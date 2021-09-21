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Трансплантацию сердца впервые в Украине провели 13-летнему ребенку

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Трансплантацию сердца впервые в Украине провели 13-летнему ребенку

Первая в стране подобная операция была проведена во Львовской больнице скорой помощи.

Об этом пишет в Фейсбуке директор Института сердца Борис Тодуров, сообщает Цензор.НЕТ.

Операцию провели вместе хирурги из Киева, Львова и Польши. Они пересадили от одного донора разным реципиентам сердце, легкие, печень, почки и роговицу глаза.

Сердце впервые в Украине было пересажено ребенку 13 лет.

Тодуров написал, что гордится отличной работой своих коллег, трудившихся четко, как отлаженный механизм.

Читайте: Рада приняла за основу законопроект, упрощающий процедуру трансплантации органов

Автор: Ольга Лузан
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Живи довго, дитинко!
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21.09.2021 23:20 Ответить
це класно! дуже тяжка праця лікарів... дай Боже їм всім натхнення в їх тяжкий праці і здоров'я.
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21.09.2021 23:43 Ответить
тьху, тьху...
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21.09.2021 23:52 Ответить
Ринок органів- дуже перспективний бізнес.
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22.09.2021 00:01 Ответить
Хочеться сподіватися, що все законно.
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22.09.2021 03:35 Ответить
Борис Тодуров ГЕРОЙ
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23.09.2021 14:18 Ответить
 
 