ты убийца! Путин: Кто как обзывается тот так и называется. Пожали руки , разошлись) вот такой вот диалог
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20.09.2021 17:02 Відповісти
І добре, що від своїх слів не відмовився. Не те що нас сцикунець.. навіть країну агресора боїться назвати, і ніяк не протидіє ворогові. Ми стали слабкі.
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20.09.2021 17:04 Відповісти
Це так, не відмовляється, але північний потік розморозив. Трамп називав ввп чи не другом, але північний потік забив санкціями. Час покаже, хто з цих двох для нас краще.
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20.09.2021 17:16 Відповісти
Смешно ,что кто то думает,шо если заводить уголовные дела против президента США-это безболезненно
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20.09.2021 17:21 Відповісти
Потік уже був майже добудований. Толку з тих санкцій. До того ж наше зе ніяк на них не наполягали.
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20.09.2021 17:22 Відповісти
Це так, майже добудований. Однак добудувати не могли, поки Байден санкції не зняв.
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20.09.2021 18:17 Відповісти
Перепрошую, не дочитав пост. Зе на цих санкціях не наполягав, однак і Трамп ці санкції не тільки й не стільки заради нас вводив. Скоріш за все, у Трампа були свої причини гальмувати північний потік, а у Байдена цих причин немає. Ми не все знаємо.
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20.09.2021 18:20 Відповісти
Ми не все знаємо

====

так я вам расскажу.

Президенту Трампу были до лампочки все, кроме его(и моей тоже ) страны.

Задача- делать все так, чтобы Америка всегда была ПЕРВОЙ во всем.

Это касалось и газа тоже.

Европе предлагался американский сжиженный газ недорого вместо российского из трубы.

Немцы, которые на подачке у Газпрома, тянули время.

Поляки начали строить терминалы для приемки газа из газовозов. Полностью отказались от российского газа.

Итог- Трампа сожрали, Бидон включил строительство трубы( скорее всего за десятину, как в Буризме), транзит через Украину обязательно прикроют, рано или поздно, скорее раньше.

Правду сказать, этот транзит не интересовал Байдена. Его ничего вообще не интересует кроме мороженного, так как старик в маразме.

Как впрочем и Трампа транзит через Украину не интересовал, но тот хотел выключить российский газ ВООБЩЕ и Украине это было выгодно, у России не было бы денег на войны.

Вот и все.
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20.09.2021 19:33 Відповісти
нашому найвеличнішому теж задавали...у нього відразу жижки затряслися...і рахунок в банку від страху зжався
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20.09.2021 17:13 Відповісти
Шо вот так просто взял и ответил?

А ЗЕ говорит, что никак не можна вот так прямо говорить, что ***** убийца. Как же потом ЗЕ к ***** в гости ехать на чай и заглядывание в очко?
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20.09.2021 19:32 Відповісти
Убивця. Тільки прийшов до влади і зразу почав убивать. Почав із Афгана.
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20.09.2021 21:09 Відповісти
Мало того, что старый маразматик, так еще и мудак, который не отвечает за свои слова, а еще не побреговал пожать руку (по локоть в крови), кстати не он один (если быть объективным)!
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20.09.2021 22:37 Відповісти
хорошо говорить, когда у тебя сильнейшая армия в мире, когда враг не захватил территории, или когда ты уже папередник и от тебя ничего не зависит.

кстати, сомневаюсь, чтоб Джо такое сказал про китайского генсека.
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21.09.2021 01:38 Відповісти
впечатлил набор букв - "когда ты уже папередник и от тебя ничего не зависит"..

и чей же он попередник?

а вот еще перл - "кстати, сомневаюсь, чтоб Джо такое сказал про китайского генсека" ))

т.е вы признаете, шо китайский генсек повыше ***** будет и чином и ростом?
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21.09.2021 03:44 Відповісти
не у меня, а к тебя набор буков и перл. ты знаешь кто у Зе папередник.

не я, а вы "признаете, шо китайский генсек повыше ***** будет и чином и ростом?"
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21.09.2021 03:46 Відповісти
кем бы ни был тот кого ты имел ввиду - и чей же от попередник?
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21.09.2021 03:51 Відповісти
сами себе дайте ответ.
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21.09.2021 04:00 Відповісти
вы упорно не втыкаете - тест на 10 вам точно не нужен.
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21.09.2021 03:57 Відповісти
вот прекрасно вы сами себе лишь о себе на написали "вы упорно не втыкаете - тест на 10 вам точно не нужен."
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21.09.2021 04:01 Відповісти
Именно пу отдает директиву постреливать на линии

Чтоб нас не приняли в НАТО. Гитлер тоже никого не убивал
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21.09.2021 14:39 Відповісти
 
 