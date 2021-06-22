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Першу трансплантацію нирки провели в Житомирській обласній лікарні

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Першу трансплантацію нирки провели в Житомирській обласній лікарні

Операція була подвійною: нирку пересадили від батька синові.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської облради, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була подвійна операція з пересадки донорської нирки від спорідненого донора, а точніше від батька до сина. Пацієнти нині почуваються добре", - розповів гендиректор лікарні Богдан Леськів.

За минулий рік лікарня отримала ліцензію на трансплантацію від МОЗ, а Кабінет Міністрів вніс її до списку медзакладів, які мають право надавати медичну допомогу під час трансплантації. А в травні в лікарні відкрили відділення нефрології.

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Автор: Наталя Джума
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Пацієнтам скорішого одужання.
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22.06.2021 01:13 Відповісти
Та будь хто може пересадити, головне, щоб вдало, а не так, як звичайно в Україні.
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22.06.2021 01:13 Відповісти
Хоть щось за сьогодні є позитивним.Скорішого одужання...
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22.06.2021 01:50 Відповісти
Хай все буде добре !
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22.06.2021 04:07 Відповісти
цена операции стыдливо опущена ....
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22.06.2021 08:53 Відповісти
 
 