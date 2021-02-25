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Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов

Кабинет Министров на заседании 24 февраля поддержал постановление Минздрава "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это победа, над которой мы работали совместно с нашими врачами в последнее время. Украина наконец создала цивилизованные условия для проведения сложных и наукоемких операций по трансплантации. Наши врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу. Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов. Кроме того снижается риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация становится дешевле и менее болезненной для пациентов", - отметил он.

По словам Степанова, не менее важный аспект постановления - создание рынка биоимплантов в Украине. "Упорядочивается их оборот, изготовление и контроль качества. Мы закладываем условия для развития отечественного производства биоимплантов, что снизит финансовую нагрузку на медицинскую систему. Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т.д. будут производиться в Украине, а не импортироваться. Это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО/ООС, людей, получивших травмы в авариях и производствах", - сообщил министр.

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Он уверен, что у постановления также есть серьезный экономический эффект, поскольку документ "создает целую наукоемкую отрасль экономики с современными производствами и рабочими местами специалистов высокого класса".

"Наши врачи не будут ехать за границу в поисках лучшей доли, а будут иметь все условия для успешной самореализации в Украине.

Украина наконец становится полноправным игроком на мировом рынке трансплантации и, убежден, создаст серьезную конкуренцию иностранным производителям", - подчеркнул Степанов.

Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Я против этого метода лечения людей в принципе. Мед. наука как на мой взгляд должна идти по пути разработки выращивания тканей либо органов из образцов ткани того человека, которому необходимо лечение. Ждать смерти либо самопожертвования подходящего донора --бесчеловечно. Почему один человек должен желать несчастья другому человеку для своего спасения? Тем более, что несовместимость может так удлинить сроки ожидания, что уже ничего и не нужно будет. Я понимаю, что намного проще взять уже "готовое" и пришить, чем решать сложные задачи по изготовлению "запчастей" -- но более лёгкий и быстрый путь не значит правильный путь. Стоит начать использовать одних людей как источник органов для спасения других, как начнутся преступные злоупотребления по добыче "нужной детали". И тут уже начнётся охота за молодыми и здоровыми "запчастями" ! Я в том возрасте и состоянии , что вне опасности, но мне страшно подумать, что может угрожать молодёжи - и именно со здоровым образом жизни, хорошо развитым. Да, я пессимист, но к этому меня подвёл опыт.
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25.02.2021 02:40
+3
Тепер можна буде легально продати нирку і заплатити за газ!
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25.02.2021 06:53
+3
Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 977 Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 2717
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25.02.2021 06:56
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25.02.2021 02:02 Ответить
Трансплантация мозга у степанова когда?
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25.02.2021 02:39 Ответить
Я против этого метода лечения людей в принципе. Мед. наука как на мой взгляд должна идти по пути разработки выращивания тканей либо органов из образцов ткани того человека, которому необходимо лечение. Ждать смерти либо самопожертвования подходящего донора --бесчеловечно. Почему один человек должен желать несчастья другому человеку для своего спасения? Тем более, что несовместимость может так удлинить сроки ожидания, что уже ничего и не нужно будет. Я понимаю, что намного проще взять уже "готовое" и пришить, чем решать сложные задачи по изготовлению "запчастей" -- но более лёгкий и быстрый путь не значит правильный путь. Стоит начать использовать одних людей как источник органов для спасения других, как начнутся преступные злоупотребления по добыче "нужной детали". И тут уже начнётся охота за молодыми и здоровыми "запчастями" ! Я в том возрасте и состоянии , что вне опасности, но мне страшно подумать, что может угрожать молодёжи - и именно со здоровым образом жизни, хорошо развитым. Да, я пессимист, но к этому меня подвёл опыт.
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25.02.2021 02:40 Ответить
Не понимаю Ваше слово ,,самопожертвование,,ведь самопожертвование происходит за деньги а трансплантацию органов от погибших не своей смертью органы получают на законодательном уровне бесплатно но пересадка стоит какбуто орган взяли у донора за деньги а родственникам погибшего достается дуля.Да и есть соблазн подходящему здоровому донору подстроить несчастный случай.
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25.02.2021 03:45 Ответить
Я основываюсь на фактическом материале Италии, на том, о чём говорили по ТВ на разных каналах и считается правдой (я не верю каждой сказке, но если сказали разные и незаинтересованные люди , то доверяю ). Одна женщина делилась своим горем: мужу была необходима трансплантация почки, жена совместима и стала его донором.После чего он с ней развёлся и ушёл к другой. Плакала: стала слабее, быстро устаёт, осталась одна с детьми. Пожертвовала собой, не за деньги, а ради отца своих детей. Стоило ли? Рассказывают о донорах внутри семьи, но в случае родственников по крайней мере брат всегда останется братом. Около 10 лет назад в одной больнице Сицилии во время операции аппендицита (не необходимой) из-за краткой остановки аппаратуры (отключение электричества) умерла девушка ок. 16 лет; обстоятельства очень странные; подозрения об участии мафии; вскоре убили врача. Выяснилось, что в этой больнице это был уже 2-й случай странной смерти, всегда с очень молодыми, хорошо физически развитыми людьми. Думаю, информацию о медицине в Сицилии можно ещё откопать, хотя прошло много лет. Здесь донорство официально не является платным, хотя в действительности может быть всё.
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02.03.2021 22:42 Ответить
проблема серьезная на самом деле и даже очень.

потому шо жизнь одного человека и то не совсем полноценная,
а вечно на колесах, предполагает смерть другого человека.
не готов комментировать шо будет правильным, а шо нет...
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25.02.2021 03:00 Ответить
Украине стать конкурентом как до Луны пешком,да и лучшие врачи идут за бугор не потому что у них нет соответственно ихней квалификации работы а потому что везде за бугром даже санитарам платят больше чем квалифицированому врачу в Украине.А у врачей тоже есть семьи и их надо кормить и растить.
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25.02.2021 03:51 Ответить
В Украине врачи зарабатывают очень неплохо).и госставка этому абсолютно не помеха. В Европе так не будут зарабатывать. Там черного нала не несут врачам )). Априори все по безналу предусмотрено .
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25.02.2021 08:42 Ответить
Тепер можна буде легально продати нирку і заплатити за газ!
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25.02.2021 06:53 Ответить
Зубожілий, ты против тарифной реформы сывочолого и его верного продолжателя клована? Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 24
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25.02.2021 07:10 Ответить
Люди уже згадують часи Порошенка як доволі-таки непогані. А ти задоволений своїм вибором у 2019?
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25.02.2021 07:26 Ответить
Дуже добрі часи були. Та й ціна на газ не росла. На радість ниркам
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25.02.2021 07:28 Ответить
Горит пердак от Порошенко ? Это замечательно!!!
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25.02.2021 08:13 Ответить
Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 977 Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 2717
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25.02.2021 06:56 Ответить
тепер молоді здорові будуть щезати частіше так що(пиво сила спорт могила)
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25.02.2021 07:00 Ответить
За дітей страшно.
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25.02.2021 08:06 Ответить
"рынок биоматериалов" говорите? В нашем Сомали? Звучит пугающе и уже попахивает криминалом.
А что у родственников хоть разрешение спрашивать то будут, а у самого человека при жизни письменное согласие???? Или потрошить теперь можно всех подряд и всё на продажу, на рынок, причём европейский, штатовский...?
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25.02.2021 08:00 Ответить
Ну раз Кабмин поддержал --- значит на органы будут рвать только всех министров. Как это исполнительная власть распоряжается тем что ей не принадлежит. Сам человек ПРИ ЖИЗНИ должен оставить документ о СОГЛАСИИ на трансплонтацию. Все остальные варианты уголовно наказуемы. Я считаю первым на органы НАДО разобрать шмыгаля.
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25.02.2021 09:29 Ответить
 
 