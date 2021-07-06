За пів року в Україні провели 126 трансплантацій. ІНФОГРАФІКА

У першому півріччі 2021-го проведено 126 трансплантацій, причому вже зроблено операцій з пересадки серця більше, ніж торік.

Про це розповів у Facebook директор спеціалізованої державної установи "Український центр трансплантат-координації" Дмитро Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"За першу половину 2021 року виконано річний об’єм 2020 року по операціях з трансплантації нирки та печінки, зроблено більше трансплантацій серцяий сердца", - зазначив Коваль.

Також він повідомив, що одним з основних завдань цього року залишається трансплантація легень.

"Не менш важливими є питання впровадження клінічних та лабораторних стандартів задля підвищення ефективності та якості трансплантацій", - повідомив лікар.

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Крім того, серед пріоритетів Коваль назвав рішення проблем, пов'язаних із забезпеченням імуносупресивними препаратами.

Згідно з опублікованими даними, в Україні були проведені:

- 93 трансплантації нирок;

- 22 трансплантації печінки;

- 11 трансплантацій серця.

Вилучення органів проводилися в 20 центрах трансплантації.







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