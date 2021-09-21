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Створення палестинської держави гарантує демократичне майбутнє Ізраїлю, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США надають беззастережну підтримку Ізраїлю, проте кращою гарантією мирного розвитку цієї країни стало б формування життєздатної держави палестинців, заявив у вівторок американський президент Джо Байден.
"Наша підтримка незалежної єврейської держави незаперечна", - сказав він на Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Але я продовжую вірити, що концепція "дві держави для двох народів" - це найкращий спосіб гарантувати майбутнє Ізраїлю як єврейської демократичної держави, яка існує поряд з ефективним суверенною і демократичною палестинською державою", - продовжив президент США.
У той же час він зазначив, що світ нині далеко від досягнення цієї мети, але "здаватися не можна".
Топ коментарі
+13 Yman Yman
показати весь коментар21.09.2021 18:25
+9 Serge Coalminer 94e34c80
показати весь коментар21.09.2021 19:15
+6 Senator S 01a656ec
показати весь коментар21.09.2021 18:30
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Будь ласка, зачекайте...
После войны 1967г, когда небольшое государство, одержала победу в войне, против объединенных армий Египта, Сирии, Иордании, Ирака ... США обратили внимание на Израиль.
Кстати, в этой войне Израиль нанес ракетный удар, по разведочному кораблю США, который, как считал Израиль, передавал данные о передвижении войск Израиля.
Тогда погибло несколько десятков американцев,.....
США уважает силу, поэтому Израиль и США стали союзниками.
Во времена Интернета врать невозможно: в Сабре и Шатиле - арабы христиане Ливана устроили резню против арабов мусульман.
Израиль признали виноватым, потому что они бездействовали и не спасли арабов мусульман.
Телеграмма Байдену , - "Государство организовали, присылайте граждан!"