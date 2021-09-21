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Двое парней стреляли по прохожим из окна многоэтажки в Хмельницком, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое парней стреляли по прохожим из окна многоэтажки в Хмельницком, - полиция

В одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео, на котором неизвестные стреляют из окна многоэтажки. Правоохранители установили, кто эти мужчины.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Обнаружив видеозапись, правоохранители установили злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 22 и 27 лет.

Они приехали из области в Хмельницкий на работу и снимали здесь жилье. Из окна съемной квартиры и стреляли. Оружие у ребят полицейские изъяли.

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"Это оказался стартовый пистолет. Без всякой переработки, как отмечал некоторые в комментариях. Сейчас с нарушителями продолжают работать правоохранители", - указано в сообщении.

Автор: Анна Судак
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Як з пугача можна стріляти по перехожим?
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21.09.2021 20:00 Ответить
це спеціально для рабів, щоб пістолетом залякати. і щоб почали одразу писати "а якби вогнепал...."
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21.09.2021 20:33 Ответить
А що важко? Бах-бах?
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21.09.2021 20:35 Ответить
ампутировать им ноги "Пермскому стрелку" Бекмансурову ампутировали ногу
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21.09.2021 21:01 Ответить
Если птице отрезать ноги,

и руки отрезать тоже,

то она умрёт от скуки,

потому-что бухать не сможет...
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21.09.2021 22:19 Ответить
Не смешно не капли. Культуры общения с оружием у наших так сказать граждан не было и не будет.

P.S. Все трепятся про США - мол смотрите, там столько оружия и т.д и т.п. Так вот там за такие "закидоны" срок реальный дать могут, а если при задержании не дай бог еще буровить начнешь и пристрелят нахер. Так что надо думать как себя вести с любым оружием в руках.
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22.09.2021 10:29 Ответить
 
 