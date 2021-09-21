РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14563 посетителя онлайн
Новости За рубежом
5 299 66
Байден (2381) Израиль (1759) Палестина (153)

Создание палестинского государства гарантирует демократическое будущее Израиля, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Создание палестинского государства гарантирует демократическое будущее Израиля, - Байден

США оказывают безоговорочную поддержку Израилю, однако лучшей гарантией мирного развития этой страны стало бы формирование жизнеспособного государства палестинцев, заявил во вторник американский президент Джо Байден.

"Наша поддержка независимого еврейского государства неоспорима", - сказал он на Генассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Но я продолжаю верить, что концепция "два государства для двух народов" - это лучший способ гарантировать будущее Израиля в качестве еврейского демократического государства, которое существует рядом с эффективным суверенным и демократическим палестинским государством", - продолжил президент США.

В то же время он отметил, что мир находится далеко от достижения этой цели, но "сдаваться нельзя".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Демократический Афган не даст сбрехать
показать весь комментарий
21.09.2021 18:25
+9
Вот на этот счет ы ошибаетесь! Сами паллестинцы не хотят содавать государство ..так как придется работать-раз! Второе -няшек в виде разных гумангитарных финансирований и т д как жертве Израиля уже не будет...Придется зарабатывать..а они это не умеют..а скорее всего не хотят!!! Как говорил Шариков ..А как же я харчеваться буду" )))
показать весь комментарий
21.09.2021 19:15
+6
Карл Маркс и Фридрих Энгельс однажды поняли одну вещь...Рюсскае быдло Московитов не является ни страной ни государсом...
показать весь комментарий
21.09.2021 18:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот на этот счет ы ошибаетесь! Сами паллестинцы не хотят содавать государство ..так как придется работать-раз! Второе -няшек в виде разных гумангитарных финансирований и т д как жертве Израиля уже не будет...Придется зарабатывать..а они это не умеют..а скорее всего не хотят!!! Как говорил Шариков ..А как же я харчеваться буду" )))
показать весь комментарий
21.09.2021 19:15 Ответить
Демократический Афган не даст сбрехать
показать весь комментарий
21.09.2021 18:25 Ответить
Байден то жалюгідна нікчема
показать весь комментарий
21.09.2021 18:33 Ответить
Заберите у Байдена микрофон, он уже достаточно наговорил...
показать весь комментарий
21.09.2021 18:29 Ответить
Гораздо, гораздо хуже: эта тварь уже натворила, а не просто наговорила!
показать весь комментарий
21.09.2021 21:31 Ответить
Карл Маркс и Фридрих Энгельс однажды поняли одну вещь...Рюсскае быдло Московитов не является ни страной ни государсом...
показать весь комментарий
21.09.2021 18:30 Ответить
Байдєн приде порядок наведє
показать весь комментарий
21.09.2021 18:31 Ответить
Шариковы...Мавзолейные...фас...Ольгу ********* подтяните... стадо баранов...
показать весь комментарий
21.09.2021 18:32 Ответить
Час назад Европарламент принял Резолюцию...об обсирании РАБссии по полному тарифу.... цена на газ упадет до 10 долларов...в игру вступили НОРВЕГИЯ и Румыния....
показать весь комментарий
21.09.2021 18:35 Ответить
Вау ну если в игру вступила Румыния то цена на газ точно упадет.))
показать весь комментарий
21.09.2021 18:38 Ответить
Курочка по зёрнышку клюёт
показать весь комментарий
21.09.2021 18:40 Ответить
Чалдон..ты хоть знаешь сколко газа добыает Румынияв Черном море в год? баран пля...
показать весь комментарий
21.09.2021 18:49 Ответить
Знаю, 2,5 млрд, а Украина добывает 20 млрд.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:51 Ответить
Ну это он зря, еврейская диаспора очень сильна в США и могут много крови попить.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:36 Ответить
Евреи в США массово в Демпартии и ненавидят Израиль .
показать весь комментарий
21.09.2021 21:02 Ответить
А в чем причина?
показать весь комментарий
21.09.2021 21:15 Ответить
В совковості, там сплять і бачать совок в окремо взятій квартирі, але щоб в Каліфорнії.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:57 Ответить
А визнання ордловців гарантує демократичне майбутнє України.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:38 Ответить
сбылась мечта хасидов
показать весь комментарий
21.09.2021 18:38 Ответить
вот прежде чем молоть такую херню, надо хоть немного понимать кто такие хасиды, и сколько направлений в хасидизме, сколько ещё других ортодоксальных направлений и как каждое из них относится к государству Израиль
показать весь комментарий
21.09.2021 19:03 Ответить
Байден работает четко и слаженно с премьером Британии Джонсоном бараны мавзолейные...вы попали в капкан Гитлера...1939 ьгода...
показать весь комментарий
21.09.2021 18:38 Ответить
Создание палестинского государства .-После встречи с Зеленским Байден укрепился в этой идее.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:41 Ответить
Збудувати ще одну терористичну державу під боком у Ізраїля? Коли більшість арабів вважають, що Ізраїлю не повинно бути. Є якісь смутні підозри, що всі свої сили вони направлять на ліквідацію єврейської держави.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:45 Ответить
Уважаю Израиль! Ни в какое НАТО не входит и не просится.. имеет ядерное оружие и мощную боеспособную армию громившую арабские армии превосходившие ее в несколько раз на трех фронтах сразу, они сами способны за себя постоять.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:51 Ответить
без помощи Штатов Израиль никогда бы не стал таким, каким его знают сейчас... это аксиома. Ну и конечно же, если бы в Израиле не правили всю его историю еврейские националисты (сионисты), то евреи никогда бы не построили свое государство... Все премьер-министры Израиля, от первого до сегодняшнего представляют те или иные сионистские организации. В окружении враждебно настроенных государств только национализм или его формы, может быть фундаментом государства... все остальное самообман.
показать весь комментарий
21.09.2021 19:00 Ответить
стали как раз без помощи Штатов, войну 1948, 1967, 1973гг. выиграли без помощи Штатов и ЯО обзавелись тоже без помощи Штатов!
показать весь комментарий
21.09.2021 19:05 Ответить
смешно. государство израиль проект американских банкиров
показать весь комментарий
21.09.2021 19:24 Ответить
Совсем дурак?
показать весь комментарий
21.09.2021 19:42 Ответить
И сталина тоже..только он хотел свой Израиль социалистический...и офицеров прошедших 2мв туда отправили немеряно...заодно и решался "еврейский вопрос" в ссср... А тут бац и кидок совка по полной
показать весь комментарий
21.09.2021 21:20 Ответить
Бред ..... США возражали против создания государства Израиль, только угроза публикаций разведки , еще не созданного еврейского государства, относительно действий, во время начала 2-й мировой войны, известного чиновника и политика США, США проголосовали за создание государства Израиль.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:47 Ответить
Бред... , США не поддерживал Израиль и отказывался продавать ему оружие.
После войны 1967г, когда небольшое государство, одержала победу в войне, против объединенных армий Египта, Сирии, Иордании, Ирака ... США обратили внимание на Израиль.

Кстати, в этой войне Израиль нанес ракетный удар, по разведочному кораблю США, который, как считал Израиль, передавал данные о передвижении войск Израиля.
Тогда погибло несколько десятков американцев,.....
США уважает силу, поэтому Израиль и США стали союзниками.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:41 Ответить
СССр сдох,сдохнет и РАБссия...вопрос во времени....
показать весь комментарий
21.09.2021 18:53 Ответить
Американці 20 років робили "демократичну країну" з Афганістану! А палестинці - ще гірше! Це - народ-паразит що вже четверте чи п"яте покоління живе за рахунок війни і жебрацтва в ООН В них "вбухали" стільки грошей що нормальна країна вже-б стала "Оманом" чи "Катаром" Однак вони все прожирають і просирають! Сусідні арабські країни дають палестинцям гроші не тому що їх жаліють а тому щоб вони не лізли на їх територію! Тобто вони від них відкупаються! Бо ті ні працювать не навчені ні жить нормально з сусідами не здатні!!!
показать весь комментарий
21.09.2021 18:54 Ответить
А палестинці - ще гірше! Це - народ-паразит.- Украинцам не хватает только наёмников-арабов в террористических формированиях ДНР. Израильские наёмники-евреи там уже есть./ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
показать весь комментарий
21.09.2021 19:14 Ответить
В этногенезе палестинцев поучаствовали и киммерийцы, и ранние славяне... Позже и арабы...
показать весь комментарий
21.09.2021 20:23 Ответить
А ще - марсіани…
показать весь комментарий
21.09.2021 20:43 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 21:10 Ответить
а вот не хрен было зЯленского в США пускать - вот вам и пример - у Байдена - обострение деменции началось.....
показать весь комментарий
21.09.2021 18:55 Ответить
Интересно как они могут сосуществовать.. Вопрос о границах между ними прямо противоположны у обоих сторон, о еврейских поселениях, об Иерусалиме, о непризнании самого факта существования Израиля, о радикальных течениях ислама которые всегда будут у власти в Палестине, огромное количество палестинских беженцев по всему арабскому миру, разделение Палестины на два анклава ( самой Палестины и сектора Газа) территорией Израиля, о невозможности Израиля защитить свою безопасность в окружении стран исламского мира в случае ухода с палестинских территорий, прошлый исторический опыт Израиля ( ведь именно арабы хотели уничтожить Израиль в зародыше, все войны начинались по инициативе арабских соседей.., а сейчас за их спиной стоит еще и Иран.) Терроризм на территории самого Израиля поддерживаемый и финансируемый из соседних территорий. В общем можно привести еще с десяток пунктов. Так что этот конфликт не разрешим ( как был не разрешим скажем вопрос Афганистана, хотя он по сути даже проще). Даже если США и Запад завалит Палестину деньгами, с условием " мира" и взаимного признания. Это будет все временно и все равно обернется большой войной. В итоге которой Израилю вновь придется выходить на старые рубежи ( пригодными для обороны страны), и на этот раз они от туда не уйдут уже ни куда. Как не печально но это факт. Мира там не будет, разве что "перемирие".
показать весь комментарий
21.09.2021 18:57 Ответить
походу у джо амнезия или старческий маразм - Израиль 70(!) лет ведет войны с "соседями" которые не он начинал!
показать весь комментарий
21.09.2021 19:13 Ответить
вообще политика демократов во главе с байденом напоминает действия однопартийца обамы - шаг вперед, два шага назад.
показать весь комментарий
21.09.2021 19:15 Ответить
Обама управляет Байденом в настоящий момент . Байден старый и плохо соображает он просто марионетка . Президентство байдена называют третьим сроком Обамы .
показать весь комментарий
21.09.2021 21:08 Ответить
В нас верещать «anyone but Trump" у вас- будь хто, лиш би не Порошенко… у нас димегційнтй клоун, у вас-клоун.
показать весь комментарий
21.09.2021 19:18 Ответить
Для України все почалось, коли один кремлівський паяц, під шампанське заявив «Трамп наш»! І що? В Україні всі повірили і досі вірять..
показать весь комментарий
21.09.2021 19:21 Ответить
Вот єто паварот...

показать весь комментарий
21.09.2021 19:22 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 19:29 Ответить
Хабад при Трампаксі рулив. Його донька прийняла іудаїзм та стала на чолі жіночого Хабаду. До речі, це сама небезпечна та впливова секта у світі, а рудий орангутанг був їхнім представником і Білому домі. Можна тільки здогадуватись, щоб він на другому терміні ще нарулив під егідою Хабаду
показать весь комментарий
21.09.2021 19:44 Ответить
Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Арабы-палестинцы задёшево продали свою землю евреям. Результат-на эту землю приехали евреи со всего света, число евреев увеличилось в 10 раз - им самим стало тесно. Палестинцы деньги проели, а земли-кормилицы уже нет, и они начали бунтовать. Евреи их начали жестоко усмирять-Киббия, Сабра, Шатила, сектор Газа. Украинцы тоже будут продавать свою землю. Надо её продавать не только евреям. А и китайцам. Китайцы-мудрый народ. И тогда Украина будет как Палестина но Киббии, Сабры, Шатилы, сектора Газа не будет. Может быть. А украинцы станут приятного желтоватого цвета.
показать весь комментарий
21.09.2021 19:34 Ответить
,,Евреи их начали жестоко усмирять-Киббия, Сабра, Шатила, сектор Газа.,,

Во времена Интернета врать невозможно: в Сабре и Шатиле - арабы христиане Ливана устроили резню против арабов мусульман.
Израиль признали виноватым, потому что они бездействовали и не спасли арабов мусульман.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:55 Ответить
Во времена Интернета врать невозможно.-Таки да, мигрант, Украину на колбасу променявший. Сабра и Шатила лагеря палестинских беженцев , в которых союзники Израиля устроили резню. Израильтяне во время резни обеспечивали оцепление лагерей-типа оцеплений войсками НКВД украинских сёл в Голодомор.
показать весь комментарий
22.09.2021 00:08 Ответить
А Байден дійсно козак. Free Free Palestine!
показать весь комментарий
21.09.2021 19:37 Ответить
Перефразируя старый советский анекдот про Бирабиджанский (Дальний восток, еврейская автономная область СССР) колхоз.... .-

Телеграмма Байдену , - "Государство организовали, присылайте граждан!"
показать весь комментарий
21.09.2021 19:57 Ответить
Создание палестинского государства... Дык, в свое время палестинцам было предложено создать свое государство... Ан нет - отказались.
показать весь комментарий
21.09.2021 20:19 Ответить
Трамп разрулил ситуацию.
показать весь комментарий
21.09.2021 20:28 Ответить
Предлагаю отрядить к палестинцам бубочку , пусть практикует в державотвореннi.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:09 Ответить
_Байдун - враг США и Запада, это понятно. Лакей кремля со времён "миротворца" абамы - а то и со времён КПСС.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:30 Ответить
Какой же дебил этот Байден, чмырь ничего ща свою жизнь не создавший, ни дня не работавший, типа политик с абсолютно нулевым пониманием процессов в мире и принимающий исключительно неверные решения. И самое плохое что у демократов не нашлось никого лучше, это о многом говорит. Хотя, Зиц председателю все равно, пока он президент, его сынок может заниматься развратом и наркоманией.
показать весь комментарий
21.09.2021 22:38 Ответить
 
 