Першу трансплантацію нирки провели в Житомирській обласній лікарні
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Операція була подвійною: нирку пересадили від батька синові.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської облради, інформує Цензор.НЕТ.
"Це була подвійна операція з пересадки донорської нирки від спорідненого донора, а точніше від батька до сина. Пацієнти нині почуваються добре", - розповів гендиректор лікарні Богдан Леськів.
За минулий рік лікарня отримала ліцензію на трансплантацію від МОЗ, а Кабінет Міністрів вніс її до списку медзакладів, які мають право надавати медичну допомогу під час трансплантації. А в травні в лікарні відкрили відділення нефрології.
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Alex_dos
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