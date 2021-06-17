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Байден о заявлении "Путин - убийца": Больше не буду этот вопрос поднимать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден о заявлении

Президент США Джо Байден подтвердил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что глава Кремля убийца.

Об этом речь шла на пресс-конференции Байдена после встречи с Путиным в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Байден отметил, что пообещал Путину больше не поднимать этот вопрос.

"Он доволен моим объяснением... Я сказал, что больше не буду этот вопрос поднимать", - добавил президент США.

Также читайте: Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+37
Откуда у этих старых хрычей, такая любовь к русне? Рейган уже бы три раза ушатал и ноги бы вытер об ватный скот, а эти блазни как чмошники пресмыкаюца...
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16.06.2021 23:40
+34
Байден про заяву "Путін - вбивця": більше не буду це питання порушувати - Цензор.НЕТ 9435
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17.06.2021 00:08
+17
А чего его поднимать ,всё свазано ,все точки над и расставлены ,путин ***** и убийца по совместительству а может наоборот ... Байден о заявлении "Путин - убийца": больше не буду этот вопрос поднимать - Цензор.НЕТ 1696
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16.06.2021 23:41
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Старий Бі: Валодіа, плюй в мєня ісчьо
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17.06.2021 08:14 Ответить
Эмоции политика такого уровня - показатель слабости.
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17.06.2021 08:51 Ответить
Значит...честных ответов больше не будет?????
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17.06.2021 08:52 Ответить
Нагнуло ***** дідуся бідончика як хотіло і задовільнилося вибаченнями.Маєте суворого Байдена...
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17.06.2021 09:17 Ответить
Стареющий маразматик мокнул старого маразматика мордякою в гавнище.
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17.06.2021 14:04 Ответить
«"Путин - убийца": Больше не буду этот вопрос поднимать» - сказал Байден и почесал бланш под правым глазом.
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17.06.2021 14:19 Ответить
перемога.
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17.06.2021 14:32 Ответить
Адназначна, перемога. Байден про заяву "Путін - убивця": більше не буду це питання порушувати - Цензор.НЕТ 9579
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17.06.2021 17:13 Ответить
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