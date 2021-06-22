Первую трансплантацию почки провели в Житомирской областной больнице

Операция была двойной: почку пересадили от отца сыну.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была двойная операция по пересадке донорской почки от родственного донора, а точнее, от отца к сыну. Пациенты в настоящее время чувствуют себя хорошо", - рассказал гендиректор больницы Богдан Леськив.

За прошлый год больница получила лицензию на трансплантацию от Минздрава, а Кабинет министров включил ее в список медучреждений, который имеют право оказывать медицинскую помощь при трансплантации. А в мае в больнице открыли отделение нефрологии.

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