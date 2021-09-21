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Байден (2335) Ізраїль (1231) Палестина (57)

Створення палестинської держави гарантує демократичне майбутнє Ізраїлю, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Створення палестинської держави гарантує демократичне майбутнє Ізраїлю, - Байден

США надають беззастережну підтримку Ізраїлю, проте кращою гарантією мирного розвитку цієї країни стало б формування життєздатної держави палестинців, заявив у вівторок американський президент Джо Байден.

"Наша підтримка незалежної єврейської держави незаперечна", - сказав він на Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Але я продовжую вірити, що концепція "дві держави для двох народів" - це найкращий спосіб гарантувати майбутнє Ізраїлю як єврейської демократичної держави, яка існує поряд з ефективним суверенною і демократичною палестинською державою", - продовжив президент США.

У той же час він зазначив, що світ нині далеко від досягнення цієї мети, але "здаватися не можна".

Також читайте: Ми завершуємо період безжальної війни і відкриваємо нову еру безжальної дипломатії, - Байден

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Демократический Афган не даст сбрехать
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21.09.2021 18:25
+9
Вот на этот счет ы ошибаетесь! Сами паллестинцы не хотят содавать государство ..так как придется работать-раз! Второе -няшек в виде разных гумангитарных финансирований и т д как жертве Израиля уже не будет...Придется зарабатывать..а они это не умеют..а скорее всего не хотят!!! Как говорил Шариков ..А как же я харчеваться буду" )))
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21.09.2021 19:15
+6
Карл Маркс и Фридрих Энгельс однажды поняли одну вещь...Рюсскае быдло Московитов не является ни страной ни государсом...
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21.09.2021 18:30
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Вот на этот счет ы ошибаетесь! Сами паллестинцы не хотят содавать государство ..так как придется работать-раз! Второе -няшек в виде разных гумангитарных финансирований и т д как жертве Израиля уже не будет...Придется зарабатывать..а они это не умеют..а скорее всего не хотят!!! Как говорил Шариков ..А как же я харчеваться буду" )))
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21.09.2021 19:15 Відповісти
Демократический Афган не даст сбрехать
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21.09.2021 18:25 Відповісти
Байден то жалюгідна нікчема
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21.09.2021 18:33 Відповісти
Заберите у Байдена микрофон, он уже достаточно наговорил...
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21.09.2021 18:29 Відповісти
Гораздо, гораздо хуже: эта тварь уже натворила, а не просто наговорила!
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21.09.2021 21:31 Відповісти
Карл Маркс и Фридрих Энгельс однажды поняли одну вещь...Рюсскае быдло Московитов не является ни страной ни государсом...
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21.09.2021 18:30 Відповісти
Байдєн приде порядок наведє
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21.09.2021 18:31 Відповісти
Шариковы...Мавзолейные...фас...Ольгу ********* подтяните... стадо баранов...
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21.09.2021 18:32 Відповісти
Час назад Европарламент принял Резолюцию...об обсирании РАБссии по полному тарифу.... цена на газ упадет до 10 долларов...в игру вступили НОРВЕГИЯ и Румыния....
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21.09.2021 18:35 Відповісти
Вау ну если в игру вступила Румыния то цена на газ точно упадет.))
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21.09.2021 18:38 Відповісти
Курочка по зёрнышку клюёт
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21.09.2021 18:40 Відповісти
Чалдон..ты хоть знаешь сколко газа добыает Румынияв Черном море в год? баран пля...
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21.09.2021 18:49 Відповісти
Знаю, 2,5 млрд, а Украина добывает 20 млрд.
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21.09.2021 18:51 Відповісти
Ну это он зря, еврейская диаспора очень сильна в США и могут много крови попить.
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21.09.2021 18:36 Відповісти
Евреи в США массово в Демпартии и ненавидят Израиль .
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21.09.2021 21:02 Відповісти
А в чем причина?
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21.09.2021 21:15 Відповісти
В совковості, там сплять і бачать совок в окремо взятій квартирі, але щоб в Каліфорнії.
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21.09.2021 21:57 Відповісти
А визнання ордловців гарантує демократичне майбутнє України.
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21.09.2021 18:38 Відповісти
сбылась мечта хасидов
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21.09.2021 18:38 Відповісти
вот прежде чем молоть такую херню, надо хоть немного понимать кто такие хасиды, и сколько направлений в хасидизме, сколько ещё других ортодоксальных направлений и как каждое из них относится к государству Израиль
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21.09.2021 19:03 Відповісти
Байден работает четко и слаженно с премьером Британии Джонсоном бараны мавзолейные...вы попали в капкан Гитлера...1939 ьгода...
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21.09.2021 18:38 Відповісти
Создание палестинского государства .-После встречи с Зеленским Байден укрепился в этой идее.
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21.09.2021 18:41 Відповісти
Збудувати ще одну терористичну державу під боком у Ізраїля? Коли більшість арабів вважають, що Ізраїлю не повинно бути. Є якісь смутні підозри, що всі свої сили вони направлять на ліквідацію єврейської держави.
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21.09.2021 18:45 Відповісти
Уважаю Израиль! Ни в какое НАТО не входит и не просится.. имеет ядерное оружие и мощную боеспособную армию громившую арабские армии превосходившие ее в несколько раз на трех фронтах сразу, они сами способны за себя постоять.
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21.09.2021 18:51 Відповісти
без помощи Штатов Израиль никогда бы не стал таким, каким его знают сейчас... это аксиома. Ну и конечно же, если бы в Израиле не правили всю его историю еврейские националисты (сионисты), то евреи никогда бы не построили свое государство... Все премьер-министры Израиля, от первого до сегодняшнего представляют те или иные сионистские организации. В окружении враждебно настроенных государств только национализм или его формы, может быть фундаментом государства... все остальное самообман.
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21.09.2021 19:00 Відповісти
стали как раз без помощи Штатов, войну 1948, 1967, 1973гг. выиграли без помощи Штатов и ЯО обзавелись тоже без помощи Штатов!
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21.09.2021 19:05 Відповісти
смешно. государство израиль проект американских банкиров
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21.09.2021 19:24 Відповісти
Совсем дурак?
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21.09.2021 19:42 Відповісти
И сталина тоже..только он хотел свой Израиль социалистический...и офицеров прошедших 2мв туда отправили немеряно...заодно и решался "еврейский вопрос" в ссср... А тут бац и кидок совка по полной
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21.09.2021 21:20 Відповісти
Бред ..... США возражали против создания государства Израиль, только угроза публикаций разведки , еще не созданного еврейского государства, относительно действий, во время начала 2-й мировой войны, известного чиновника и политика США, США проголосовали за создание государства Израиль.
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21.09.2021 21:47 Відповісти
Бред... , США не поддерживал Израиль и отказывался продавать ему оружие.
После войны 1967г, когда небольшое государство, одержала победу в войне, против объединенных армий Египта, Сирии, Иордании, Ирака ... США обратили внимание на Израиль.

Кстати, в этой войне Израиль нанес ракетный удар, по разведочному кораблю США, который, как считал Израиль, передавал данные о передвижении войск Израиля.
Тогда погибло несколько десятков американцев,.....
США уважает силу, поэтому Израиль и США стали союзниками.
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21.09.2021 21:41 Відповісти
СССр сдох,сдохнет и РАБссия...вопрос во времени....
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21.09.2021 18:53 Відповісти
Американці 20 років робили "демократичну країну" з Афганістану! А палестинці - ще гірше! Це - народ-паразит що вже четверте чи п"яте покоління живе за рахунок війни і жебрацтва в ООН В них "вбухали" стільки грошей що нормальна країна вже-б стала "Оманом" чи "Катаром" Однак вони все прожирають і просирають! Сусідні арабські країни дають палестинцям гроші не тому що їх жаліють а тому щоб вони не лізли на їх територію! Тобто вони від них відкупаються! Бо ті ні працювать не навчені ні жить нормально з сусідами не здатні!!!
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21.09.2021 18:54 Відповісти
А палестинці - ще гірше! Це - народ-паразит.- Украинцам не хватает только наёмников-арабов в террористических формированиях ДНР. Израильские наёмники-евреи там уже есть./ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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21.09.2021 19:14 Відповісти
В этногенезе палестинцев поучаствовали и киммерийцы, и ранние славяне... Позже и арабы...
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21.09.2021 20:23 Відповісти
А ще - марсіани…
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21.09.2021 20:43 Відповісти
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21.09.2021 21:10 Відповісти
а вот не хрен было зЯленского в США пускать - вот вам и пример - у Байдена - обострение деменции началось.....
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21.09.2021 18:55 Відповісти
Интересно как они могут сосуществовать.. Вопрос о границах между ними прямо противоположны у обоих сторон, о еврейских поселениях, об Иерусалиме, о непризнании самого факта существования Израиля, о радикальных течениях ислама которые всегда будут у власти в Палестине, огромное количество палестинских беженцев по всему арабскому миру, разделение Палестины на два анклава ( самой Палестины и сектора Газа) территорией Израиля, о невозможности Израиля защитить свою безопасность в окружении стран исламского мира в случае ухода с палестинских территорий, прошлый исторический опыт Израиля ( ведь именно арабы хотели уничтожить Израиль в зародыше, все войны начинались по инициативе арабских соседей.., а сейчас за их спиной стоит еще и Иран.) Терроризм на территории самого Израиля поддерживаемый и финансируемый из соседних территорий. В общем можно привести еще с десяток пунктов. Так что этот конфликт не разрешим ( как был не разрешим скажем вопрос Афганистана, хотя он по сути даже проще). Даже если США и Запад завалит Палестину деньгами, с условием " мира" и взаимного признания. Это будет все временно и все равно обернется большой войной. В итоге которой Израилю вновь придется выходить на старые рубежи ( пригодными для обороны страны), и на этот раз они от туда не уйдут уже ни куда. Как не печально но это факт. Мира там не будет, разве что "перемирие".
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21.09.2021 18:57 Відповісти
походу у джо амнезия или старческий маразм - Израиль 70(!) лет ведет войны с "соседями" которые не он начинал!
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21.09.2021 19:13 Відповісти
вообще политика демократов во главе с байденом напоминает действия однопартийца обамы - шаг вперед, два шага назад.
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21.09.2021 19:15 Відповісти
Обама управляет Байденом в настоящий момент . Байден старый и плохо соображает он просто марионетка . Президентство байдена называют третьим сроком Обамы .
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21.09.2021 21:08 Відповісти
В нас верещать «anyone but Trump" у вас- будь хто, лиш би не Порошенко… у нас димегційнтй клоун, у вас-клоун.
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21.09.2021 19:18 Відповісти
Для України все почалось, коли один кремлівський паяц, під шампанське заявив «Трамп наш»! І що? В Україні всі повірили і досі вірять..
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21.09.2021 19:21 Відповісти
Вот єто паварот...

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21.09.2021 19:22 Відповісти
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21.09.2021 19:29 Відповісти
Хабад при Трампаксі рулив. Його донька прийняла іудаїзм та стала на чолі жіночого Хабаду. До речі, це сама небезпечна та впливова секта у світі, а рудий орангутанг був їхнім представником і Білому домі. Можна тільки здогадуватись, щоб він на другому терміні ще нарулив під егідою Хабаду
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21.09.2021 19:44 Відповісти
Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Арабы-палестинцы задёшево продали свою землю евреям. Результат-на эту землю приехали евреи со всего света, число евреев увеличилось в 10 раз - им самим стало тесно. Палестинцы деньги проели, а земли-кормилицы уже нет, и они начали бунтовать. Евреи их начали жестоко усмирять-Киббия, Сабра, Шатила, сектор Газа. Украинцы тоже будут продавать свою землю. Надо её продавать не только евреям. А и китайцам. Китайцы-мудрый народ. И тогда Украина будет как Палестина но Киббии, Сабры, Шатилы, сектора Газа не будет. Может быть. А украинцы станут приятного желтоватого цвета.
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21.09.2021 19:34 Відповісти
,,Евреи их начали жестоко усмирять-Киббия, Сабра, Шатила, сектор Газа.,,

Во времена Интернета врать невозможно: в Сабре и Шатиле - арабы христиане Ливана устроили резню против арабов мусульман.
Израиль признали виноватым, потому что они бездействовали и не спасли арабов мусульман.
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21.09.2021 21:55 Відповісти
Во времена Интернета врать невозможно.-Таки да, мигрант, Украину на колбасу променявший. Сабра и Шатила лагеря палестинских беженцев , в которых союзники Израиля устроили резню. Израильтяне во время резни обеспечивали оцепление лагерей-типа оцеплений войсками НКВД украинских сёл в Голодомор.
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22.09.2021 00:08 Відповісти
А Байден дійсно козак. Free Free Palestine!
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21.09.2021 19:37 Відповісти
Перефразируя старый советский анекдот про Бирабиджанский (Дальний восток, еврейская автономная область СССР) колхоз.... .-

Телеграмма Байдену , - "Государство организовали, присылайте граждан!"
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21.09.2021 19:57 Відповісти
Создание палестинского государства... Дык, в свое время палестинцам было предложено создать свое государство... Ан нет - отказались.
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21.09.2021 20:19 Відповісти
Трамп разрулил ситуацию.
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21.09.2021 20:28 Відповісти
Предлагаю отрядить к палестинцам бубочку , пусть практикует в державотвореннi.
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21.09.2021 21:09 Відповісти
_Байдун - враг США и Запада, это понятно. Лакей кремля со времён "миротворца" абамы - а то и со времён КПСС.
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21.09.2021 21:30 Відповісти
Какой же дебил этот Байден, чмырь ничего ща свою жизнь не создавший, ни дня не работавший, типа политик с абсолютно нулевым пониманием процессов в мире и принимающий исключительно неверные решения. И самое плохое что у демократов не нашлось никого лучше, это о многом говорит. Хотя, Зиц председателю все равно, пока он президент, его сынок может заниматься развратом и наркоманией.
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21.09.2021 22:38 Відповісти
 
 