Создание палестинского государства гарантирует демократическое будущее Израиля, - Байден
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США оказывают безоговорочную поддержку Израилю, однако лучшей гарантией мирного развития этой страны стало бы формирование жизнеспособного государства палестинцев, заявил во вторник американский президент Джо Байден.
"Наша поддержка независимого еврейского государства неоспорима", - сказал он на Генассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Но я продолжаю верить, что концепция "два государства для двух народов" - это лучший способ гарантировать будущее Израиля в качестве еврейского демократического государства, которое существует рядом с эффективным суверенным и демократическим палестинским государством", - продолжил президент США.
В то же время он отметил, что мир находится далеко от достижения этой цели, но "сдаваться нельзя".
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После войны 1967г, когда небольшое государство, одержала победу в войне, против объединенных армий Египта, Сирии, Иордании, Ирака ... США обратили внимание на Израиль.
Кстати, в этой войне Израиль нанес ракетный удар, по разведочному кораблю США, который, как считал Израиль, передавал данные о передвижении войск Израиля.
Тогда погибло несколько десятков американцев,.....
США уважает силу, поэтому Израиль и США стали союзниками.
Во времена Интернета врать невозможно: в Сабре и Шатиле - арабы христиане Ливана устроили резню против арабов мусульман.
Израиль признали виноватым, потому что они бездействовали и не спасли арабов мусульман.
Телеграмма Байдену , - "Государство организовали, присылайте граждан!"