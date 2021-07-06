За пів року в Україні провели 126 трансплантацій. ІНФОГРАФІКА
У першому півріччі 2021-го проведено 126 трансплантацій, причому вже зроблено операцій з пересадки серця більше, ніж торік.
Про це розповів у Facebook директор спеціалізованої державної установи "Український центр трансплантат-координації" Дмитро Коваль, передає Цензор.НЕТ.
"За першу половину 2021 року виконано річний об’єм 2020 року по операціях з трансплантації нирки та печінки, зроблено більше трансплантацій серцяий сердца", - зазначив Коваль.
Також він повідомив, що одним з основних завдань цього року залишається трансплантація легень.
"Не менш важливими є питання впровадження клінічних та лабораторних стандартів задля підвищення ефективності та якості трансплантацій", - повідомив лікар.
Крім того, серед пріоритетів Коваль назвав рішення проблем, пов'язаних із забезпеченням імуносупресивними препаратами.
Згідно з опублікованими даними, в Україні були проведені:
- 93 трансплантації нирок;
- 22 трансплантації печінки;
- 11 трансплантацій серця.
Вилучення органів проводилися в 20 центрах трансплантації.
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