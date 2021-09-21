Рада прийняла за основу законопроєкт, що спрощує процедуру трансплантації органів

Верховна Рада під час засідання 21 вересня прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831) щодо спрощення донорства і пересадки органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Метою законопроєкту є удосконалення окремих положень чинного Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" та врегулювання питання щодо переходу з 1 квітня 2023 року на фінансування лікування методом трансплантації за програмою медичних гарантій для забезпечення подальшого розвитку цього напряму медичної допомоги в Україні", - йдеться в повідомленні.

Законопроєктом пропонується:

- уточнити термінологію закону та основні принципи здійснення трансплантації;

- уповноважити Міністерство охорони здоров’я України на затвердження умов та порядків вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів;

- розширити коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;

- надати можливість використання сучасних засобів комунікації для волевиявлення громадян в сфері трансплантації (електрона згода);

- уточнити окремі положення процедури надання згоди на донорство, у тому числі вилучити положення щодо можливості призначення особою свого повноважного представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті тощо.

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"Запропонованим проєктом пропонується визначити перехідний період для переходу до фінансування оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів за програмою Медгарант", - додає пресслужба.