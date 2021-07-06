За полгода в Украине провели 126 трансплантаций. ИНФОГРАФИКА

В первом полугодии 2021-го проведено 126 трансплантаций, причем уже сделано операций по пересадке сердца больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказал в Facebook директор специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплантат-координации" Дмитрий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"За первое полугодие 2021 года выполнен годовой объем 2020 года по операциям по пересадке почек и печени, сделано больше трансплантаций сердца", - отметил Коваль.

Также он сообщил, что одной из основных задач этого года остается трансплантация легких.

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"Не менее важными являются вопросы внедрения клинических и лабораторных стандартов для повышения эффективности и качества трансплантаций", - сообщил врач.

Кроме того, в числе приоритетов Коваль назвал решение проблем, связанных с обеспечением иммуносупрессивными препаратами.

Согласно опубликованным данным, в Украине были проведены:

- 93 трансплантации почек;

- 22 трансплантации печени;

- 11 трансплантаций сердца.

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Изъятия органов проводились в 20 центрах трансплантации.







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