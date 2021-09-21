Рада приняла за основу законопроект, упрощающий процедуру трансплантации органов

Верховная Рада во время заседания 21 сентября приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 5831) по упрощению донорства и пересадки органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Цель законопроекта - совершенствование отдельных положений действующего закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" и урегулирования вопроса о переходе с 1 апреля 2023 года на финансирование лечения методом трансплантации по программе медицинских гарантий для обеспечения дальнейшего развития этого направления медицинской помощи в Украине", - говорится в сообщении.

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В частности, законопроектом предлагается:

- уточнить терминологию закона и основные принципы осуществления трансплантации;

- уполномочить Минздрав на утверждение условий и порядка изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов;

- расширить круг лиц, уполномоченных законом на принятие решения о порядке проведения изъятия анатомических материалов, выбора реципиента, проведения трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией;

- предоставить возможность использования современных средств коммуникации для волеизъявления граждан в сфере трансплантации (электрона согласие);

- уточнить отдельные положения процедуры предоставления согласия на донорство, в том числе изъять положение о возможности назначения лицом своего полномочного представителя для дачи согласия на посмертное донорство после ее смерти и тому подобное.

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"Предложенные проектом предлагается определить переходный период для перехода к финансированию оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов по программе медгарантий", - добавляет пресс-служба.