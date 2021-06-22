Першу трансплантацію нирки провели в Житомирській обласній лікарні

Операція була подвійною: нирку пересадили від батька синові.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської облради, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була подвійна операція з пересадки донорської нирки від спорідненого донора, а точніше від батька до сина. Пацієнти нині почуваються добре", - розповів гендиректор лікарні Богдан Леськів.

За минулий рік лікарня отримала ліцензію на трансплантацію від МОЗ, а Кабінет Міністрів вніс її до списку медзакладів, які мають право надавати медичну допомогу під час трансплантації. А в травні в лікарні відкрили відділення нефрології.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку. ФОТОрепортаж