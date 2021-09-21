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ВР (11779) законопроєкт (1789) трансплантологія (20)

Рада прийняла за основу законопроєкт, що спрощує процедуру трансплантації органів

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Рада прийняла за основу законопроєкт, що спрощує процедуру трансплантації органів

Верховна Рада під час засідання 21 вересня прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831) щодо спрощення донорства і пересадки органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Метою законопроєкту є удосконалення окремих положень чинного Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" та врегулювання питання щодо переходу з 1 квітня 2023 року на фінансування лікування методом трансплантації за програмою медичних гарантій для забезпечення подальшого розвитку цього напряму медичної допомоги в Україні", - йдеться в повідомленні.

Законопроєктом пропонується:

- уточнити термінологію закону та основні принципи здійснення трансплантації;

- уповноважити Міністерство охорони здоров’я України на затвердження умов та порядків вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів;

- розширити коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;

- надати можливість використання сучасних засобів комунікації для волевиявлення громадян в сфері трансплантації (електрона згода);

- уточнити окремі положення процедури надання згоди на донорство, у тому числі вилучити положення щодо можливості призначення особою свого повноважного представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті тощо.

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"Запропонованим проєктом пропонується визначити перехідний період для переходу до фінансування оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів за програмою Медгарант", - додає пресслужба.

Автор: Анастасія Потіха
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Человек у которого есть две почки не может говорить, что ему не чем заплатить за коммуналку!
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21.09.2021 16:38 Відповісти
Теперь Вас,зебилы,и на органы разберут-страшно на улицу будет выйти...днём.Так Вам и надо...
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21.09.2021 18:30 Відповісти
Неудивительно. С такими тарифами за коммуналку и ценами на газ и электричество, скоро для коллекторов подойдут и органы потребителей.
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21.09.2021 16:40 Відповісти
Прелестно, ведь согласно картахенскому протоколу в Украине уже достаточно живых измененных организмов - объектов для донорства.
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21.09.2021 16:51 Відповісти
тепер можна створити петицію про пересадку мізків зєлє. нарешті!
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21.09.2021 16:57 Відповісти
Идиоты, в Украине нет физической возможности торговать органами! Трансплантация - это очень сложный и трудоёмкий процесс, требующий участия до двух десятков специалистов. Плюс оборудование. Хватит бредить
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21.09.2021 17:20 Відповісти
Не хвилюйся, про твої органи, думаю, вже є кому подбати.
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21.09.2021 17:34 Відповісти
Вот же, даун. Тебе объясняют, что єто невозможно. Приходили в центр трансплантации такие идиоты как ты, предлагали свои потроха. Послали на х...й
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22.09.2021 21:58 Відповісти
Нічого, це не надовго, і фахівців звезуть, і обладнання. Непогана така інвестиція, і тбм сировина недорога.
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22.09.2021 22:21 Відповісти
 
 