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Первую трансплантацию почки провели в Житомирской областной больнице

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Первую трансплантацию почки провели в Житомирской областной больнице

Операция была двойной: почку пересадили от отца сыну.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была двойная операция по пересадке донорской почки от родственного донора, а точнее, от отца к сыну. Пациенты в настоящее время чувствуют себя хорошо", - рассказал гендиректор больницы Богдан Леськив.

За прошлый год больница получила лицензию на трансплантацию от Минздрава, а Кабинет министров включил ее в список медучреждений, который имеют право оказывать медицинскую помощь при трансплантации. А в мае в больнице открыли отделение нефрологии.

Также читайте: В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые посмертно трансплантировали почку. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Пацієнтам скорішого одужання.
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22.06.2021 01:13 Ответить
Та будь хто може пересадити, головне, щоб вдало, а не так, як звичайно в Україні.
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22.06.2021 01:13 Ответить
Хоть щось за сьогодні є позитивним.Скорішого одужання...
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22.06.2021 01:50 Ответить
Хай все буде добре !
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22.06.2021 04:07 Ответить
цена операции стыдливо опущена ....
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22.06.2021 08:53 Ответить
 
 