3 974 7
Двое парней стреляли по прохожим из окна многоэтажки в Хмельницком, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео, на котором неизвестные стреляют из окна многоэтажки. Правоохранители установили, кто эти мужчины.
Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Обнаружив видеозапись, правоохранители установили злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 22 и 27 лет.
Они приехали из области в Хмельницкий на работу и снимали здесь жилье. Из окна съемной квартиры и стреляли. Оружие у ребят полицейские изъяли.
"Это оказался стартовый пистолет. Без всякой переработки, как отмечал некоторые в комментариях. Сейчас с нарушителями продолжают работать правоохранители", - указано в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
и руки отрезать тоже,
то она умрёт от скуки,
потому-что бухать не сможет...
P.S. Все трепятся про США - мол смотрите, там столько оружия и т.д и т.п. Так вот там за такие "закидоны" срок реальный дать могут, а если при задержании не дай бог еще буровить начнешь и пристрелят нахер. Так что надо думать как себя вести с любым оружием в руках.