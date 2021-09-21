Двое парней стреляли по прохожим из окна многоэтажки в Хмельницком, - полиция

В одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео, на котором неизвестные стреляют из окна многоэтажки. Правоохранители установили, кто эти мужчины.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Обнаружив видеозапись, правоохранители установили злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 22 и 27 лет.

Они приехали из области в Хмельницкий на работу и снимали здесь жилье. Из окна съемной квартиры и стреляли. Оружие у ребят полицейские изъяли.

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"Это оказался стартовый пистолет. Без всякой переработки, как отмечал некоторые в комментариях. Сейчас с нарушителями продолжают работать правоохранители", - указано в сообщении.