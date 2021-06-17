16 756 108
Байден о заявлении "Путин - убийца": Больше не буду этот вопрос поднимать
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден подтвердил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что глава Кремля убийца.
Об этом речь шла на пресс-конференции Байдена после встречи с Путиным в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Байден отметил, что пообещал Путину больше не поднимать этот вопрос.
"Он доволен моим объяснением... Я сказал, что больше не буду этот вопрос поднимать", - добавил президент США.
Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
Топ комментарии
+37 Олег Тихонов 055f40a1
показать весь комментарий16.06.2021 23:40
+34 Павло ШОвте
показать весь комментарий17.06.2021 00:08
+17 Серый Вовк
показать весь комментарий16.06.2021 23:41
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Ef Df
показать весь комментарий17.06.2021 08:14 Ответить Мне нравится 1
Паравоз
показать весь комментарий17.06.2021 08:51 Ответить Мне нравится 1
roadstar
показать весь комментарий17.06.2021 08:52 Ответить Мне нравится 0
Porol ferton
показать весь комментарий17.06.2021 09:17 Ответить Мне нравится 2
Мэтр Великий Выстороп
показать весь комментарий17.06.2021 14:04 Ответить Мне нравится 0
Мэтр Великий Выстороп
показать весь комментарий17.06.2021 14:19 Ответить Мне нравится 1
Anatoly Kondrashow
показать весь комментарий17.06.2021 14:32 Ответить Мне нравится 1
Володимир Горбатько
показать весь комментарий17.06.2021 17:13 Ответить Мне нравится 1
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...