РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13254 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье
1 286 10
ВР (28822) законопроект (3055) трансплантология (18)

Рада приняла за основу законопроект, упрощающий процедуру трансплантации органов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Рада приняла за основу законопроект, упрощающий процедуру трансплантации органов

Верховная Рада во время заседания 21 сентября приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 5831) по упрощению донорства и пересадки органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Цель законопроекта - совершенствование отдельных положений действующего закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" и урегулирования вопроса о переходе с 1 апреля 2023 года на финансирование лечения методом трансплантации по программе медицинских гарантий для обеспечения дальнейшего развития этого направления медицинской помощи в Украине", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав. ФОТОрепортаж

В частности, законопроектом предлагается:

- уточнить терминологию закона и основные принципы осуществления трансплантации;

- уполномочить Минздрав на утверждение условий и порядка изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов;

- расширить круг лиц, уполномоченных законом на принятие решения о порядке проведения изъятия анатомических материалов, выбора реципиента, проведения трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией;

- предоставить возможность использования современных средств коммуникации для волеизъявления граждан в сфере трансплантации (электрона согласие);

- уточнить отдельные положения процедуры предоставления согласия на донорство, в том числе изъять положение о возможности назначения лицом своего полномочного представителя для дачи согласия на посмертное донорство после ее смерти и тому подобное.

Также смотрите: За полгода в Украине провели 126 трансплантаций. ИНФОГРАФИКА

"Предложенные проектом предлагается определить переходный период для перехода к финансированию оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов по программе медгарантий", - добавляет пресс-служба.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Человек у которого есть две почки не может говорить, что ему не чем заплатить за коммуналку!
показать весь комментарий
21.09.2021 16:38 Ответить
Теперь Вас,зебилы,и на органы разберут-страшно на улицу будет выйти...днём.Так Вам и надо...
показать весь комментарий
21.09.2021 18:30 Ответить
Неудивительно. С такими тарифами за коммуналку и ценами на газ и электричество, скоро для коллекторов подойдут и органы потребителей.
показать весь комментарий
21.09.2021 16:40 Ответить
Прелестно, ведь согласно картахенскому протоколу в Украине уже достаточно живых измененных организмов - объектов для донорства.
показать весь комментарий
21.09.2021 16:51 Ответить
тепер можна створити петицію про пересадку мізків зєлє. нарешті!
показать весь комментарий
21.09.2021 16:57 Ответить
Идиоты, в Украине нет физической возможности торговать органами! Трансплантация - это очень сложный и трудоёмкий процесс, требующий участия до двух десятков специалистов. Плюс оборудование. Хватит бредить
показать весь комментарий
21.09.2021 17:20 Ответить
Не хвилюйся, про твої органи, думаю, вже є кому подбати.
показать весь комментарий
21.09.2021 17:34 Ответить
Вот же, даун. Тебе объясняют, что єто невозможно. Приходили в центр трансплантации такие идиоты как ты, предлагали свои потроха. Послали на х...й
показать весь комментарий
22.09.2021 21:58 Ответить
Нічого, це не надовго, і фахівців звезуть, і обладнання. Непогана така інвестиція, і тбм сировина недорога.
показать весь комментарий
22.09.2021 22:21 Ответить
 
 